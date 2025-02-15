Обратная сторона медали популярности сеансов у психологов

Наибольшее количество тех, кто обращается к специалистам, оказалось среди миллениалов и зумеров (люди 1990–1997 и 1997–2012 годов рождения. — «ВМ»). Причину исследователи видят в том, что молодежь выросла с установкой, что обращаться к специалистам не стыдно, а забота о своем внутреннем состоянии — признак осознанности.

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Звучит все это очень здорово, да только у тренда на профессиональную помощь психологам, как и во многих вещах, есть и другая сторона медали.

Среди своих знакомых я замечаю, что порой мы обращаемся к психологу не для того, чтобы разобраться в себе и работать над проблемами, а чтобы получить готовое решение и инструкцию, как жить — он скажет точно, нужно ли разводится с мужем, увольняться или переезжать. Конечно, серьезный специалист вовремя отследит проявление инфантильности и перекладывание ответственности и не нарушит этику. Но истории психологов, прошедших курсы в интернете и с энтузиазмом консультирующих, разрушая своими советами жизнь клиентов, давно известны, и меньше их пока не становится.

Существует и еще одна проблема. По результатам опроса все меньше людей ищут поддержки в семье, отношениях и друзьях. Мы так пытаемся оградить близких от негатива, что начинаем даже от них скрываться под маской. Желание делиться своими переживаниями и получить поддержку теперь называется «эмоциональным обслуживанием» — модная нынче фраза. Согласитесь, не хотелось бы получить такое обвинение в свой адрес. Общение меняется. Поужинали, поболтали на легкие темы, не рассказывая о том, что действительно важно, — и хватит. Не знаю, кто как, а я не могу назвать это близостью. Психолог не обнимет тебя, когда плохо, не приедет с тортом, когда ты рыдаешь, не даст тебе ощущение нужности и любви. Наше состояние зависит ведь не только от бесконечного самоанализа и проработки детских травм. Нам нужны тепло и участие.

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