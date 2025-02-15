Пять причин, почему необходимо заботиться о ментальном здоровье

Екатерина Артеменко, практикующий психолог, супервизор, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса онлайн–психотерапии «Ясно», объяснила в беседе с RT, почему необходимо заботиться о своём ментальном здоровье.

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По её словам, забота о ментальном здоровье для современного человека — это необходимость.

« В о - п е р в ы х , п о т о м у ч т о с е й ч а с в с ё о р г а н и з о в а н о т а к , ч т о б ы п р и в л е ч ь и у д е р ж а т ь н а ш е в н и м а н и е г д е - т о с н а р у ж и , г д е м ы о с т а в и м с в о ё в р е м я , д е н ь г и и д р у г и е р е с у р с ы е д и н с т в е н н о й , п е р с о н а л ь н о й , о д н о р а з о в о й ж и з н и . П р о ц е с с у з н а в а н и я с е б я ч е р е з п с и х о т е р а п и ю , н а п р и м е р , — р о в н о о б р а т н о е д е й с т в и е : м ы и д ё м и з у ч а т ь с е б я , п р о я в л я т ь к с е б е в н и м а н и е в с о п р о в о ж д е н и и с п е ц и а л и с т а , к о т о р ы й п о с в я щ а е т с е б я н а э т о в р е м я н а м . С е й ч а с н а м в с е м ж и з н е н н о н е о б х о д и м о з а б о т и т ь с я о м е н т а л ь н о м з д о р о в ь е , т о е с т ь о б р а т и т ь в н и м а н и е н а с о б с т в е н н ы е ц е н н о с т и , п р о ц е с с ы , и с т о р и ю , п о т р е б н о с т и и с п о с о б ы в и д е т ь м и р » , — о б ъ я с н и л а э к с п е р т .

При этом, по словам специалиста, все процессы, происходящие с человеком, взаимосвязаны и взаимозависимы.

« Т а к м о ж н о с к а з а т ь , и с х о д я и з п р и н ц и п а г е ш т а л ь т - п о д х о д а — х о л и з м а — ц е л о с т н о г о в о с п р и я т и я . И т о г д а з а б о т а о м е н т а л ь н о м з д о р о в ь е — э т о з а б о т а о б о в с ё м з д о р о в ь е ч е л о в е к а . П о т о м у ч т о п с и х и к а н е о т р ы в н а о т т е л а , а т е л о — э т о с в о е г о р о д а п р о е к ц и я п с и х и к и » , — з а я в и л а о н а .

К тому же забота о ментальном здоровье — это инвестиция, добавила психолог.

« И н е т о л ь к о в л и ч н ы й п о к о й , у с п е х и р а в н о в е с и е , н о и в в о з м о ж н о с т ь п о с т р о и т ь г а р м о н и ч н ы е о т н о ш е н и я и л и п о п ы т а т ь с я о з д о р о в и т ь у ж е с у щ е с т в у ю щ у ю с е м е й н у ю с и с т е м у » , — п о д ч е р к н у л а с о б е с е д н и ц а R T .

Следующая причина становится очевидной, если смотреть на психотерапию как на эволюционный инструмент, который изобрело человечество в результате долгой селекции религии, медицины, духовных практик, философии и культуры.

« И е с л и м ы и з о б р е л и т а к о й и н с т р у м е н т , т о т о ч н о м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь и е г о э в о л ю ц и о н н ы й с м ы с л . Н а п р и м е р , в к л а д в б у д у щ е е п о к о л е н и е к а к в т е х , к т о с м о ж е т б о л е е п о л н о о с о з н а в а т ь с е б я , л у ч ш е п о л ь з о в а т ь с я с в о е й ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю , п о л н е е п о н и м а т ь п о т р е б н о с т и , д о в е р я т ь и н т у и ц и и . Э т о д о к а з ы в а е т и з в е с т н ы й п е д а г о г и ч е с к и й ф а к т , ч т о д е т и у ч а т с я н е т о м у , ч т о и м г о в о р я т , а т о м у , ч т о и м п о к а з ы в а ю т с в о и м п р и м е р о м в з р о с л ы е . И у ж е с е й ч а с м о ж н о с м е л о с у д и т ь , ч т о д е т и , в ы р о с ш и е в с е м ь я х , г д е р о д и т е л и з а б о т я т с я о с в о е м м е н т а л ь н о м б л а г о п о л у ч и и , л у ч ш е п е р е р а б а т ы в а ю т с т р е с с и н а к а п л и в а ю т м е н ь ш е т р а в м а т и ч е с к о г о о п ы т а , к о т о р ы й б у д у т п е р е д а в а т ь д а л ь ш е . « У б и р а я з а с о б о й » , м ы о с т а в л я е м м е н ь ш е « м у с о р а » н а ш и м д е т я м » , — с ч и т а е т э к с п е р т .

Кроме того, посвящать время в своем рутинном досуге себе и своей психике стоит просто ради интереса.

« К т о м ы т а к и е и п о ч е м у м ы т а к и е — э т о о д н и и з с а м ы х и н т е р е с н ы х в о п р о с о в , к о т о р ы е м ы м о ж е м с е б е з а д а т ь » , — п о д ч е р к н у л а Артеменко.

По словам специалиста, лишая себя возможности найти на них ответы, мы рискуем прожить жизнь, так и не познакомившись с самым важным для нас существом — нами самими.

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