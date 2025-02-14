Психолог Бояринова объяснила, как разжечь огонь страсти в долгом браке
Сохранить крепкие, долгие и надежные отношения с партнером после долгих лет совместной жизни бывает непросто. Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как разжечь страсть между супругами, которые много лет вместе.
Нужны обновления, которые помогут вспомнить, что мы — мужчина и женщина. Нужно флиртовать, придумывать новые способы, фантазировать. Важно выходить из обычных ролей, — объяснила она.
По словам специалиста, любые отношения строятся на трех основных принципах. Первый — эмоциональная близость, куда входят взаимопонимание, эмпатия, чувствование друг друга. Второй — ответственность, выполнение обязательств и обещаний, данных партнеру. Третий — страсть, и здесь, по словам психолога, чаще всего возникают проблемы у пар, которые давно вместе.
В долгих отношениях она угасает, начинается рутина. А это значит, что нужно подкидывать дрова в костер страсти. Например, мужчине можно посоветовать ухаживать за партнершей и дарить цветы. Женщине — красиво одеваться и следить за собой, — отметила Бояринова.
Даже если отношения держатся на устойчивом базисе, душевной близости и ответственности, не стоит забывать друг о друге. По словам психолога, важно слышать друг друга, понимать и находить компромиссы.
Самое главное, нужно вспоминать о том, за что мы полюбили друг друга. Эти акценты очень важны, — заключила специалист в беседе с РИАМО.
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