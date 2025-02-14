Эксперт объяснила, чем опасна беременность после первого секса

Беременность сразу после начала половой жизни может нанести серьезную травму психике женщины. Об этом предупредила к. п. н., психотерапевт Татьяна Галич.

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Специалист отреагировала на слова члена-корреспондента РАН и профессора Игорь Когана. По его словам, в идеале первый секс у женщины должен приводить к беременности. Он добавил, что роды должны проходить в возрасте 30–32 лет.

М о ж е т л и б е р е м е н н о с т ь п о с л е п е р в о г о с е к с а б ы т ь т р а в м о й ? Н а в е р н о е , м о ж е т , — у к а з а л а п с и х о т е р а п е в т .

Она напомнила, что первый секс для девушек зачастую очень неприятное событие, особенно если близость случается в 16–17 лет или даже раньше. Эксперт объяснила, что в этом возрасте очень мало раскрытой сексуальности: мало удовольствия, мало близости. По ее словам, чаще всего это лишь эксперимент или страх упустить «своего» партнера, поэтому первый опыт часто сопровождается неприятными ощущениями.

Галич добавила, что судьба новорожденного в такой ситуации остается под большим вопросом, поскольку это не желанный ребенок от любимого мужчины, а случайность. И отношение к младенцу будет соответствующим, подчеркнула специалист.

По ее словам, очень редко у кого-то сразу просыпается сильное материнское чувство и желание заниматься с этим ребенком, любить его, заботиться. Обычно это брошенные и покинутые дети. Психотерапевт уточнила, что, когда молодая мама снова выходит замуж, уже более в сознательном возрасте заводит второго ребенка, начинается сильная конкуренция между детьми, потому что к младшему ребенку более осознанное и по-матерински теплое отношение.

Галич заключила, что первые сексуальные опыты, закончившиеся беременностью, зачастую ведут только к плаченым результатам, сообщает РИАМО.

Уровень младенческой смертности в России является одним из самых низких в мире — 4,2 промилле. Об этом говорят данные статистического исследования агентства Организации Объединенных Наций (ООН).