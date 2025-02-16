Психологи объяснили феномен Бриджит Джонс

Скандально огромные трусы, неуместный наряд плейбоевского кролика на вечеринке и ведро мороженого в постели — Рене Зеллвегер в роли главной героини фильма «Дневник Бриджит Джонс» стала грустной клоунессой женского взросления и показала в комедиях то, что не показывал никто. Вместе с психологами «Лента.ру» разобралась, как повлияла роль одинокой Бриджит на женщин и саму актрису, как следовало бы поступить героине первого фильма о Бриджит сейчас и как изменилась сама Джонс, 14 февраля снова ворвавшаяся на наши экраны в картине «Без ума от мальчишки».

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Откуда взялась Бриджит Джонс

Неловкую и мечтательную, но целеустремленную Бриджит Джонс придумала английская писательница Хелен Филдинг. «Дневник Бриджит Джонс», опубликованный в 1996 году, родился из журналистской колонки об отношениях в газете Independent — чтобы не рассказывать о себе, Филдинг придумала героиню Бриджит Джонс, откровенничавшую с читателями. Женщина за 30, рассказывавшая о своих неудачах, стала безумно популярна, и Джонс поняла: нужно писать больше.

Книги о сотруднице издательства стали бестселлерами и легли в основу художественных фильмов «Дневник Бриджит Джонс» (2001), «Бриджит Джонс: Грани разумного» (2004) и «Бриджит Джонс 3» (2016). В 2022 году началась работа над кинокартиной «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки».

« Н а ш л и с ь н о в ы е в е щ и , о к о т о р ы х м н е з а х о т е л о с ь н а п и с а т ь : н е р а з о р в а в ш и е с я б о м б ы в п о ч т о в ы х я щ и к а х , т в и т ы , б о т о к с , с л и ш к о м б ы с т р ы е р и т м ы ж и з н и , о н л а й н - з н а к о м с т в а , п о т е р я в о с с т а н о в л е н н о й д е в с т в е н н о с т и , с о в м е щ е н и е р а б о т ы и р о д и т е л ь с т в а , т о , ч т о о б р а з ( т ь ф у ) ж е н щ и н ы " с р е д н и х л е т " в с е т а к о й ж е у с т а р е в ш и й и н е п р и я т н ы й , к а к и м б ы л , к о г д а Бриджит впервые боролась со стереотипом о трагической старой деве», — писала в 2013 году Филдинг, говоря о новой книге про Бриджит Джонс.

Право на ошибку

Рене Зеллвегер в интервью своему коллеге по съемочной площадке Хью Гранту, Vogue, призналась в любви своей героине и рассказала, что многие женщины подходят к ней и говорят, что Бриджит Джонс — это они.

«Бриджит по-настоящему остается собой и не всегда все понимает правильно, но, какими бы ни были ее недостатки, она остается радостной и оптимистичной, продолжает идти вперед и побеждать по-своему. Кажется, она делает свою причудливую индивидуальность и недостатки очаровательными, привлекательными и приемлемыми — и, в свою очередь, заставляет нас чувствовать себя самих привлекательными и приемлемыми», — Рене Зеллвегер.

Зеллвегер добавляет: современному поколению, сосредоточенному на социальных сетях, неплохо бы поучиться тому, как Бриджит Джонс прославляет оригинальность, не боясь получить неодобрение.

С тем, что Бриджит Джонс сильно повлияла на женщин всего мира и продолжает влиять до сих пор, согласна психолог, гештальт-терапевт Мария Емельянова.

« Я в и д е л а к о м м е н т а р и й п о д п о с т о м о ф и л ь м е : " М ы в с е в д у ш е Бриджит Джонс". Это может означать, что есть какое-то количество женщин (и их точно много), которые идентифицируют себя с главной героиней. Есть много женщин, для которых "Дневник" стал любимым фильмом, — отметила специалистка. — И это, конечно, может свидетельствовать о том, что влияние было и сохраняется до сих пор. Может быть, это влияние связано с тем, что в фильме разрешается один из ключевых внутриличностных конфликтов: как быть собой и при этом быть любимой? Одно из посланий фильма читается, как "Да, быть собой — это не стыдно". Можно говорить что-то невпопад и продолжать стоять у всех на виду. Можно отличаться от всех на вечеринке и не прятаться в кустах. Можно многое, если готова не прятаться и принимать все как есть».

Преподаватель Московского института психологии (МИП), психолог, арт-терапевт Яна Галиева соглашается: Бриджит Джонс — персонаж, в котором практически каждая женщина находит частичку себя.

« Е е и с т о р и я о т з ы в а е т с я в с е р д ц а х з р и т е л е й , п о т о м у ч т о о н а — о б ы ч н а я д е в у ш к а с о з н а к о м ы м и в н у т р е н н и м и п р о т и в о р е ч и я м и . Г е р о и н я с л о в н о з а с т р я л а в с ц е н а р и и « С т а р а я д е в а » , х о т я е й в с е г о 3 0 с н е б о л ь ш и м . О н а н е с п о с о б н а в ы с т р о и т ь с в о и л и ч н ы е г р а н и ц ы : м а м а , д р у з ь я и д а ж е н е о т р а з и м ы й н а ч а л ь н и к т о и д е л о д а ю т е й с о в е т ы , к а к с е б я в е с т и , к а к в ы г л я д е т ь , ч т о н а д е т ь , ч т о б ы с т а т ь и д е а л ь н о й ж е н щ и н о й и п р и в л е ч ь м у ж ч и н у » , — Я н а Г а л и е в а , п р е п о д а в а т е л ь М о с к о в с к о г о и н с т и т у т а п с и х о л о г и и ( М И П ) , п с и х о л о г , а р т - т е р а п е в т .

Бриджит и семья

Бриджит одержима идеей найти партнера не только по романтическим причинам — для нее это путь к успеху, который, по ее же мнению, в основном состоит из семьи, детей, возможности выплачивать ипотеку и званых обедов с «самодовольными женатиками», в романе определяемыми как те, у кого тоже есть партнеры, дети и ипотека.

По словам Марии Емельяновой, в современном мире Бриджит Джонс из первого фильма обязательно ходила бы к психотерапевту, а ее нездоровый образ жизни сейчас выглядит нелепо.

« М н е , к о н е ч н о , б р о с и л и с ь в г л а з а о т н о ш е н и я Бриджит с ее незрелой мамой, близость с папой, и вот этот весь эдипальный конфликт, который, возможно, и является причиной того, что главная героиня постоянно оказывается внутри любовных треугольников. Для человека, который ведет дневник, Бриджит поразительно мало рефлексирует, все ее внимание направлено на других людей. Сейчас сложно представить молодую женщину, которая настолько не интересовалась бы собственной жизнью», — Мария Емельянова, психолог, гештальт-терапевт.

Психолог Яна Галиева, в свою очередь, отмечает, что из-за внутренней закомплексованности героиня испытывает ревность, постоянно ищет подвох в отношениях.

« О н а б о и т с я б ы т ь с о б о й п е р е д м у ж ч и н а м и и п о к а з а т ь и с т и н н у ю с е б я , с т а р а е т с я у г о д и т ь м у ж с к и м ж е л а н и я м , и з б е г а я п р я м о г о о т к р ы т о г о д и а л о г а . Е е г л а в н а я о ш и б к а — о т р и ц а н и е с о б с т в е н н о й у н и к а л ь н о с т и . П о к а о н а н е н а у ч и т с я у в а ж а т ь с в о и ж е л а н и я и в ы с т р а и в а т ь г р а н и ц ы , с т р е м л е н и е « с т а т ь л у ч ш е » о с т а н е т с я л и ш ь и л л ю з и е й . Н а ч а т ь п у т ь к п р и н я т и ю м о ж н о б ы л о б ы с п о н и м а н и я , ч е г о о н а х о ч е т н а с а м о м д е л е » , — Я н а Г а л и е в а , п р е п о д а в а т е л ь М о с к о в с к о г о и н с т и т у т а п с и х о л о г и и ( М И П ) , п с и х о л о г , а р т - т е р а п е в т .

Бриджит и харассмент

По сюжету фильма, привлекательный издатель Дэниел Кливер (Хью Грант), для которого нравиться женщинам — это что-то вроде спорта, очаровывает журналистку из своего издательства Бриджит Джонс. Он не хочет с ней встречаться, но мешает ее новым отношениям.

Сегодня Рене Зеллвегер смеется, что в современных реалиях HR-отдел уведомил бы начальника о правилах поведения, и счастлива, что ни с чем подобным не приходится иметь дело.

« Я о ч е н ь р а д а , ч т о м н е н е н у ж н о и м е т ь м н е н и е п о э т о м у п о в о д у в р е а л ь н о й ж и з н и . Э т о с л о ж н о » , — п р и з н а л а с ь о н а в т о м ж е и н т е р в ь ю Гранту.

Психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова подтверждает: фильм «Дневник Бриджит Джонс» романтизировал поведение, которое сегодня уже не воспринимается как невинный флирт.

« Д э н и е л К л и в е р , н а ч а л ь н и к г л а в н о й г е р о и н и , о т к р ы т о и с п о л ь з у е т с в о е п о л о ж е н и е , ч т о б ы з а в о д и т ь о т н о ш е н и я с п о д ч и н е н н о й , а з а т е м , п о т е р я в к н е й и н т е р е с , п р о д о л ж а е т в м е ш и в а т ь с я в е е л и ч н у ю ж и з н ь . С т о ч к и з р е н и я с о в р е м е н н ы х к о р п о р а т и в н ы х н о р м , э т о к л а с с и ч е с к и й с л у ч а й х а р а с с м е н т а и з л о у п о т р е б л е н и я в л а с т ь ю » , — к о н с т а т и р у е т о н а .

В крупном издательском доме или любой другой современной корпорации, продолжает Константинова, такое поведение уже давно считается недопустимым. Специалистка предлагает несколько вариантов развития событий в такой ситуации в наши дни.

Бриджит могла бы обратиться в HR-отдел с жалобой на неэтичное поведение начальника. Сегодня во многих компаниях существуют четкие протоколы по разбору таких случаев, а корпоративные кодексы запрещают романтические отношения между руководителями и подчиненными. Коллеги Бриджит могли бы сыграть важную роль, поддержав ее и, возможно, выступив свидетелями, если бы Дэниел пытался оказывать давление или мешать ее профессиональному росту. Руководство компании, получив жалобу, могло бы инициировать внутреннее расследование, а в зависимости от результатов применить санкции к Дэниелу — от дисциплинарного взыскания до увольнения.

« С а м Д э н и э л , п о н и м а я с о в р е м е н н ы е н о р м ы , с к о р е е в с е г о , в е л б ы с е б я о с т о р о ж н е е . В 2 0 0 1 г о д у п о д о б н ы е с и т у а ц и и ч а с т о п р е п о д н о с и л и с ь к а к б е з о б и д н ы е « о ф и с н ы е р о м а н ы » , н о в 2 0 2 5 г о д у р и с к р е п у т а ц и о н н ы х и ю р и д и ч е с к и х п о с л е д с т в и й с д е р ж и в а е т м н о г и х о т п о д о б н ы х п о с т у п к о в » , — Н а т а л ь я К о н с т а н т и н о в а , п с и х о л о г п л а т ф о р м ы к о р п о р а т и в н о г о б л а г о п о л у ч и я « П о н и м а ю » .

Наталья Константинова обращает внимание: с одной стороны, благодаря движению #MeToo и ужесточению корпоративных правил количество открытых случаев харассмента в офисах действительно снизилось. Компании стали активнее обучать сотрудников этике делового общения, а жертвы чувствуют себя более защищенными.

С другой стороны, харассмент не исчез полностью — он просто приобрел более завуалированные формы. Однако сегодня подобные случаи легче фиксируются и разбираются в компаниях.

« В ы в о д : е с л и б ы и с т о р и я Б р и д ж и т Д ж о н с п р о и с х о д и л а в н а ш и д н и , т о Д э н и е л К л и в е р н е м о г б ы б е з н а к а з а н н о и г р а т ь с у д ь б а м и п о д ч и н е н н ы х . С е г о д н я н а е г о м е с т о , с к о р е е в с е г о , п р и ш е л б ы б о л е е п р о ф е с с и о н а л ь н ы й и э т и ч н ы й р у к о в о д и т е л ь , а Бриджит не пришлось бы искать новую работу из-за токсичного начальника», — Наталья Константинова, психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю».

Бриджит и стандарты красоты

Первое, что мы узнаем из дневника Бриджит Джонс, — что она весит 61 килограмм. За время, прошедшее после выпуска книги, массовая культура пропутешествовала от героинового шика до бодипозитива и назад, к оземпиковой худобе, на волне которой килограммы теряет даже певица Lizzo. Стандарты красоты меняются, но требования к женщинам все равно остаются.

Зеллвегер вспоминает новогоднюю вечеринку в доме подруги-супермодели — высокой, длинноволосой, абсолютного стандарта красоты для поколения актрисы.

« И т а м с о м н о й б ы л а м а л е н ь к а я д е в о ч к а , к о т о р о й т о г д а б ы л о , н а в е р н о е , о к о л о 1 1 л е т , и о н а б ы л а п о т р я с е н а т е м , н а с к о л ь к о к р а с и в о й б ы л а э т а ж е н щ и н а . И о н а с к а з а л а : " Ч е р т в о з ь м и . Ч т о б ы б ы т ь в е л и к о л е п н о й , н е о б я з а т е л ь н о и м е т ь б о л ь ш у ю г р у д ь и з д о р о в е н н у ю к р у г л у ю п о п у " . Я п о д у м а л а : " О , э т о и н т е р е с н о " . П о т о м у ч т о е е п р е д с т а в л е н и е о с т а н д а р т а х к р а с о т ы б ы л о п о л н о й п р о т и в о п о л о ж н о с т ь ю т о м у , ч т о б ы л о к а к б ы н а в я з а н о м о е м у п о к о л е н и ю . П о т о м у э т а п о р а з и т е л ь н о к р а с и в а я ж е н щ и н а д л я н е е б ы л а и с к л ю ч е н и е м » , — р а с с к а з а л а а к т р и с а .

При этом сама Зеллвегер сегодня не стремится соответствовать высоким стандартам красоты и одевается так, как могла бы одеваться разрешившая всем женщинам мира безразмерные трусы Бриджит.

« Я н е о д е в а ю с ь ш и к а р н о . Я н о ш у с п о р т и в н ы й к о с т ю м . В о т э т и с п о р т и в н ы е ш т а н ы я к у п и л а в 2 0 1 8 г о д у , и с е г о д н я у т р о м з а ш и л а д ы р у в к а р м а н е , п о т о м у ч т о п о р в а л а и х в с п о р т з а л е д в а д н я н а з а д , а п о т о м з а п а ч к а л а и х к р о в ь ю , п о т о м у ч т о у к о л о л а с ь и г л о й . Н о э т о д р у г а я и с т о р и я » , — Р е н е З е л л в е г е р .

По словам Яны Галиевой, желание похудеть и избавиться от вредных привычек — лишь внешнее проявление глубокой неуверенности главной героини. Самооценка формируется в детстве, когда девочка впервые сталкивается с комментариями о своей внешности.

« З д е с ь я в н о п р о с л е ж и в а е т с я в л и я н и е м а м ы Б р и д ж и т , к о т о р а я д о с и х п о р в ы б и р а е т е й о д е ж д у и п ы т а е т с я у с т р о и т ь л и ч н у ю ж и з н ь , — г о в о р и т п с и х о л о г . — О б ъ е к т и в н а я п е р е о ц е н к а с е б я в ы п у с т и л а б ы н а в о л ю с и л ь н ы е к а ч е с т в а Б р и д ж и т . А и х в д е в у ш к е т о ж е н е м а л о . О н а ц е н и т с е б я к а к л и ч н о с т ь и н е г о т о в а о с т а в а т ь с я т а м , г д е е й н е к о м ф о р т н о , и с т е м , с к е м о н а н е с ч а с т л и в а . Н е з р я ж е п о с л е и з м е н ы с в о е г о н а ч а л ь н и к а Бриджит принимает кардинальные решения, увольняется и почти сразу находит интересную работу. А вскоре получает и неожиданное признание Марка Дарси: "Ты нравишься мне такой, какая ты есть"».

Новая Бриджит

По сюжету легшей в основу нового фильма книжки «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» повзрослевшая Бриджит будет сталкиваться с проблемами родительства, сделает ботокс и отправится знакомиться онлайн.

« Д у м а ю , м ы м о ж е м ж д а т ь б о л е е ф е м - о р и е н т и р о в а н н о г о н а р р а т и в а . О ч е н ь н а д е ю с ь , ч т о п о в з р о с л е в ш а я Бриджит наконец заинтересуется собой и обретет какие-то автономные смыслы», — Мария Емельянова психолог, гештальт-терапевт.

Однако 50-летняя Бриджит в роли вдовы и матери двоих детей в книге скрывает свой возраст от молодого мужчины, с которым у нее роман. Психолог Яна Галиева констатирует: это значит, что за 20 лет Бриджит не удалось полностью проработать все свои комплексы, ведь под сокрытием возраста можно разглядеть все то же неприятие себя и страх быть собой.