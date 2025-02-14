Стало известно, почему после секса повышается аппетит

Во время организма повышается уровень пролактина, который связан с чувством удовлетворения. Однако сразу после этого активизируется другой гормон — грелин, смещая фокус организма с непосредственного удовольствия от секса. Об этом изданию Daily Mail рассказала психолог Маргарида Рафаэль из Адлерского университета (США).

© unsplash

Рафаэль отметила, что после секса многие люди отмечают усиление аппетита. По словам специалиста, это связано с колебаниями уровня многих гормонов и химических веществ во время оргазма. Повышающаяся концентрация пролактина сигнализирует организму, что возбуждение спадает. Это «сообщает» телу о необходимости расслабиться.

Уровень вазопрессина, участвующего в регуляции кровяного давления, также повышается во время оргазма. Считается, что этот гормон играет роль в формировании парных связей, связанных с чувством привязанности к половому партнеру. После этого начинает активно вырабатываться грелин — другой пептидный гормон, вызывающий чувство голода, а также участвующий в стимуляции роста и развития человека.