Эксперт рассказала о неочевидной проблеме привлекательных россиянок

Психолог назвала неочевидную проблему привлекательных россиянок
На фоне изменения социальных норм и повышения уровня жизни привлекательным россиянкам стало сложнее выйти замуж, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения психолог Екатерина Булгакова. По ее словам, современные женщины достаточно хорошо зарабатывают, обеспечивая себя, что снижает саму необходимость брака.
Жизнь стала более удобной, брак больше не является обязательным ее этапом. Многие люди предпочитают строить карьеру, путешествовать и наслаждаться личной свободой, прежде чем принимать на себя семейные обязательства. Изменение стандартов привлекательности, статусности позволяет женщинам чувствовать себя уверенно и независимо от наличия пары. А для кого-то семья — это родители и животные, — заявила Булгакова.
Эксперт считает, что на ситуацию влияют СМИ. С одной стороны, много говорится об ориентации на семейные ценности, с другой — примеры домашнего насилия, разрыва отношений, судебные тяжбы супругов, напомнила Булгакова.
И успешная жизнь одиноких женщин (разведенных либо никогда не бывавших замужем). Люди становятся более осознанными в выборе партнера. Стремятся к гармоничным отношениям, основанным на взаимопонимании, уважении и общих ценностях, — подытожила Булгакова.
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