Психологи смогли спрогнозировать вероятность развода

Вероятность развода можно предсказать, изучив ценности супругов — доказали психологи
Исследование ученых из Еврейского университета в Иерусалиме показало, что развод можно предсказать, исходя из взаимодействия индивидуальных убеждений и общественных норм. Работа опубликована в журнале Communication Psychology.
Разные страны имеют разные культурные нормы. В одних обществах ценятся автономия и личная свобода, в других — традиции и социальная стабильность. Личные ценности также играют важную роль: кто-то ставит на первое место независимость и удовольствие, а кто-то — семейные ценности и общественные нормы.
Ученые проанализировали данные более 100 000 человек из 55 стран, используя архивные опросы. Они изучили:
- Отношение людей к браку и разводу;
- Личные ценности участников;
- Культурные нормы их стран.
И вот что они выяснили
- Чем больше общество поддерживает личную свободу, тем выше уровень разводов.
- Люди, ценящие независимость, новые впечатления и удовольствие, чаще разводятся.
- В обществах, где важны традиции и стабильность, браки распадаются реже.
- Если в стране поощряется автономия, то личные ценности человека (например, стремление к независимости) сильнее влияют на вероятность развода.
«Мы выяснили, что развод чаще происходит в странах, где ценится автономия, а также среди людей, для которых важны независимость, новые впечатления и стремление к удовольствиям», — отмечают авторы.
Почему это важно?
Исследование помогает понять, почему люди разводятся, и может использоваться в семейной терапии и консультировании. Оно также подчеркивает, что развод — не только личное решение, но и социальное явление, связанное с культурными нормами.
«Понимание роли ценностей может помочь людям выбирать партнера с подходящими взглядами. Если вы хотите предотвратить риски, которые могут привести к разрушению брака, нужно учитывать все заранее», — добавили ученые.