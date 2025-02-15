Эксперты выяснили, почему зумеры отказываются от интимной близости

Снижение сексуальной активности имеет прямую связь с уровнем образования и карьерных достижений. К такому выводу пришли аналитики журнала The Economist, исследовавшие сексуальную жизнь молодых американцев. Есть ли подобные тенденции в России?

В прошлом году каждый пятый студент Гарварда признался студенческой газете Crimson, что никогда не занимался сексом. И как утверждает The Economist, молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет со степенью бакалавра занимаются сексом на 11% реже, чем среднестатистический взрослый.

А по данным другого американского исследования, университетский диплом уменьшает частоту интимной близости на 8%. Эта тенденция также справедлива для Великобритании, отмечает журнал.

Такие же изменения есть и в России. Поколение зумеров в целом более утилитарно подходит к сексу, отмечает психолог Елена Новоселова. Они ставят его в один ряд с вкусной едой или другими базовыми бытовыми потребностями. Серьезная учеба и стремление стать на выбранной стезе успешными оставляет мало времени и сил для секса, говорит Новоселова.

« Э т о в е л е н и е в р е м е н и , э т о н о в о е п о к о л е н и е , к о т о р о е и м е е т н а с т о л ь к о о г р о м н ы й и н ф о р м а ц и о н н ы й п о т о к , н а с т о л ь к о у н и х м н о г о в о з м о ж н о с т е й д л я т о г о , ч т о б ы у д о в л е т в о р и т ь к а к и е - т о с в о и п о т р е б н о с т и , к р о м е с е к с у а л ь н ы х , ч т о о н и , с о б с т в е н н о г о в о р я , и п е р е х о д я т в э т и и с т о ч н и к и . Ч е м в ы ш е б у д е т у р о в е н ь о б р а з о в а н и я , ч е м о н б у д е т с е р ь е з н е е , т е м , к о н е ч н о ж е , с у б л и м а ц и я в с т о р о н у о б р а з о в а н и я , и с к у с с т в а и л и е щ е ч е г о - т о б у д е т м о щ н е е . Э т о к а с а е т с я , н а в е р н о е , ц е л о г о п о к о л е н и я , т о г о , к о т о р о е с е й ч а с п р и х о д и т , э т о л ю д и в в о з р а с т е 2 0 - 3 0 л е т » .

В современных реалиях учебный процесс настолько сложен, что концентрация студентов и старшеклассников на нем не оставляет достаточно места для романтики, констатирует основатель онлайн-школы ЕГЭ Insperia Анна Солдаева:

« В к а н у н 1 4 ф е в р а л я я х о т е л а п р о в е с т и д л я н и х э ф и р н а т е м у л ю б в и , к а к н а й т и с в о ю п о л о в и н к у . И в ы я с н и л о с ь , ч т о в п р е д д в е р и и Е Г Э р е б я т т е м а л ю б в и и , в и д и м о , с е к с а н е и н т е р е с у е т в о о б щ е , п о т о м у ч т о о н и з а н я т ы п о п ы т к а м и д о с т и ч ь с в о е й ц е л и и п о с т у п и т ь в л у ч ш и е в у з ы . У м е н я м н о г о д р у з е й , х о р о ш о о б р а з о в а н н ы х р е б я т - п р е д п р и н и м а т е л е й . Н а с к о л ь к о я з н а ю , п р о б л е м ы , с в я з а н н ы е с л и б и д о , в о з н и к а ю т д а ж е у д о в о л ь н о м о л о д ы х л ю д е й 2 7 + , 3 0 + . П о э т о м у , м н е к а ж е т с я , м ы у ж е т о ж е т у т в м е с т е с В е л и к о б р и т а н и е й и С Ш А » .

Радиостанция «Бизнес FM» решила поинтересоваться у самих студентов, как у них обстоят дела на личном фронте.

Петр:

« Я с р а з у н а ч и н а ю д у м а т ь : а с м о г у л и я д а т ь ч е л о в е к у х о т ь к а к о е - т о в р е м я д л я э т о г о ? Д а и в ц е л о м , е с л и у ж н е с м о т р е т ь т а к д а л е к о п р о к а к и е - т о о т н о ш е н и я , п р о с т о п р о к а к о е - т о с л у ч а й н о е , т а к с к а з а т ь , с о б ы т и е , т о д л я э т о г о т о ж е н у ж н о в р е м я и с и л ы . А к о г д а т ы п о с т о я н н о ч е м - т о з а н я т , т о б а н а л ь н о д л я э т о г о н е т н и п е р в о г о , н и в т о р о г о . П р о ф е с с и о н а л ь н о е р а з в и т и е д л я м е н я с е й ч а с к у д а в а ж н е е , ч е м с в и д а н и я и п р о ч и е т а к и е ш т у к и » . С е р г е й : « У ч е б а в с е г д а с о з д а е т с т р е с с . У м е н я е с т ь п а р а т а к и х з н а к о м ы х , к о т о р ы е у с п е в а ю т у ч и т ь с я в в о е н н ы х у ч и л и щ а х и н а л ю б о в н о м ф р о н т е у н и х т о ж е у с п е х и и м е ю т с я . Е с л и м ы б е р е м м о й о п ы т , п р и х о д и т с я в с т р е ч а т ь с я с д е в у ш к о й л и б о п о с л е р а б о т ы , л и б о п о с л е у ч е б ы . У ж е и с и л ы , и э н е р г и я н е т а к а я , т а к ч т о у ч е б а о ч е н ь в л и я е т . В т а к о м в о з р а с т е н у ж н о г р ы з т ь г р а н и т и н а р а б а т ы в а т ь о п ы т . В п р и о р и т е т е с т о я т к а р ь е р н ы е ц е л и » .

Полина:

« С е й ч а с , т а к к а к я у ч у с ь н а ч е т в е р т о м к у р с е , о к а н ч и в а ю б а к а л а в р и а т , к о н е ч н о , с т а л о с л о ж н е е . С е й ч а с и д е т п о д г о т о в к а к с е с с и и , п о д г о т о в к а к г о с э к з а м е н а м , к с д а ч е д и п л о м а . Н о в с е р а в н о я с т а р а ю с ь н а х о д и т ь б а л а н с и н е м о г у с к а з а т ь , ч т о у м е н я с э т и м к а к и е - т о г л о б а л ь н ы е п р о б л е м ы . Я д у м а ю , ч т о , к о н е ч н о , з а в и с и т о т т о г о , г д е и м е н н о ч е л о в е к у ч и т с я , п о т о м у ч т о з д е с ь в с е з а в и с и т о т п р о г р а м м ы в у з а . Д а , н е к о т о р ы е м о и д р у з ь я р а с с к а з ы в а ю т , ч т о о н и п р о с т о б а н а л ь н о н е у с п е в а ю т н а й т и в р е м я д л я т о г о , ч т о б ы с х о д и т ь н а с в и д а н и е и л и в с т р е т и т ь с я » .

Опрошенные радиостанцией эксперты отметили, что сегодня молодые люди ставят себе четкие цели и стремятся как можно быстрее их достичь. А отношения вообще и интимные в частности — для них не цель, а процесс. Который они находят хоть и приятным, но уж слишком затратным с точки зрения времени и финансов.