Эксперт рассказала, почему стоит создать общедоступный реестр психологов

В нём можно было бы отследить информацию об образовании и опыте работы специалиста.

Об этом кандидат социологических наук рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

« Ч т о м о ж е т с д е л а т ь с а м ч е л о в е к ? П е р в о е — о н д о л ж е н н е б о я т ь с я з а п р о с и т ь б а з о в о е о б р а з о в а н и е п с и х о л о г а . Н е п о б о я т ь с я . Э т о е г о п р а в о . О н п р и х о д и т , о н п р и н о с и т с в о ю ж и з н ь . О н п л а т и т з а э т о д е н ь г и . О н и м е е т п р а в о п о с м о т р е т ь л и ц е н з и ю в м е д и ц и н с к о м у ч р е ж д е н и и . Е с т ь т е л ю д и , к о т о р ы е о б о з в а л и с е б я п с и х о л о г а м и . Б о л ь ш а я м о ж е т б ы т ь с т о и м о с т ь п р и ё м а : 5 0 т ы с я ч , 8 0 т ы с я ч , м о г у т б ы т ь м и л л и о н н ы е п о д п и с ч и к и . Н е д а й Г о с п о д ь п о п а с т ь к т а к о м у « с п е ц и а л и с т у » н а п р и ё м . П о т о м р е а б и л и т и р о в а т ь с я с т о л ь к о п р и д ё т с я . П р о щ е с о з д а т ь н е к и й о б щ е д о с т у п н ы й р е е с т р п с и х о л о г о в . М н е к а ж е т с я , ч т о э т о о ч е н ь п р а в и л ь н о , и в э т о м о б щ е д о с т у п н о м р е е с т р е п с и х о л о г о в б у д у т о п р е д е л ё н н ы е п р а в и л а . Ч т о б ы ч е л о в е к р а б о т а л , о н б у д е т в э т о м о б щ е д о с т у п н о м р е е с т р е . К л и е н т м о ж е т т а м в с ё п о с м о т р е т ь п р о с п е ц и а л и с т а . К а к с е й ч а с с д и п л о м а м и . В о т д и п л о м , п о п р о б у й с е й ч а с п о д д е л а й » .

Для запуска частной практики психологам потребуется стаж не менее трёх лет. Нормы внесены в новую версию законопроекта о регулировании работы таких специалистов. Как сообщило издание, автором документа стала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В законопроекте разделены понятия психологической помощи и платной услуги по этому направлению. Отмечается, что используемые методики должны быть научно обоснованы, а сама работа — строиться на принципах уважения и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Журналисты отмечают, что документ ещё не внесён в Госдуму.