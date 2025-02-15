Исследователи выяснили, может ли ChatGPT заменить психотерапевта

Могут ли люди, испытывающие проблемы, получить от искусственного интеллекта такую же поддержку, как от психотерапевта? Да, как показывает новое исследование. Более того — общение с психотерапевтическим чат-ботом им нравится даже больше, чем с реальным врачом.

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Для эксперимента ученые подготовили сценарии для парной терапии — например, когда один из партнеров не понимал депрессию другого. За ответами на вопросы они обратились к группе опытных психотерапевтов и чат-боту ChatGPT. 830 участников исследования, мужчин и женщин в возрасте около 45 лет, большинство из которых состояли в отношениях, случайным образом получали либо ответ психотерапевта, либо ответ ИИ.

Людям оказалось трудно определить, кем написаны ответы — ChatGPT или психологами. Они правильно угадывали, что автором был психолог, в 56,1% случаев, а ChatGPT — в 51,2% случаев. Более того, чаще участники предпочитали точку зрения ChatGPT. Бот превзошел терапевтов-людей, особенно в том, что касается понимания говорящего, проявления сочувствия и актуальности.

В течение многих лет эксперты отмечали, что психологическая практика могла бы выиграть от некоторых инноваций в области искусственного интеллекта, в том числе от терапевтических чат-ботов. Последнее исследование может привести к разработке различных способов тестирования и создания психотерапевтических вмешательств.

« С у т ь в т о м , ч т о у н а с н е д о с т а т о ч н о с п е ц и а л и с т о в . Х о т я т е р а п и я д о л ж н а б ы т ь д о с т у п н а в с е м , н е в с е м о н а н у ж н а . Ч а т - б о т ы м о г у т у д о в л е т в о р и т ь э т у п о т р е б н о с т ь » , — отмечает лицензированный психолог Джессика Джексон.

Обучение с помощью чат-бота, как считают ученые, может восполнить пробелы в знаниях о некоторых проблемах с психическим здоровьем, сделать психологическую поддержку более доступной, а также стать отличным инструментом для людей с социальной тревожностью, которых могут отталкивать психотерапевты-люди.