Эксперты выяснили, почему зумеры отказываются от интимной близости

The Economist: если секс мешает учебе, зумеры бросают секс
Снижение сексуальной активности имеет прямую связь с уровнем образования и карьерных достижений. К такому выводу пришли аналитики журнала The Economist, исследовавшие сексуальную жизнь молодых американцев. Есть ли подобные тенденции в России?
В прошлом году каждый пятый студент Гарварда признался студенческой газете Crimson, что никогда не занимался сексом. И как утверждает The Economist, молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет со степенью бакалавра занимаются сексом на 11% реже, чем среднестатистический взрослый.
А по данным другого американского исследования, университетский диплом уменьшает частоту интимной близости на 8%. Эта тенденция также справедлива для Великобритании, отмечает журнал.
Такие же изменения есть и в России. Поколение зумеров в целом более утилитарно подходит к сексу, отмечает психолог Елена Новоселова. Они ставят его в один ряд с вкусной едой или другими базовыми бытовыми потребностями. Серьезная учеба и стремление стать на выбранной стезе успешными оставляет мало времени и сил для секса, говорит Новоселова.
«Это веление времени, это новое поколение, которое имеет настолько огромный информационный поток, настолько у них много возможностей для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности, кроме сексуальных, что они, собственно говоря, и переходят в эти источники. Чем выше будет уровень образования, чем он будет серьезнее, тем, конечно же, сублимация в сторону образования, искусства или еще чего-то будет мощнее. Это касается, наверное, целого поколения, того, которое сейчас приходит, это люди в возрасте 20-30 лет».
В современных реалиях учебный процесс настолько сложен, что концентрация студентов и старшеклассников на нем не оставляет достаточно места для романтики, констатирует основатель онлайн-школы ЕГЭ Insperia Анна Солдаева:
«В канун 14 февраля я хотела провести для них эфир на тему любви, как найти свою половинку. И выяснилось, что в преддверии ЕГЭ ребят тема любви и, видимо, секса не интересует вообще, потому что они заняты попытками достичь своей цели и поступить в лучшие вузы. У меня много друзей, хорошо образованных ребят-предпринимателей. Насколько я знаю, проблемы, связанные с либидо, возникают даже у довольно молодых людей 27+, 30+. Поэтому, мне кажется, мы уже тоже тут вместе с Великобританией и США».
Радиостанция «Бизнес FM» решила поинтересоваться у самих студентов, как у них обстоят дела на личном фронте.
Петр:
«Я сразу начинаю думать: а смогу ли я дать человеку хоть какое-то время для этого? Да и в целом, если уж не смотреть так далеко про какие-то отношения, просто про какое-то случайное, так сказать, событие, то для этого тоже нужно время и силы. А когда ты постоянно чем-то занят, то банально для этого нет ни первого, ни второго. Профессиональное развитие для меня сейчас куда важнее, чем свидания и прочие такие штуки». Сергей: «Учеба всегда создает стресс. У меня есть пара таких знакомых, которые успевают учиться в военных училищах и на любовном фронте у них тоже успехи имеются. Если мы берем мой опыт, приходится встречаться с девушкой либо после работы, либо после учебы. Уже и силы, и энергия не такая, так что учеба очень влияет. В таком возрасте нужно грызть гранит и нарабатывать опыт. В приоритете стоят карьерные цели».
Полина:
«Сейчас, так как я учусь на четвертом курсе, оканчиваю бакалавриат, конечно, стало сложнее. Сейчас идет подготовка к сессии, подготовка к госэкзаменам, к сдаче диплома. Но все равно я стараюсь находить баланс и не могу сказать, что у меня с этим какие-то глобальные проблемы. Я думаю, что, конечно, зависит от того, где именно человек учится, потому что здесь все зависит от программы вуза. Да, некоторые мои друзья рассказывают, что они просто банально не успевают найти время для того, чтобы сходить на свидание или встретиться».
Опрошенные радиостанцией эксперты отметили, что сегодня молодые люди ставят себе четкие цели и стремятся как можно быстрее их достичь. А отношения вообще и интимные в частности — для них не цель, а процесс. Который они находят хоть и приятным, но уж слишком затратным с точки зрения времени и финансов.