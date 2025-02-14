Названы главные признаки тупиковых отношений

Психотерапевт Джефф Гюнтер назвал главные признаки тупиковых отношений. Его советы парам опубликовало издание Mirror.

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Первым признаком тупиковых отношений он назвал споры об активности и лайках в социальных сетях, в том числе о лайках бывшим партнерам. Кроме того, плохим признаком он назвал разобщенность в романтическом путешествии.

« Н а п р и м е р , е с л и в ы п л а н и р о в а л и п о е з д к у , а о н в з я л с с о б о й и г р о в у ю к о н с о л ь , ч т о б ы р а з в л е ч ь с я . П р е д с т а в ь т е , в ы з а ж и г а е т е с в е ч и и п р и н и м а е т е в а н н у , а о н к р и ч и т ​ ​ н а 1 2 - л е т н е г о р е б е н к а в C a l l O f D u t y . Э т о н е в е р о я т н о г л у п о » , — о т м е т и л с п е ц и а л и с т .

Красным флагом он назвал попытки страдающего в отношениях партнера оправдать плохое поведение другого его трудным периодом в жизни, поиски в Google советов по токсичным отношениям, повторяющиеся ссоры из-за опущенного сиденья унитаза и подобных мелочей и ситуации, при которых планированием занимается только один человек.

« В ы с т р о и т е в с е п л а н ы , а о н п р о с т о п р и х о д и т . Е с л и в ы к о о р д и н и р у е т е с в и д а н и я , п л а н и р у е т е в ы х о д н ы е и , п о с у т и , в е д е т е е г о с о ц и а л ь н ы й к а л е н д а р ь , в ы н е с о с т о и т е в о т н о ш е н и я х . В ы р у к о в о д и т е д н е в н ы м у х о д о м з а о д н и м в з р о с л ы м р е б е н к о м — э т о н е к р у т о » , — з а к л ю ч и л о н .

Ранее к эксперту по отношениям Колин Нолан обратилась девушка, возмущенная сексуальным поведением подруги. Девушка рассказала, что ее замужняя лучшая подруга, воспитывающая двоих детей, начала роман с мужем еще одной общей приятельницы.