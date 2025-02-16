Какого мужчину называют «тарелочником» и так ли он плох

С развитием интернета и доступности популярной психологии жить стало намного интереснее, хоть и сложнее. В наш обиход вошло огромное количество терминов: абьюзеры, пикаперы, сигма-бои, токсики, манипуляторы. С их появлением мы теперь не задумываясь лепим ярлыки на всех подряд.

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« Н а п р о с т о р а х и н т е р н е т а б ы л п о п у л я р е н т е р м и н « т а р е л о ч н и ц а » . Т а к н а з ы в а л и д е в у ш е к , к о т о р ы е п р и х о д я т н а с в и д а н и я т о л ь к о , ч т о б ы п о е с т ь з а с ч ё т с в о и х с п у т н и к о в . О д н а к о н е д а в н о п о я в и л о с ь н о в о е с л о в о — « т а р е л о ч н и к » . Э т о м у ж ч и н а , к о т о р ы й б е с п л а т н о п и т а е т с я п р и г о т о в л е н н о й е д о й , н о в о т н о ш е н и я с « п о в а р о м » н е в с т у п а е т ? » , — Ольга Адрианова, экзистенциальный психолог, НЛП-тренер.

Виды «тарелочников»

Проявления этого феномена могут различаться.

«Тарелочник»-кот опустошает холодильник, благосклонно принимает ласку и исчезает.

опустошает холодильник, благосклонно принимает ласку и исчезает. Патриархальный «тарелочник» приносит продукты, у таких присутствует доля благородства. Отношения не развиваются.

приносит продукты, у таких присутствует доля благородства. Отношения не развиваются. «Тарелочник»-хозяин содержит женщину взамен ведения быта и других функций. Брака не будет.

Как же определить, кто перед тобой: искушённый манипулятор, цена которому тарелка борща, или хороший парень, пока не умеющий строить здоровые отношения?

Для начала нам важно разобраться в базовых вещах. Здоровые отношения никогда не идеальны. Так бывает только в голливудских фильмах или диснеевских сказках. Здоровые отношения – это когда два человека взяли и договорились о том, как им было бы комфортно взаимодействовать друг с другом.

Возможно, им так нравится

Нет никаких правил, как жить, кем работать и какой должна быть личная жизнь. Все разные: одним прекрасно подходят отношения на расстоянии, другим – полное подчинение тёще, третьим – разделение бюджета или обязанностей по дому.

Она может просто его кормить и наслаждаться обществом, а он – звонить ей только по субботам. Если оба так договорились, хорошо себя чувствуют и обид не копят, то это здоровые отношения.

Если он содержит, должна ли она готовить?

Само по себе частичное или полное содержание партнёрши не даёт мужчине права указывать на её «функции»: стирать, гладить, готовить и прочее. Без прямого разговора, который учитывает психологическое состояние обоих партнёров, договорённости не получится. Будут копиться внутреннее раздражение, ощущение неуважения и нелюбви. Поэтому если вы уже находитесь в отношениях, где чувствуете недооценённость, то это повод прямо обсудить всё. Услышать друг друга и направить корабль любви не по течению, а туда, где вам обоим будет хорошо.

Проблемы расставания

Если напряжение в паре всё-таки есть и оно достигает пика, логичный исход – это расставание. Выход из несработавших отношений, которые не сделали нас счастливыми. Жаль, конечно, со своей головой такое не прокатывает. С собой-то приходится жить.

И здесь можно столкнуться с неприятными моментами жизни поодиночке.

Бытовая инвалидность мужчины

Мужчина может оказаться в доме, в котором даже не знает, где лежит соль и как пользоваться стиральной машиной. А добьёт его в пустой неухоженной квартире давящее одиночество. Никто не ждёт тебя с работы и не готовит с любовью.

Финансовая нестабильность женщины

Женщинам лучше не приходится. Столкнувшись с самостоятельностью, они не понимают, как финансово встать на ноги. А найти работу, чтобы это ещё и приносило удовольствие, находясь в стрессе, практически невозможно. Может, так и получается зарождение так называемых «тарелочниц». Но на самом деле ситуации, в которых можно оказаться, гораздо глубже. Ведь появляется или чувство беспомощности и беззащитности, или усталость от того, что всё надо решать самой.

«Тарелочничество» — это не всегда плохо

Когда мы упираемся в ярлыки, то перестаём видеть за ними реального человека. А ведь мы сами вошли в эту ситуацию. Если что-то не устраивает – обсудите напрямую. Помните, что вы вместе по вашему же желанию.

Любая ситуация и отношения совершенно уникальны. Живите осознанно и с внутренним согласием. Так, чтобы всему в своей жизни вы могли сказать твёрдое «да!»: себе, своему партнёру, ведению быта, разделению ответственности и тому, как вы создаёте прекрасное, тёплое и уютное пространство между вами.