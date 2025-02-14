Эксперт рассказала, как обрезание влияет на качество секса

При обрезании пениса крайняя плоть удаляется, головка остается открытой и со временем становится менее чувствительной из-за постоянного контакта с бельем и внешней средой, рассказала «Газете.Ru» психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова.

« К р а й н я я п л о т ь — э т о т о н к а я , п о д в и ж н а я с к л а д к а к о ж и , п о к р ы в а ю щ а я г о л о в к у п о л о в о г о ч л е н а . В н е й с о с р е д о т о ч е н ы т ы с я ч и н е р в н ы х о к о н ч а н и й , ч т о д е л а е т е е о д н о й и з с а м ы х ч у в с т в и т е л ь н ы х з о н м у ж с к о г о т е л а . О н а в ы п о л н я е т н е с к о л ь к о ф у н к ц и й : з а щ и щ а е т г о л о в к у , у в л а ж н я е т е е , а т а к ж е с н и ж а е т т р е н и е п р и п о л о в о м а к т е , ч т о м о ж е т у в е л и ч и в а т ь у д о в о л ь с т в и е » , – р а с с к а з а л а с п е ц и а л и с т .

По ее словам, у необрезанных мужчин уровень чувствительности выше, особенно в области уздечки и внутренней стороны крайней плоти.