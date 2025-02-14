Психолог назвала неочевидную проблему привлекательных россиянок

На фоне изменения социальных норм и повышения уровня жизни привлекательным россиянкам стало сложнее выйти замуж, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения психолог Екатерина Булгакова. По ее словам, современные женщины достаточно хорошо зарабатывают, обеспечивая себя, что снижает саму необходимость брака.

Эксперт рассказала о неочевидной проблеме привлекательных россиянок
© РИА Новости
Жизнь стала более удобной, брак больше не является обязательным ее этапом. Многие люди предпочитают строить карьеру, путешествовать и наслаждаться личной свободой, прежде чем принимать на себя семейные обязательства. Изменение стандартов привлекательности, статусности позволяет женщинам чувствовать себя уверенно и независимо от наличия пары. А для кого-то семья это родители и животные, заявила Булгакова.

Эксперт считает, что на ситуацию влияют СМИ. С одной стороны, много говорится об ориентации на семейные ценности, с другой — примеры домашнего насилия, разрыва отношений, судебные тяжбы супругов, напомнила Булгакова.

И успешная жизнь одиноких женщин (разведенных либо никогда не бывавших замужем). Люди становятся более осознанными в выборе партнера. Стремятся к гармоничным отношениям, основанным на взаимопонимании, уважении и общих ценностях, подытожила Булгакова.

Ранее психолог Эльвира Жданова заявила, что внимание и нежность к партнеру станут самым лучшим подарком на День святого Валентина. Тем, у кого нет любимого человека, специалист предложила порадовать себя в этот праздник.

Психология