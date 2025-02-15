Анетта Орлова предложила создать общедоступный реестр психологов

В нём можно было бы отследить информацию об образовании и опыте работы специалиста.

Эксперт рассказала, почему стоит создать общедоступный реестр психологов
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Об этом кандидат социологических наук рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Что может сделать сам человек? Первое он должен не бояться запросить базовое образование психолога. Не побояться. Это его право. Он приходит, он приносит свою жизнь. Он платит за это деньги. Он имеет право посмотреть лицензию в медицинском учреждении. Есть те люди, которые обозвали себя психологами. Большая может быть стоимость приёма: 50 тысяч, 80 тысяч, могут быть миллионные подписчики. Не дай Господь попасть к такому «специалисту» на приём. Потом реабилитироваться столько придётся. Проще создать некий общедоступный реестр психологов. Мне кажется, что это очень правильно, и в этом общедоступном реестре психологов будут определённые правила. Чтобы человек работал, он будет в этом общедоступном реестре. Клиент может там всё посмотреть про специалиста. Как сейчас с дипломами. Вот диплом, попробуй сейчас подделай».

Для запуска частной практики психологам потребуется стаж не менее трёх лет. Нормы внесены в новую версию законопроекта о регулировании работы таких специалистов. Как сообщило издание, автором документа стала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В законопроекте разделены понятия психологической помощи и платной услуги по этому направлению. Отмечается, что используемые методики должны быть научно обоснованы, а сама работа — строиться на принципах уважения и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Журналисты отмечают, что документ ещё не внесён в Госдуму.

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