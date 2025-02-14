Специалист объяснил, почему россияне полюбили заниматься БДСМ

Только прошла новость, что мужчины раскупают секс-игрушки на День святого Валентина, как появилась вторая — не менее любопытная. Перед праздником москвичи раскупили все номера в БДСМ-гостиницах. Они хотят отметить 14 февраля с клетками, плетками и другими пикантными атрибутами. Средняя цена за ночь в таком отеле — 10-13 тысяч рублей. «Мослента» поговорила с профессиональной доминатрикс Теей Табу о том, почему БДСМ пользуется такой популярность в России, как не навредить себе и партнеру в порыве страсти и почему такие практики в порно — не про реальную жизнь. Ниже — ее монолог.

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О фильме «50 оттенков серого» и моде на БДСМ

Откуда такая тяга к БДСМ (эротическая субкультура, построенная на ролевых играх в доминирование и подчинение и отличающаяся яркими атрибутами, например, плетками, ошейниками, веревками для связывания партнера и так далее — прим. «Мосленты») в России? Этот тренд появился не в этом году, а гораздо раньше, когда вышел фильм «50 оттенков серого». Еще не смотря фильм целиком, но увидев трейлер я предположила, что скоро случится бум на БДСМ-товары в стране. Так и произошло.

За последние 7-8 лет появилось много тематических мероприятий в России, различных вечеринок, магазинов. В интернете было много курсов, лекций, тренингов. Хорошо это или плохо? Сложно сказать. Тема БДСМ очень обширна и в ней много психологизма. С одной стороны люди раскрепощаются, расширяют свои границы, пробуют новое. С другой стороны, глубина и качество практики страдают. Люди не всегда готовы изучать правильную технику безопасности, не готовы разбираться в психологической стороне вопроса. Для многих БДСМ становится просто модным занятием.

О том, как поговорить с партнером

Предложить БДСМ практику партнеру бывает непросто. Все зависит от доверия внутри пары, от уровня близости. Ну, и от самого предложения. Бывает, мужчина признается жене, что ему нравятся женские стопы и он хотел бы перед сексом делать любимой массаж ног или целовать их. А бывает, что после десяти лет брака мужчина своей благопристойной жене вдруг предлагает окропить его золотым дождем. Разницу чувствуете?

Лучше в начале отношений открыто говорить о своих фантазиях, чтобы потом не было сюрпризов. Но это тяжело. Особенно людям с советским воспитанием или из религиозных семей.

Если у вас в паре полное доверие, то смело предлагайте партнеру попробовать что-то новое. Словами через рот! Можно предложить посмотреть видео на эту тематику или что-то почитать об этих практиках вместе.

О понимающих женах

Часто я вижу, как мужчина о чем-то тайно мечтает, но боится сказать об этом партнерше. Он боится быть отвергнутым, высмеянным, непонятым. Ему приходится искать реализацию своих БДСМ-фантазий на стороне.

Бывает, что мужчина признался жене, а ей просто не интересно в это играть. Она предпочитает более классический секс. И тогда жена может разрешить мужу иногда ходить к госпоже. Самое главное, чтобы всех все устраивало.

О безопасности и правилах

Пробуя любую новую практику, сначала стоит подробно изучить технику безопасности. Сейчас очень много информации в интернете, читай не хочу. Например, я часто вижу ошибку в связывании — многие используют синтетические веревки. Этого делать нельзя! Также нельзя связывать места, где проходят артерии, никаких веревок на шею. И всегда нужно держать ножницы под рукой, чтобы быстро развязать в случае чего.

Во время шибари (связывания) обязательно нужно следить, чтобы руки не холодели, и чтобы не нарушалось кровообращение. Новичкам лучше использовать кожаные девайсы вместо веревок, чтобы все это можно было легко расстегнуть.

Если вы играете с воском, то покупайте свечи в специализированных магазинах, секс-шопах. Нельзя использовать обычные парафиновые свечи, иначе есть риск получить сильный ожог.

К процедуре порки нужно подходить тоже очень аккуратно. Есть зоны, по которым бить не стоит: по шее, по почкам, по груди. Очень осторожным нужно быть с гениталиями. И обычная порка ремнем может человеку повредить сосуды, даже если вам кажется, что вы не прикладываете силу.

Перед любой практикой поговорите с партнером, узнайте о его особенностях и противопоказаниях. Травмы, вывихи и другие ограничения по здоровью могут в процессе сыграть с вами злую шутку. Ментальное здоровье тоже важно держать под контролем. Спросите, принимает ли человек антидепрессанты и наблюдается ли у психотерапевта. Это важно, поскольку, даже самая безобидная ролевая игра может стать триггером и погрузить человека в его травматичный опыт из прошлого. Будьте чуткими друг к другу!

О мифах

Вокруг темы БДСМ ходит много мифов. Самый популярный, БДСМ — это больно. Или БДСМ — это всегда грязь и унижения. Это совсем не так. Практики могут быть очень приятными и заботливыми. Например, порка может быть такой же приятной, как и парение с вениками в бане. БДСМ также может проходить без унижений. Доминантный партнер может играть, например, заботливого папочку или мамочку, который воспитывает своего подопечного, устанавливая некоторые правила для его же блага. Госпожа может быть в образе богини, которая раскрывает в нем лучшие качества, дисциплинирует его с помощью контроля оргазма или ношения пояса верности.

А еще считается, что люди, практикующие БДСМ — это какие-то ненормальные извращенцы. На самом деле БДСМ в новейшей международной классификации болезней уже не относится к расстройствам и патологиям.

Существует масса исследований, которые показывают, что люди, практикующие БДСМ, даже более устойчивы ментально, чем все остальные. И они меньше подвержены стрессу.

Если вы не хотите пробовать БДСМ, не видите себя в этой роли, не чувствуете никакого отклика внутри — не делайте этого. Даже если ваш партнер настаивает. Я знаю много историй, где женщины идут навстречу партнеру, чтобы сохранить отношения. Они соглашаются на какой-то нетрадиционный секс, пробуют роль рабыни или госпожи, и потом не могут уснуть по ночам. Не надо так!

О подростковой сексуальности

Также я не советую пробовать БДСМ совсем юным людям, которые только начинают исследовать свою сексуальность. К сожалению, из-за доступности порно, подростки видят, что секс бывает не только нежным и не только дома под одеялом. Но то, что показано в порно — это самое грязное и низшее проявление БДСМ-культуры. В реальности все гораздо сложнее и красивее. И если мы с самого начала формируем нашу сексуальность на какой-то жести, то потом нам будет гораздо сложнее получать удовольствие от обычного секса двух влюбленных людей.

И никогда не практикуйте БДСМ в алкогольном или наркотическом опьянении. Никогда! В таком состоянии человеку сложно контролировать свое тело, свои реакции. Даже использование игрушек для анального секса может быть крайне опасным и травматичным для человека в состоянии измененного сознания. Сами по себе БДСМ-практики могут изменить ваше сознание за счет выброса дофамина, эндорфина, адреналина и других гормонов. Так зачем еще мешать это с какими-то допингами?

О вреде порно

И не забывайте, что БДСМ — это всего лишь приятное дополнение к обычной близости. Не стоит полностью замещать свою сексуальную жизнь такими практиками. Некоторые люди очень склонны к впадению в зависимости. Они попробовали что-то нестандартное, новое, получили свою дозу адреналина и обычного секса уже не хотят. Обычный секс для них уже слишком пресный. Это очень опасная крайность.

Поэтому я рекомендую не смотреть порно слишком часто. Особенно мужчинам свойственна компульсивная мастурбация, сопровождающая каким-то пикантным видео. А потом мужчины пытаются перенести увиденное в реальность. Но реальная жизнь сильно отличается от порно. Лучше вовремя себя тормозить и уметь наслаждаться сексом во всех его проявлениях.