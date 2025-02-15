Психолог прокомментировала идею государства платить за долгий брак

В России хотят материально поощрять пары, проживающие в браке не менее 30 лет. Получится ли воплотить инициативу на практике и поможет ли она укрепить институт семьи – в материале Москвы 24.

Сохранить семейные ценности

Для россиян, состоящих в официальном браке не менее 30 лет, предложили ввести денежные выплаты с 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 14 февраля. По мнению авторов инициативы, нововведение поспособствует сохранению традиционных семейных ценностей.

Если документ будет принят, супругам на 30-летие совместной жизни начнут выплачивать 30 тысяч рублей. Пары, состоящие в браке 40 лет, получат 40 тысяч, 50 лет – 50 тысяч, и так далее. Предельная сумма, на которую можно будет рассчитывать, – 70 тысяч рублей на 70-летний юбилей.

Претендовать на выплаты смогут граждане, брак которых не прекращался и не был признан судом недействительным. Также мера распространится на вдов и вдовцов, если смерть супруга наступила в год юбилея, указано в пояснительной записке к законопроекту.

" В ы п л а т а к ю б и л е ю с о в м е с т н о й ж и з н и п р е д о с т а в л я е т с я с у п р у г а м в р а в н ы х д о л я х к к а ж д о й ю б и л е й н о й д а т е . < . . . > С р о к с о в м е с т н о й с у п р у ж е с к о й ж и з н и с ч и т а е т с я с д а т ы п о с л е д н е й р е г и с т р а ц и и б р а к а , н е с у м м и р у е т с я п р и н а л и ч и и н е с к о л ь к и х п е р и о д о в б р а к а м е ж д у о д н и м и с у п р у г а м и " .

Кроме того, размеры выплат планируется ежегодно индексировать. А для проживающих на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, а также в регионах с тяжелыми климатическими условиями сумму будут увеличивать на районный коэффициент. Кроме того, властям субъектов позволят устанавливать дополнительные меры поддержки таких супругов за счет региональных бюджетов.

Подобные идеи высказывалась и ранее. К примеру, схожую инициативу вносили в парламент еще в январе 2024 года: тогда поощрения предлагали ввести для супругов, которые пробыли вместе от 20 лет и более. Однако после первого чтения проект отклонили из-за недостаточной проработки, говорится в заключении комитета Госдумы по защите семьи.

Любовь не купишь?

Принятие законопроекта о выплатах за длительный брак вполне реально, заявил в разговоре с Москвой 24 депутат Госдумы, соавтор законопроекта Алексей Диденко. По его мнению, денег на воплощение инициативы в бюджете хватит.

" Н а д а н н ы й м о м е н т д и н а м и к а с г о с у д а р с т в е н н ы м и д о х о д а м и п о з и т и в н а я – о н и в ы ш е н о р м ы . М и н ф и н о т ч и т ы в а е т с я , ч т о в п о л н е в о з м о ж н о п о и т о г а м 2 0 2 5 г о д а б у д у т д о п о л н и т е л ь н ы е с р е д с т в а . И н а м [ I ] ( а в т о р а м з а к о н о п р о е к т а . – П р и м . р е д . ) [ / I ] б ы х о т е л о с ь , ч т о б ы ч а с т ь э т и х д е н е г б ы л а н а п р а в л е н а н а п о д д е р ж к у с е м е й . Т е м б о л е е к р е п к и х , м н о г о л е т н и х . М ы с ч и т а е м , э т о б у д е т в п о л н е п о с и л а м н а ш е м у б ю д ж е т у " .

Нововведение коснется всех россиян, проживших в браке от 30 лет до и после вступления законопроекта в силу, пояснил депутат. Материальное поощрение будет начисляться супругам в каждую юбилейную дату, а право на это определят на основе информации из органов ЗАГС.

" В ы п л а т ы с т а н у т п о д а р к о м с у п р у г а м о т г о с у д а р с т в а к ю б и л е й н о й д а т е . Т а к и м о б р а з о м , б у д у т о т м е ч е н ы и х з а с л у г и в у к р е п л е н и и д л и т е л ь н о г о с о ю з а . Э т о х о р о ш а я с о ц и а л ь н а я м е р а , к о т о р а я п о д д е р ж и т г р а ж д а н м о р а л ь н о и м а т е р и а л ь н о . К т о м у ж е э т о с п о с о б п о м о ч ь и п о т о м к а м п а р , е с л и с у п р у г и з а х о т я т п о м о ч ь , н а п р и м е р , в н у к а м " , – у к а з а л Диденко.

Однако психолог Елена Скалубо в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что подобные поощрения едва ли можно рассматривать как способ укрепить семейные ценности. По ее мнению, такие начисления не более чем "приятный бонус" для пар.

" К о н е ч н о , в ы п л а т ы п о к а ж у т , ч т о г о с у д а р с т в о п о д д е р ж и в а е т у м е н и е с т р о и т ь м н о г о л е т н и е с у п р у ж е с к и е о т н о ш е н и я . Н о в ц е л о м , е с л и у л ю д е й н а к о п и л и с ь р а з н о г л а с и я , н и к а к о е ф и н а н с о в о е с т и м у л и р о в а н и е н е п о м о ж е т " .

Эксперт отметила, что сохранение прочного брака – вопрос того, насколько супруги умеют слышать друг друга. Прожить вместе много лет реально, если стараться строить диалог, не оскорбляя друг друга, и сообщать о своих потребностях и чувствах заранее. Не стоит откладывать это до момента, когда накопится негатив, заключила психолог.