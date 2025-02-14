Психолог предупредил об опасных последствиях трудоголизма

Трудоголизм может навредить карьере и личной жизни, поэтому от него важно избавляться. Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

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Он отметил, что склонность придавать избыточное значение работе может быть способом избежать личных проблем. Трудоголики могут брать на себя большие объемы задач и работать сверхурочно, однако, при этом не уделять время семье, друзьям и хобби. В этом случае нарушается баланс между личной и профессиональной жизнью.

« Ч т о к а с а е т с я э м о ц и о н а л ь н ы х п р и з н а к о в , т о р е ч ь з д е с ь и д е т о в и н е и л и т р е в о г е п р и о т с у т с т в и и к а к и х - л и б о д е л . К р о м е т о г о , э т о п о с т о я н н о е с т р е м л е н и е б ы т ь н е з а м е н и м ы м . Р а б о т а в о о б щ е с т а н о в и т с я г л а в н ы м с п о с о б о м с а м о у т в е р ж д е н и я и и с т о ч н и к о м с а м о о ц е н к и . И в т о ж е в р е м я о н а н е п р и н о с и т у д о в о л ь с т в и я — о б я з а н н о с т и л и ш ь д л я т о г о , ч т о б ы и с п ы т а т ь о б л е г ч е н и е и н е ч у в с т в о в а т ь с т ы д » , — о т м е т и л Евстигнеев.

По его словам, постоянные перегрузки со временем могут стать причиной эмоционального истощения и депрессии.

Ученые из Астонского университета (Великобритания) и Лейпцигского университета (Германия) до этого выяснили, что трудоголизм не только вредит здоровью и отношениям, но и подрывает моральные принципы, делая людей менее склонными к этичному поведению.