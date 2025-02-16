Для психологов разработают новый законопроект

Для открытия частной практики психологам потребуется стаж не менее трех лет. Такая норма включена в обновленный законопроект о регулировании деятельности специалистов. Автор документа — председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Законопроект четко разграничивает психологическую помощь и платные услуги в этой сфере. Также подчеркивается, что применяемые методики должны быть научно обоснованы, а работа специалистов – строиться на принципах уважения и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.