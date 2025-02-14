Психолог рассказала, как составить карту желаний
Психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова поделилась, как составить карту желаний. В эфире шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники» она рассказала, как сделать так, чтобы поставленные цели сбылись.
По словам эксперта, любые такие проективные упражнения позволяют человеку выразить то, что у него внутри, но при этом он не всегда имеет с этим рациональный контакт.
«Когда мы используем фотографии, картинки, рисунки, когда мы это все выкладываем и визуализируем, эти карты становятся как бы некой проекцией и нашего внутреннего мира и того, как мы видим свое будущее, так мы вовне как бы проецируем», – пояснила Анетта Орлова.
Также эксперт рассказала, как правильно сделать карту желаний. Для этого нужно собрать вырезки из разных журналов или распечатать любые картинки из интернета, которые ассоциируются с собственными желаниями.
Второй момент – собственные фотографии. Свой снимок нужно поместить в центр, в ядро карты желаний. Это нужно для того, чтобы почувствовать, что это ваше поле, пояснила психолог. На карту можно помещать людей, с которыми вы хотите быть, а также разные символы, отображающие ваши желания. Например, если вы хотите получить повышение, можно использовать изображение лестницы.
«Важно, чтобы готовая карта желаний вам нравилась. Поместите ее на уровне глаз, отойдите примерно на два метра и посмотрите на то, что получилось», – советует эксперт.
По словам Анетты Орловой, у нее были истории, когда ученики, глядя на свою карту желаний, чувствовали тревогу или напряжение. Специалист пояснила, что, возможно, что-то сделано неверно, поэтому наше бессознательное не пропускает или не верит, или это не то. Поэтому иногда приходится дорабатывать.
«В этом нет ничего страшного и сложного. Самое главное, вы помните, что, когда вы направляете свою энергию на созидание и делаете этот плакат желаний, карту желаний – вы уже направили свой мозг на то, что вы хотите этого достичь, и вы уже туда инвестировали что-то», – заключила гостья «ОК на связи!».