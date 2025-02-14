Психологи смогли спрогнозировать вероятность развода

Исследование ученых из Еврейского университета в Иерусалиме показало, что развод можно предсказать, исходя из взаимодействия индивидуальных убеждений и общественных норм. Работа опубликована в журнале Communication Psychology.

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Разные страны имеют разные культурные нормы. В одних обществах ценятся автономия и личная свобода, в других — традиции и социальная стабильность. Личные ценности также играют важную роль: кто-то ставит на первое место независимость и удовольствие, а кто-то — семейные ценности и общественные нормы.

Ученые проанализировали данные более 100 000 человек из 55 стран, используя архивные опросы. Они изучили:

Отношение людей к браку и разводу;

Личные ценности участников;

Культурные нормы их стран.

И вот что они выяснили

Чем больше общество поддерживает личную свободу, тем выше уровень разводов. Люди, ценящие независимость, новые впечатления и удовольствие, чаще разводятся. В обществах, где важны традиции и стабильность, браки распадаются реже. Если в стране поощряется автономия, то личные ценности человека (например, стремление к независимости) сильнее влияют на вероятность развода.

« М ы в ы я с н и л и , ч т о р а з в о д ч а щ е п р о и с х о д и т в с т р а н а х , г д е ц е н и т с я а в т о н о м и я , а т а к ж е с р е д и л ю д е й , д л я к о т о р ы х в а ж н ы н е з а в и с и м о с т ь , н о в ы е в п е ч а т л е н и я и с т р е м л е н и е к у д о в о л ь с т в и я м » , — о т м е ч а ю т а в т о р ы .

Почему это важно?

Исследование помогает понять, почему люди разводятся, и может использоваться в семейной терапии и консультировании. Оно также подчеркивает, что развод — не только личное решение, но и социальное явление, связанное с культурными нормами.