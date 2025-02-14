Вероятность развода можно предсказать, изучив ценности супругов — доказали психологи

Исследование ученых из Еврейского университета в Иерусалиме показало, что развод можно предсказать, исходя из взаимодействия индивидуальных убеждений и общественных норм. Работа опубликована в журнале Communication Psychology.

Психологи смогли спрогнозировать вероятность развода
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Разные страны имеют разные культурные нормы. В одних обществах ценятся автономия и личная свобода, в других — традиции и социальная стабильность. Личные ценности также играют важную роль: кто-то ставит на первое место независимость и удовольствие, а кто-то — семейные ценности и общественные нормы.

Ученые проанализировали данные более 100 000 человек из 55 стран, используя архивные опросы. Они изучили:

  • Отношение людей к браку и разводу;
  • Личные ценности участников;
  • Культурные нормы их стран.

И вот что они выяснили

  1. Чем больше общество поддерживает личную свободу, тем выше уровень разводов.
  2. Люди, ценящие независимость, новые впечатления и удовольствие, чаще разводятся.
  3. В обществах, где важны традиции и стабильность, браки распадаются реже.
  4. Если в стране поощряется автономия, то личные ценности человека (например, стремление к независимости) сильнее влияют на вероятность развода.
«Мы выяснили, что развод чаще происходит в странах, где ценится автономия, а также среди людей, для которых важны независимость, новые впечатления и стремление к удовольствиям», отмечают авторы.

Почему это важно?

Исследование помогает понять, почему люди разводятся, и может использоваться в семейной терапии и консультировании. Оно также подчеркивает, что развод — не только личное решение, но и социальное явление, связанное с культурными нормами.

«Понимание роли ценностей может помочь людям выбирать партнера с подходящими взглядами. Если вы хотите предотвратить риски, которые могут привести к разрушению брака, нужно учитывать все заранее», добавили ученые.
Психология