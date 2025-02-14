Эксперт рассказала о неочевидной проблеме привлекательных россиянок

На фоне изменения социальных норм и повышения уровня жизни привлекательным россиянкам стало сложнее выйти замуж, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения психолог Екатерина Булгакова. По ее словам, современные женщины достаточно хорошо зарабатывают, обеспечивая себя, что снижает саму необходимость брака.

Ж и з н ь с т а л а б о л е е у д о б н о й , б р а к б о л ь ш е н е я в л я е т с я о б я з а т е л ь н ы м е е э т а п о м . М н о г и е л ю д и п р е д п о ч и т а ю т с т р о и т ь к а р ь е р у , п у т е ш е с т в о в а т ь и н а с л а ж д а т ь с я л и ч н о й с в о б о д о й , п р е ж д е ч е м п р и н и м а т ь н а с е б я с е м е й н ы е о б я з а т е л ь с т в а . И з м е н е н и е с т а н д а р т о в п р и в л е к а т е л ь н о с т и , с т а т у с н о с т и п о з в о л я е т ж е н щ и н а м ч у в с т в о в а т ь с е б я у в е р е н н о и н е з а в и с и м о о т н а л и ч и я п а р ы . А д л я к о г о - т о с е м ь я — э т о р о д и т е л и и ж и в о т н ы е , — з а я в и л а Б у л г а к о в а .

Эксперт считает, что на ситуацию влияют СМИ. С одной стороны, много говорится об ориентации на семейные ценности, с другой — примеры домашнего насилия, разрыва отношений, судебные тяжбы супругов, напомнила Булгакова.

И у с п е ш н а я ж и з н ь о д и н о к и х ж е н щ и н ( р а з в е д е н н ы х л и б о н и к о г д а н е б ы в а в ш и х з а м у ж е м ) . Л ю д и с т а н о в я т с я б о л е е о с о з н а н н ы м и в в ы б о р е п а р т н е р а . С т р е м я т с я к г а р м о н и ч н ы м о т н о ш е н и я м , о с н о в а н н ы м н а в з а и м о п о н и м а н и и , у в а ж е н и и и о б щ и х ц е н н о с т я х , — п о д ы т о ж и л а Б у л г а к о в а .

Ранее психолог Эльвира Жданова заявила, что внимание и нежность к партнеру станут самым лучшим подарком на День святого Валентина. Тем, у кого нет любимого человека, специалист предложила порадовать себя в этот праздник.