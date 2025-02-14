Эксперт объяснила, чем опасна беременность после первого секса

Психотерапевт Галич: Беременность после первого секса может нанести травму психике
Беременность сразу после начала половой жизни может нанести серьезную травму психике женщины. Об этом предупредила к. п. н., психотерапевт Татьяна Галич.
Специалист отреагировала на слова члена-корреспондента РАН и профессора Игорь Когана. По его словам, в идеале первый секс у женщины должен приводить к беременности. Он добавил, что роды должны проходить в возрасте 30–32 лет.
Может ли беременность после первого секса быть травмой? Наверное, может, — указала психотерапевт.
Она напомнила, что первый секс для девушек зачастую очень неприятное событие, особенно если близость случается в 16–17 лет или даже раньше. Эксперт объяснила, что в этом возрасте очень мало раскрытой сексуальности: мало удовольствия, мало близости. По ее словам, чаще всего это лишь эксперимент или страх упустить «своего» партнера, поэтому первый опыт часто сопровождается неприятными ощущениями.
Галич добавила, что судьба новорожденного в такой ситуации остается под большим вопросом, поскольку это не желанный ребенок от любимого мужчины, а случайность. И отношение к младенцу будет соответствующим, подчеркнула специалист.
По ее словам, очень редко у кого-то сразу просыпается сильное материнское чувство и желание заниматься с этим ребенком, любить его, заботиться. Обычно это брошенные и покинутые дети. Психотерапевт уточнила, что, когда молодая мама снова выходит замуж, уже более в сознательном возрасте заводит второго ребенка, начинается сильная конкуренция между детьми, потому что к младшему ребенку более осознанное и по-матерински теплое отношение.
Галич заключила, что первые сексуальные опыты, закончившиеся беременностью, зачастую ведут только к плаченым результатам, сообщает РИАМО.
Уровень младенческой смертности в России является одним из самых низких в мире — 4,2 промилле. Об этом говорят данные статистического исследования агентства Организации Объединенных Наций (ООН).