Какие комплименты нужно говорить любимому мужчине

Делать комплименты — не только мужская прерогатива. Сильный пол тоже любит, когда избранница отмечает его достоинства, говорит приятные слова. Это стимулирует мужчину на дальнейшие свершения ради любимой и заставляет его почувствовать себя действительно нужным, важным и успешным. Но далеко не все слова и фразы сработают как надо. Некоторые могут покоробить вашего спутника, поставив его в неловкое положение. Вслух он, возможно, ничего не произнесет, но про себя отметит, что комплименты — не ваш конек.

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Психолог Вероника Ахметова дала общие советы всем женщинам, которые хотят хвалить мужчину, но не совсем уверены, что делают это правильно. Наша психика работает совсем иначе, и слова «зайка», «красавчик», «милаш» и подобные на брутального самца могут произвести двоякое впечатление.

О красивых глазах — ни слова

Вслух говорить мужчине о впечатляющих особенностях его внешности — дурной тон. Оставьте это право своему кавалеру. Он едва ли желает слушать о том, какие у него пухлые чувственные губы, длинные ресницы и шелковистые волосы. Если уж хотите подчеркнуть, как он хорош, то лучше упомяните о его широких плечах, спортивном телосложении. Наверняка, мужчина следит за собой, тренируется, чтобы быть в форме. И здесь комплимент сработает как надо. Вы отметите результат его стараний, а это главный принцип правильной похвалы для сильного пола. Они хотят, чтобы оценивали в первую очередь их действия.

Совершенен в своем мастерстве

Общая формулировка идеального комплимента мужчине должна состоять из собственно хвалебного слова и достижения, которое оно описывает. Например, он водит машину, как профи. Так скажите ему об этом, когда будете попивать кофе на пассажирском сиденье и любоваться, как ваш «шумахер» брутально и органично смотрится за рулем. Если избранник достиг значительных высот в карьере и гордится этим, так добавьте ему причин для гордости, отметив его успехи в профессии или бизнесе.

Мужчина готовит мясо идеальной прожарки и регулярно балует вас другими блюдами собственного исполнения? Это редкость, которую тоже надо поощрить. Даже тех, кто не отличился особыми подвигами, всегда есть, за что похвалить. Он гениально шутит, даже мусор выбрасывает креативно, поддерживает порядок в доме, помогает с ребенком или выгулом питомца? Тогда повод для комплимента и искать не нужно.

Убираем «розовые» нежности

Возможно, в интимной обстановке слишком слащавые комплименты и будут кстати, но в другие моменты лучше не смущать мужчину чисто женскими фразами. Никаких «пупсиков», «котиков», «глупышей» и прочего. Сильному полу и похвалы нужны четкие, весомые и по существу. Увы, немногие дамы умеют их делать, а потому тех, кто сумеет попасть в самое сердце, мужчины ценят особенно и запоминают надолго, напоминает психолог.