Как разжечь огонь страсти в долгом браке

Сохранить крепкие, долгие и надежные отношения с партнером после долгих лет совместной жизни бывает непросто. Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как разжечь страсть между супругами, которые много лет вместе.

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Н у ж н ы о б н о в л е н и я , к о т о р ы е п о м о г у т в с п о м н и т ь , ч т о м ы — м у ж ч и н а и ж е н щ и н а . Н у ж н о ф л и р т о в а т ь , п р и д у м ы в а т ь н о в ы е с п о с о б ы , ф а н т а з и р о в а т ь . В а ж н о в ы х о д и т ь и з о б ы ч н ы х р о л е й , — о б ъ я с н и л а о н а .

По словам специалиста, любые отношения строятся на трех основных принципах. Первый — эмоциональная близость, куда входят взаимопонимание, эмпатия, чувствование друг друга. Второй — ответственность, выполнение обязательств и обещаний, данных партнеру. Третий — страсть, и здесь, по словам психолога, чаще всего возникают проблемы у пар, которые давно вместе.

В д о л г и х о т н о ш е н и я х о н а у г а с а е т , н а ч и н а е т с я р у т и н а . А э т о з н а ч и т , ч т о н у ж н о п о д к и д ы в а т ь д р о в а в к о с т е р с т р а с т и . Н а п р и м е р , м у ж ч и н е м о ж н о п о с о в е т о в а т ь у х а ж и в а т ь з а п а р т н е р ш е й и д а р и т ь ц в е т ы . Ж е н щ и н е — к р а с и в о о д е в а т ь с я и с л е д и т ь з а с о б о й , — о т м е т и л а Бояринова.

Даже если отношения держатся на устойчивом базисе, душевной близости и ответственности, не стоит забывать друг о друге. По словам психолога, важно слышать друг друга, понимать и находить компромиссы.

С а м о е г л а в н о е , н у ж н о в с п о м и н а т ь о т о м , з а ч т о м ы п о л ю б и л и д р у г д р у г а . Э т и а к ц е н т ы о ч е н ь в а ж н ы , — з а к л ю ч и л а с п е ц и а л и с т в б е с е д е с РИАМО.

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