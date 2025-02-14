50 цитат о любви, которые трогают до слез

Писатели и философы, актёры и музыканты — все пытались осмыслить это чувство. К каким же выводам они пришли?

Мечты о сильной и взаимной любви — это то, что, пожалуй, объединяет каждого из нас. С юности мы идём по жизни с надеждой найти человека, с которым сможем насладиться радостями и преодолеть все невзгоды, встречающиеся на пути. Порой кажется, что среди миллионов людей встретить того самого практически невозможно, однако, когда это происходит, на душе сразу наступает весна.

В честь 14 февраля, Дня святого Валентина, мы сделали подборку из 50 красивых цитат про любовь. Имена их авторов хорошо знакомы каждому — это известные прозаики, поэты, актёры и философы. Все они попытались ярко и воодушевляюще описать, что же такое настоящая любовь, и дать инструкцию о том, где её искать.

Цитаты писателей и поэтов о любви

Любовь часто становилась источником вдохновения для известных авторов. Это чувство легло в основу сотен произведений, ставших мировой классикой. Даже сейчас, в XXI веке, мы ищем в них ответы на вечные вопросы, которые возникают, когда речь заходит о любви. Вот что разные писатели и поэты говорили об этом прекрасном чувстве.

Ч е л о в е к , к о т о р о м у в ы н у ж н ы , в с е г д а н а й д ё т с п о с о б б ы т ь р я д о м .

Михаил Лермонтов

Т о т , к т о н и к о г д а н е и с к а л н и д р у ж б ы , н и л ю б в и , в т ы с я ч у р а з б е д н е е т о г о , к т о о б а э т и ч у в с т в а у т р а т и л .

Жан Поль

Т а к в е д ь и б ы в а е т , ч т о д р у ж б а м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы в ы к р и с т а л л и з о в ы в а е т с я в с п о к о й н у ю з р е л у ю л ю б о в ь , в ы с ш у ю с в о ю ф о р м у .

Сафарли Эльчин

Л ю б о в ь — к а к д е р е в о ; о н а в ы р а с т а е т с а м а с о б о й , п у с к а е т г л у б о к о к о р н и в о в с ё н а ш е с у щ е с т в о и н е р е д к о п р о д о л ж а е т з е л е н е т ь и ц в е с т и д а ж е н а р а з в а л и н а х н а ш е г о с е р д ц а .

Виктор Гюго

Л ю б о в ь и д р у ж б а — в з а и м н о е э х о : о н и д а ю т с т о л ь к о , с к о л ь к о б е р у т .

Александр Герцен

Л ю б о в ь — э т о к у п а н и е , н у ж н о л и б о н ы р я т ь с г о л о в о й , л и б о в о о б щ е н е л е з т ь в в о д у . Е с л и б у д е ш ь с л о н я т ь с я в д о л ь б е р е г а п о к о л е н о в в о д е , т о т е б я т о л ь к о о б д а с т б р ы з г а м и , и т ы б у д е ш ь м ё р з н у т ь и з л и т ь с я .

Сергей Есенин

Н а с т о я щ а я л ю б о в ь н а ч и н а е т с я т а м , г д е н и ч е г о н е ж д у т в з а м е н .

Антуан де Сент-Экзюпери

Ч е л о в е ч е с к а я ж и з н ь т я н е т с я с л и ш к о м д о л г о д л я о д н о й л ю б в и . П р о с т о с л и ш к о м д о л г о . Л ю б о в ь ч у д е с н а . Н о к о м у - т о и з д в у х в с е г д а с т а н о в и т с я с к у ч н о . А д р у г о й о с т а ё т с я н и с ч е м . З а с т ы н е т и ч е г о - т о ж д ё т … Ж д ё т , к а к б е з у м н ы й …

Эрих Мария Ремарк

Т о т , к т о л ю б и т , д о л ж е н р а з д е л я т ь у ч а с т ь т о г о , к о г о о н л ю б и т .

Михаил Булгаков, роман «Мастер и Маргарита»

У с а м о г о з л о г о ч е л о в е к а р а с ц в е т а е т л и ц о , к о г д а е м у г о в о р я т , ч т о е г о л ю б я т . С т а л о б ы т ь , в э т о м с ч а с т ь е …

Лев Толстой

Л ю б о в ь н е з н а е т л о г и к и , о н а в ы ш е р а з у м а . Л ю б о в ь п р е б ы в а е т н а в е р ш и н а х , н а д д o л и н а м и р а з у м а . Э т о с у щ е с т в о в а н ь е в о з в ы ш е н н о е , в е н е ц б ы т и я , и р е д к о м у ч е л о в е к у о н а д а ё т с я .

Джек Лондон

Л ю б о в ь п о д о б н а л и х о р а д к е , о н а в о з н и к а е т и п р о х о д и т н е з а в и с и м о о т в а ш е й в о л и .

Стендаль

В л ю б в и р а в н о у ч а с т в у ю т и д у ш а и т е л о ; в п р о т и в н о м с л у ч а е л ю б о в ь н е п о л н а : м ы н е д у х и и н е з в е р и .

Иван Гончаров

Цитаты о любви из фильмов

В кино любовь приобретает особую форму, превращаясь в источник вдохновения для режиссёров и сценаристов. В итоге получаются незабываемые и трогательные истории об отношениях, которые разлетаются на цитаты. В фильмах, построенных на темах любви, кинодеятели запечатлевают моменты нежности, страсти и боли. Режиссёры очень чётко используют всю палитру эмоций, которые переживает человек, испытывающий чувство к другому.

Эти цитаты из известных картин могут быть прекрасным напоминанием о том, что нередко именно любовь становится главным утешением в самые трудные времена, и о том, что порой она превращается в серьёзное испытание на прочность.

В е л и ч а й ш е е и з в с е г о , ч е м у т ы м о ж е ш ь н а у ч и т ь с я в э т о м м и р е — л ю б и т ь и б ы т ь л ю б и м ы м .

Фильм «Мулен Руж!» (2001), режиссёр Баз Лурман

Л ю д и в л ю б л я ю т с я , л ю д и х о т я т п р и н а д л е ж а т ь д р у г д р у г у , п о т о м у ч т о э т о е д и н с т в е н н ы й ш а н с с т а т ь с ч а с т л и в ы м и . Т ы н а з ы в а е ш ь с е б я с в о б о д н о й , д и к о й . И т ы т а к б о и ш ь с я , ч т о к т о - т о п о с а д и т т е б я в к л е т к у .

Фильм «Завтрак у Тиффани» (1961), режиссёр Блейк Эдвардс

К о г д а л ю б и ш ь , п р о с т и т ь м о ж н о в с ё … К р о м е о д н о г о — к о г д а т е б я п е р е с т а ю т л ю б и т ь .

Фильм «Небо. Самолёт. Девушка» (2002), режиссёр Вера Сторожева

Я д у м а ю т а к , П е п п и : е с л и ж е н щ и н а ч т о - т о п р о с и т , т о е й н а д о н е п р е м е н н о д а т ь . И н а ч е о н а в о з ь м ё т с а м а !

Фильм «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), режиссёр Алла Сурикова

Д л я ч у в с т в а л ю б в и н е с у щ е с т в у е т ц е н ы — т о л ь к о ж и з н ь о д н а .

Фильм «Юнона и Авось» (1983), режиссёр Марк Захаров

Л ю б о в ь — о д е р ж и м о с т ь ч е л о в е к о м , в к о т о р о м т в о я ж и з н ь . Б е з л ю б в и ж и з н ь т е р я е т в с я к и й с м ы с л . П р о й т и о т м е р е н н о е и н и в к о г о н е в л ю б и т ь с я — э т о з н а ч и т н е ж и т ь в о в с е .

«Знакомьтесь, Джо Блэк» (1998), режиссёр Мартин Брест

Л ю б о в ь — э т о н е с п р и н т . Э т о м а р а ф о н . Б е з ж а л о с т н а я п о г о н я , к о т о р а я з а к а н ч и в а е т с я т о г д а , к о г д а о н а у п а д ё т в т в о и о б ъ я т ь я . И л и б р ы з н е т в т е б я и з г а з о в о г о б а л л о н ч и к а .

Сериал «Теория большого взрыва» (2007-2019), создатели Чак Лорри и Билл Прэди

Я п р и ш ё л с ю д а с е г о д н я в е ч е р о м , п о т о м у ч т о , к о г д а т ы п о н и м а е ш ь , ч т о х о ч е ш ь п р о в е с т и о с т а т о к с в о е й ж и з н и с к е м - т о , т ы х о ч е ш ь , ч т о б ы о с т а т о к т в о е й ж и з н и н а ч а л с я к а к м о ж н о с к о р е е .

Фильм «Когда Гарри встретил Салли» (1989), режиссёр Роб Райнер

Д о р о ж е в а с у м е н я в о т у ж е н е с к о л ь к о д н е й н и к о г о н е т .

Фильм «Служебный роман» (1977), режиссёр Эльдар Рязанов

М о ж е т б ы т ь , л ю б о в ь — э т о н е ч т о б о л ь ш е е , ч т о м ы н е в с и л а х п о к а о с о з н а т ь . М о ж е т б ы т ь , э т о с в и д е т е л ь с т в о ч е г о - т о … а р т е ф а к т к а к о г о - т о д р у г о г о и з м е р е н и я , к о т о р о е м ы н е в с о с т о я н и и п о с т и ч ь . И м е н я т я н е т ч е р е з в с ю В с е л е н н у ю к ч е л о в е к у , к о т о р о г о я н е в и д е л а 1 0 л е т и к о т о р ы й , в о з м о ж н о , у ж е м ё р т в .

«Интерстеллар» (2014), режиссёр Кристофер Нолан

Цитаты современных артистов о любви

Актёрам по долгу службы приходится чаще остальных переживать эмоции, которые дарит любовь. Разумеется, максимально натурально сыграть это чувство не дано даже самому талантливому артисту. Впрочем, опыт, пережитый на экране, позволяет делать определённые выводы и переносить их на реальную жизнь. Эти высказывания актёров и актрис о любви особенно откликаются в душе.

Ж е н щ и н а — э т о о т р а ж е н и е м у ж ч и н ы . Е с л и л ю б и т ь е ё д о б е з у м с т в а , о н а с т а н е т т о й , о к о т о р о й м у ж ч и н а м е ч т а е т .

Брэд Питт

Б о л ь ш а я л ю б о в ь , о ч е в и д н о , з а к л ю ч а е т с я в д о в е р и и , в р а д о с т и д р у г о т д р у г а , в у в а ж е н и и л и ч н о й ж и з н и д р у г д р у г а и в у в а ж е н и и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о в ы б о р а .

Джонни Депп

Н е и щ и т е л ю б в и , и щ и т е т о г о , к т о п р и н е с ё т в а м с ч а с т ь е . Р а н о и л и п о з д н о э т о с ч а с т ь е п р е в р а т и т с я в л ю б о в ь .

Меган Фокс

К о г д а к т о - т о л ю б и т т е б я и к о г д а т ы д е л а е ш ь к о г о - т о с ч а с т л и в ы м , в д р у г н а ч и н а е ш ь ч у в с т в о в а т ь с е б я с а м ы м к р а с и в ы м ч е л о в е к о м в м и р е .

Анджелина Джоли

Л ю б о в ь п о х о ж а н а с а д о в о д с т в о … Я н а у ч и л с я с о с р е д о т а ч и в а т ь с я н а т о м , ч т о б ы п о м о ч ь т е б е р а с ц в е с т и и с т а т ь т о й , к е м т ы х о т е л а … В м е с т о т о г о ч т о б ы т р е б о в а т ь б ы т ь т о й , в к о т о р о й н у ж д а е т с я м о ё х р у п к о е э г о , я р а д б ы т ь м у ж ч и н о й т в о е й м е ч т ы . Э т о д е л а е т м е н я с ч а с т л и в ы м . Я у з н а л , ч т о л ю б о в ь — э т о у м е н и е с л ы ш а т ь . Л ю б о в ь — э т о с а м о о т д а ч а . Л ю б о в ь — э т о с в о б о д а .

Уилл Смит

М н о г и е л ю д и х о т я т п о е х а т ь с в а м и в л и м у з и н е , н о в а м н у ж е н к т о - т о , к т о п о е д е т с в а м и н а а в т о б у с е , к о г д а л и м у з и н с л о м а е т с я .

Скарлетт Йохансон

П о ц е л у й н е д о л ж е н п о я в л я т ь с я и з г у б , о н д о л ж е н п о я в л я т ь с я и з с е р д ц а .

Джастин Тимберлейк

Я н е д у м а ю , ч т о н а у ч и т ь м у ж ч и н у б ы т ь м у ж ч и н о й м о ж е т к т о - л и б о , к р о м е ж е н щ и н ы . Т ы у ч и ш ь с я б ы т ь и м , о т к р ы в а я д л я с е б я и х п о т р е б н о с т и .

Райан Гослинг

Цитаты музыкантов о любви

Музыка — один из самых романтичных способов признаться в чувствах. Известные исполнители пытаются в своих песнях раскрыть истинную природу любви и показать, что именно она двигает мир вперёд. Цитаты музыкантов вдохновляют на то, чтобы как можно чаще говорить своей половинке о чувствах.

Е с т ь т а к а я ф о р м а л ю б в и : р а з г о в а р и в а т ь с к е м - т о , с к е м у т е б я н е т н и ч е г о о б щ е г о , и в с ё е щ ё б ы т ь в в о с т о р г е о т э т о г о ч е л о в е к а .

Дэвид Бирн

З н а е ш ь , ч т о т а к о е л ю б о в ь ? М о ж е т б ы т ь , э т о л о в у ш к а , к о т о р у ю р а с с т а в л я е т п р и р о д а ? Н е т , н е х о ч у в е р и т ь , ч т о э т о л о в у ш к а и ч т о п р и р о д а н а м д а л а с е к с у а л ь н о е в л е ч е н и е т о л ь к о д л я с в о и х ц е л е й …

Адриано Челентано

Л ю б о в ь — э т о ц в е т о к , к о т о р о м у н у ж н о п о з в о л и т ь в ы р а с т и .

Джон Леннон

В ы м о ж е т е и м е т ь в ж и з н и в с ё и п р и э т о м о с т а в а т ь с я с а м ы м о д и н о к и м ч е л о в е к о м . И э т о с а м ы й г о р ь к и й в и д о д и н о ч е с т в а . У с п е х п р и н ё с м н е в с е м и р н о е п о к л о н е н и е и м и л л и о н ы ф у н т о в с т е р л и н г о в . Н о в с ё э т о н е д а л о м н е о б л а д а т ь т е м , в ч ё м в с е м ы н у ж д а е м с я : л ю б о в ь , п о с т о я н н ы е о т н о ш е н и я .

Фредди Меркьюри

Л ю б о в ь — э т о о с о б о е с л о в о , я и с п о л ь з у ю е г о т о л ь к о в т е х с л у ч а я х , к о г д а р е а л ь н о э т о ч у в с т в у ю . Е с л и п р о и з н о с и т ь к а к о е - т о с л о в о с л и ш к о м ч а с т о , о н о о б е с ц е н и в а е т с я .

Рэй Чарльз

Д о р о г а — в о т , ч т о н у ж н о д в у м в л ю б л ё н н ы м л ю д я м .

Принс

Э т о к а к с м о т р е т ь н а р о з у . Р о з а — э т о р о з а . О н а к р а с и в а я . Н о э т о н е з н а ч и т , ч т о е ё н а д о о б я з а т е л ь н о с о р в а т ь и н а ц е п и т ь с е б е н а л а ц к а н .

Би Би Кинг

Цитаты философов о любви

Во все времена люди пытались разгадать природу этого по-настоящему волшебного чувства. Для наших предков любовь была сродни чудесному лекарству, которое способно подарить человеку мотивацию и вдохновение даже в самой тяжёлой ситуации.

Все философы, начиная с Аристотеля и заканчивая Фридрихом Ницше, сходились в том, что любовь — это нечто неземное, однако способное сделать наше существование на этой планете хотя бы капельку лучше.

В л е ч е н и е д у ш п р е в р а щ а е т с я в д р у ж б у , в л е ч е н и е у м а п р е в р а щ а е т с я в у в а ж е н и е , в л е ч е н и е т е л п р е в р а щ а е т с я в с т р а с т ь . И т о л ь к о в с ё в м е с т е м о ж е т п р е в р а т и т ь с я в л ю б о в ь .

Конфуций

О д н о с л о в о о с в о б о ж д а е т н а с о т в с е й т я ж е с т и и б о л и ж и з н и . Э т о с л о в о — л ю б о в ь .

Софокл

П о ч е м у м ы н е в л ю б л я е м с я к а ж д ы й м е с я ц в к о г о - т о н о в о г о ? П о т о м у ч т о п р и р а с с т а в а н и и н а м к а ж д ы й р а з п р и ш л о с ь б ы л и ш а т ь с я ч а с т и ц ы с о б с т в е н н о г о с е р д ц а .

Зигмунд Фрейд

К о г д а в ы л ю б и м ы , э т о п р и д а ё т в а м с и л ы . К о г д а в ы л ю б и т е , э т о п р и д а ё т в а м с м е л о с т ь .

Лао-Цзы

Н е м о л и о л ю б в и , б е з н а д ё ж н о л ю б я , Н е б р о д и п о д о к н о м у н е в е р н о й , с к о р б я . С л о в н о н и щ и е д е р в и ш и , б у д ь н е з а в и с и м ы м — М о ж е т с т а т ь с я , т о г д а и п о л ю б я т т е б я .

Омар Хайям

Л ю б о в ь — э т о т е о р е м а , к о т о р у ю н е о б х о д и м о к а ж д ы й д е н ь д о к а з ы в а т ь .

Аристотель

Б ы т ь л ю б и м ы м б о л ь ш е в с е г о н а с в е т е б е с п р е д е л ь н о й п о с м е н н о й л ю б о в ь ю — в ы с ш е е н а с л а ж д е н и е , к а к о е т о л ь к о м о ж е т и с п ы т а т ь ч е л о в е к н а з е м л е .

Сёрен Кьеркегор

П р и к о с н о в е н и е л ю б в и с п о с о б н о к а ж д о г о с д е л а т ь п о э т о м .

Платон

Л ю б и т ь — з н а ч и т ж е л а т ь д р у г о м у т о г о , ч т о с ч и т а е ш ь з а б л а г о , и ж е л а т ь п р и т о м н е р а д и с е б я , н о р а д и т о г о , к о г о л ю б и ш ь , и с т а р а т ь с я п о в о з м о ж н о с т и д о с т а в и т ь е м у э т о б л а г о .

Аристотель

П р и ч и н а н е с ч а с т н ы х б р а к о в — н е д о с т а т о к д р у ж б ы , а н е н е д о с т а т о к л ю б в и .

Фридрих Ницше

Л ю б о в ь н е и м е е т н и ч е г о о б щ е г о с п о л н ы м о б л а д а н и е м . Е ё в ы с ш е е п р о я в л е н и е — п р е д о с т а в л я т ь с в о б о д у в п р а в и л ь н о м п о н и м а н и и э т о г о с л о в а .

Жан-Поль Сартр

М о ж н о з а к р ы т ь г л а з а н а т о , ч т о в и д и ш ь . Н о н е л ь з я з а к р ы т ь с е р д ц е н а т о , ч т о т ы ч у в с т в у е ш ь .

Фридрих Ницше

Кажется, в одном только слове «любовь» кроется всё лучшее и самое светлое, что может существовать в любом человеке. Какими бы разными и далёкими друг от друга мы ни были, нас всех объединяет одно – искренняя и страстная жажда любить.

Вдохновляться красивыми историями о прекрасном взаимном чувстве можно бесконечно. На теме любви строится внушительный пласт мировой литературы, кинематограф, да и в принципе нередко все мы совершаем какие-либо поступки, оказываясь во власти невероятного вовлечения и стремления быть рядом с объектом своего восхищения.

К счастью, история знает много случаев, когда истинная любовь побеждает зло и дарит человеку надежду на счастье. Вспомнить хотя бы мифы древней Греции, сказки, на которых рос каждый из нас, песни современных исполнителей – все они доказывают, что если в сердце живёт любовь, то для человека не существует слова «невозможно».