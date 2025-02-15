Психолог назвала пять причин, почему необходимо заботиться о ментальном здоровье

Екатерина Артеменко, практикующий психолог, супервизор, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса онлайн–психотерапии «Ясно», объяснила в беседе с RT, почему необходимо заботиться о своём ментальном здоровье.

Пять причин, почему необходимо заботиться о ментальном здоровье
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По её словам, забота о ментальном здоровье для современного человека — это необходимость.

«Во-первых, потому что сейчас всё организовано так, чтобы привлечь и удержать наше внимание где-то снаружи, где мы оставим своё время, деньги и другие ресурсы единственной, персональной, одноразовой жизни. Процесс узнавания себя через психотерапию, например, ровно обратное действие: мы идём изучать себя, проявлять к себе внимание в сопровождении специалиста, который посвящает себя на это время нам. Сейчас нам всем жизненно необходимо заботиться о ментальном здоровье, то есть обратить внимание на собственные ценности, процессы, историю, потребности и способы видеть мир», объяснила эксперт.

При этом, по словам специалиста, все процессы, происходящие с человеком, взаимосвязаны и взаимозависимы.

«Так можно сказать, исходя из принципа гештальт-подхода холизма целостного восприятия. И тогда забота о ментальном здоровье это забота обо всём здоровье человека. Потому что психика неотрывна от тела, а тело это своего рода проекция психики», заявила она.

К тому же забота о ментальном здоровье — это инвестиция, добавила психолог.

«И не только в личный покой, успех и равновесие, но и в возможность построить гармоничные отношения или попытаться оздоровить уже существующую семейную систему», подчеркнула собеседница RT.

Следующая причина становится очевидной, если смотреть на психотерапию как на эволюционный инструмент, который изобрело человечество в результате долгой селекции религии, медицины, духовных практик, философии и культуры.

«И если мы изобрели такой инструмент, то точно можно рассматривать и его эволюционный смысл. Например, вклад в будущее поколение как в тех, кто сможет более полно осознавать себя, лучше пользоваться своей чувствительностью, полнее понимать потребности, доверять интуиции. Это доказывает известный педагогический факт, что дети учатся не тому, что им говорят, а тому, что им показывают своим примером взрослые. И уже сейчас можно смело судить, что дети, выросшие в семьях, где родители заботятся о своем ментальном благополучии, лучше перерабатывают стресс и накапливают меньше травматического опыта, который будут передавать дальше. «Убирая за собой», мы оставляем меньше «мусора» нашим детям», считает эксперт.

Кроме того, посвящать время в своем рутинном досуге себе и своей психике стоит просто ради интереса.

«Кто мы такие и почему мы такие это одни из самых интересных вопросов, которые мы можем себе задать», подчеркнула Артеменко.

По словам специалиста, лишая себя возможности найти на них ответы, мы рискуем прожить жизнь, так и не познакомившись с самым важным для нас существом — нами самими.

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Психология
Екатерина Артеменко