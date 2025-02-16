Какого мужчину называют «тарелочником» и так ли он плох

Тарелочник: кто это мужчина, что значит, сленг
С развитием интернета и доступности популярной психологии жить стало намного интереснее, хоть и сложнее. В наш обиход вошло огромное количество терминов: абьюзеры, пикаперы, сигма-бои, токсики, манипуляторы. С их появлением мы теперь не задумываясь лепим ярлыки на всех подряд.
«На просторах интернета был популярен термин «тарелочница». Так называли девушек, которые приходят на свидания только, чтобы поесть за счёт своих спутников. Однако недавно появилось новое слово — «тарелочник». Это мужчина, который бесплатно питается приготовленной едой, но в отношения с «поваром» не вступает?», — Ольга Адрианова, экзистенциальный психолог, НЛП-тренер.
Виды «тарелочников»
Проявления этого феномена могут различаться.
- «Тарелочник»-кот опустошает холодильник, благосклонно принимает ласку и исчезает.
- Патриархальный «тарелочник» приносит продукты, у таких присутствует доля благородства. Отношения не развиваются.
- «Тарелочник»-хозяин содержит женщину взамен ведения быта и других функций. Брака не будет.
Как же определить, кто перед тобой: искушённый манипулятор, цена которому тарелка борща, или хороший парень, пока не умеющий строить здоровые отношения?
Для начала нам важно разобраться в базовых вещах. Здоровые отношения никогда не идеальны. Так бывает только в голливудских фильмах или диснеевских сказках. Здоровые отношения – это когда два человека взяли и договорились о том, как им было бы комфортно взаимодействовать друг с другом.
Возможно, им так нравится
Нет никаких правил, как жить, кем работать и какой должна быть личная жизнь. Все разные: одним прекрасно подходят отношения на расстоянии, другим – полное подчинение тёще, третьим – разделение бюджета или обязанностей по дому.
Она может просто его кормить и наслаждаться обществом, а он – звонить ей только по субботам. Если оба так договорились, хорошо себя чувствуют и обид не копят, то это здоровые отношения.
Если он содержит, должна ли она готовить?
Само по себе частичное или полное содержание партнёрши не даёт мужчине права указывать на её «функции»: стирать, гладить, готовить и прочее. Без прямого разговора, который учитывает психологическое состояние обоих партнёров, договорённости не получится. Будут копиться внутреннее раздражение, ощущение неуважения и нелюбви. Поэтому если вы уже находитесь в отношениях, где чувствуете недооценённость, то это повод прямо обсудить всё. Услышать друг друга и направить корабль любви не по течению, а туда, где вам обоим будет хорошо.
Проблемы расставания
Если напряжение в паре всё-таки есть и оно достигает пика, логичный исход – это расставание. Выход из несработавших отношений, которые не сделали нас счастливыми. Жаль, конечно, со своей головой такое не прокатывает. С собой-то приходится жить.
И здесь можно столкнуться с неприятными моментами жизни поодиночке.
Бытовая инвалидность мужчины
Мужчина может оказаться в доме, в котором даже не знает, где лежит соль и как пользоваться стиральной машиной. А добьёт его в пустой неухоженной квартире давящее одиночество. Никто не ждёт тебя с работы и не готовит с любовью.
Финансовая нестабильность женщины
Женщинам лучше не приходится. Столкнувшись с самостоятельностью, они не понимают, как финансово встать на ноги. А найти работу, чтобы это ещё и приносило удовольствие, находясь в стрессе, практически невозможно. Может, так и получается зарождение так называемых «тарелочниц». Но на самом деле ситуации, в которых можно оказаться, гораздо глубже. Ведь появляется или чувство беспомощности и беззащитности, или усталость от того, что всё надо решать самой.
«Тарелочничество» — это не всегда плохо
Когда мы упираемся в ярлыки, то перестаём видеть за ними реального человека. А ведь мы сами вошли в эту ситуацию. Если что-то не устраивает – обсудите напрямую. Помните, что вы вместе по вашему же желанию.
Любая ситуация и отношения совершенно уникальны. Живите осознанно и с внутренним согласием. Так, чтобы всему в своей жизни вы могли сказать твёрдое «да!»: себе, своему партнёру, ведению быта, разделению ответственности и тому, как вы создаёте прекрасное, тёплое и уютное пространство между вами.