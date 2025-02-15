Исследователи выяснили, может ли ChatGPT заменить психотерапевта

Психологи не нужны: люди больше доверяют советам ChatGPT, чем врачам
Могут ли люди, испытывающие проблемы, получить от искусственного интеллекта такую же поддержку, как от психотерапевта? Да, как показывает новое исследование. Более того — общение с психотерапевтическим чат-ботом им нравится даже больше, чем с реальным врачом.
Для эксперимента ученые подготовили сценарии для парной терапии — например, когда один из партнеров не понимал депрессию другого. За ответами на вопросы они обратились к группе опытных психотерапевтов и чат-боту ChatGPT. 830 участников исследования, мужчин и женщин в возрасте около 45 лет, большинство из которых состояли в отношениях, случайным образом получали либо ответ психотерапевта, либо ответ ИИ.
Людям оказалось трудно определить, кем написаны ответы — ChatGPT или психологами. Они правильно угадывали, что автором был психолог, в 56,1% случаев, а ChatGPT — в 51,2% случаев. Более того, чаще участники предпочитали точку зрения ChatGPT. Бот превзошел терапевтов-людей, особенно в том, что касается понимания говорящего, проявления сочувствия и актуальности.
В течение многих лет эксперты отмечали, что психологическая практика могла бы выиграть от некоторых инноваций в области искусственного интеллекта, в том числе от терапевтических чат-ботов. Последнее исследование может привести к разработке различных способов тестирования и создания психотерапевтических вмешательств.
«Суть в том, что у нас недостаточно специалистов. Хотя терапия должна быть доступна всем, не всем она нужна. Чат-боты могут удовлетворить эту потребность», — отмечает лицензированный психолог Джессика Джексон.
Обучение с помощью чат-бота, как считают ученые, может восполнить пробелы в знаниях о некоторых проблемах с психическим здоровьем, сделать психологическую поддержку более доступной, а также стать отличным инструментом для людей с социальной тревожностью, которых могут отталкивать психотерапевты-люди.