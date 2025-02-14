Какие гормоны скрываются за чувством влюбленности

За состоянием влюбленности стоит целый коктейль гормонов и нейромедиаторов, меняющих как поведение, так и физическое состояние человека. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

Влюбленность, по ее словам, начинается с выброса фенилэтиламина — вещества, которое вызывает прилив энергии, заставляет забыть о сне и еде, а также фокусирует внимание на объекте симпатии. Также организм активирует адреналин.

« И м е н н о о н о т в е ч а е т з а п о д к а ш и в а ю щ и е с я н о г и и у ч а щ е н н о е д ы х а н и е п р и в с т р е ч е с л ю б и м ы м ч е л о в е к о м . Н о е с л и ч у в с т в а о с т а ю т с я б е з о т в е т н ы м и , а д р е н а л и н с м е н я е т с я н о р а д р е н а л и н о м , у с и л и в а я р а з д р а ж е н и е и д а ж е в ы з ы в а я в с п ы ш к и а г р е с с и и » , — р а с с к а з а л а Т а н а н а к и н а .

На смену гормонам влюбленности при продолжающихся отношениях приходят окситоцин и вазопрессин, которые называют гормонами привязанности, добавила специалист.

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