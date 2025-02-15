Эксперт рассказала, почему стоит создать общедоступный реестр психологов

Анетта Орлова предложила создать общедоступный реестр психологов
В нём можно было бы отследить информацию об образовании и опыте работы специалиста.
Об этом кандидат социологических наук рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Что может сделать сам человек? Первое — он должен не бояться запросить базовое образование психолога. Не побояться. Это его право. Он приходит, он приносит свою жизнь. Он платит за это деньги. Он имеет право посмотреть лицензию в медицинском учреждении. Есть те люди, которые обозвали себя психологами. Большая может быть стоимость приёма: 50 тысяч, 80 тысяч, могут быть миллионные подписчики. Не дай Господь попасть к такому «специалисту» на приём. Потом реабилитироваться столько придётся. Проще создать некий общедоступный реестр психологов. Мне кажется, что это очень правильно, и в этом общедоступном реестре психологов будут определённые правила. Чтобы человек работал, он будет в этом общедоступном реестре. Клиент может там всё посмотреть про специалиста. Как сейчас с дипломами. Вот диплом, попробуй сейчас подделай».
Для запуска частной практики психологам потребуется стаж не менее трёх лет. Нормы внесены в новую версию законопроекта о регулировании работы таких специалистов. Как сообщило издание, автором документа стала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
В законопроекте разделены понятия психологической помощи и платной услуги по этому направлению. Отмечается, что используемые методики должны быть научно обоснованы, а сама работа — строиться на принципах уважения и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.
Журналисты отмечают, что документ ещё не внесён в Госдуму.