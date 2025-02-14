Психолог оценил попытки найти любовь в интернете

Роза Гнедовская заявила НСН, что на сайтах знакомств в основном сидят мужчины, которые не хотят тратить на женщину свое время.

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Знакомства в интернете очень редко приводят к серьезным отношениям, так как обычно мужчины в этом случае преследуют другие цели, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН.

« В о п р о с з н а к о м с т в с е г о д н я н е о д н о з н а ч н ы й , в и н т е р н е т е з н а к о м с т в о з а ч а с т у ю о з н а ч а е т , ч т о э т о н е с о в с е м п р о о т н о ш е н и я . М у ж ч и н ы м о г у т г о д - д в а в е с т и п е р е п и с к и , н е х о т я т д а ж е п р о с т о в с т р е ч а т ь с я , х о т я т и н т и м н ы е п е р е п и с к и . Н и к т о н е х о ч е т у х а ж и в а т ь , в с т р е ч а т ь с я , т р а т и т ь с в о е в р е м я и т а к д а л е е . П о д о б н ы е п р и л о ж е н и я б о л ь ш е п о д х о д я т д л я ф л и р т а . В э т о м н е т н и ч е г о к р и м и н а л ь н о г о с т о ч к и з р е н и я б е з о п а с н о с т и , н о э т о н е д л я с е р ь е з н ы х н а м е р е н и й . К о г д а м ы н а ч и н а е м и с к а т ь , м ы н е н а х о д и м , т а к н е р а б о т а е т . Л у ч ш е р а с с л а б и т ь с я и з а н я т ь с я с о б о й » , — п о я с н и л а п с и х о л о г .

Мужчины дарят женщинам на 14 февраля бижутерию и украшения, женщины чаще делают выбор в пользу белья и шуточных наборов, заявила маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева в пресс-центре НСН.