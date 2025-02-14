Психолог рассказала, как составить карту желаний

Психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова поделилась, как составить карту желаний. В эфире шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники» она рассказала, как сделать так, чтобы поставленные цели сбылись.

По словам эксперта, любые такие проективные упражнения позволяют человеку выразить то, что у него внутри, но при этом он не всегда имеет с этим рациональный контакт.

« К о г д а м ы и с п о л ь з у е м ф о т о г р а ф и и , к а р т и н к и , р и с у н к и , к о г д а м ы э т о в с е в ы к л а д ы в а е м и в и з у а л и з и р у е м , э т и к а р т ы с т а н о в я т с я к а к б ы н е к о й п р о е к ц и е й и н а ш е г о в н у т р е н н е г о м и р а и т о г о , к а к м ы в и д и м с в о е б у д у щ е е , т а к м ы в о в н е к а к б ы п р о е ц и р у е м » , – п о я с н и л а Анетта Орлова.

Также эксперт рассказала, как правильно сделать карту желаний. Для этого нужно собрать вырезки из разных журналов или распечатать любые картинки из интернета, которые ассоциируются с собственными желаниями.

Второй момент – собственные фотографии. Свой снимок нужно поместить в центр, в ядро карты желаний. Это нужно для того, чтобы почувствовать, что это ваше поле, пояснила психолог. На карту можно помещать людей, с которыми вы хотите быть, а также разные символы, отображающие ваши желания. Например, если вы хотите получить повышение, можно использовать изображение лестницы.

« В а ж н о , ч т о б ы г о т о в а я к а р т а ж е л а н и й в а м н р а в и л а с ь . П о м е с т и т е е е н а у р о в н е г л а з , о т о й д и т е п р и м е р н о н а д в а м е т р а и п о с м о т р и т е н а т о , ч т о п о л у ч и л о с ь » , – с о в е т у е т э к с п е р т .

По словам Анетты Орловой, у нее были истории, когда ученики, глядя на свою карту желаний, чувствовали тревогу или напряжение. Специалист пояснила, что, возможно, что-то сделано неверно, поэтому наше бессознательное не пропускает или не верит, или это не то. Поэтому иногда приходится дорабатывать.