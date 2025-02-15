Психолог: мы должны учить себя жить с удовольствием

Не стоит отказываться от посещения бани или массажного кабинета, если это приносит положительные эмоции.

«В идеале» нужно уметь осчастливить себя без внешних стимулов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

« У ж е с р а н н е г о в о з р а с т а у ч е л о в е к а п р о п а д а е т е с т е с т в е н н о е п р и р о д н о е о щ у щ е н и е , ч т о н а с а м о м д е л е о н д о л ж е н и с п ы т ы в а т ь в ж и з н и . Ч а с т о р о д и т е л и н е у ч а т э т о м у н а в ы к у , д а ж е п о р и ц а ю т з а т о , ч т о р е б ё н о к п ы т а е т с я п о л у ч а т ь р а д о с т ь о т в с е г о . О н и х р а з д р а ж а е т . П о т о м у ч т о р е б ё н о к , к о г д а в ы р а ж а е т р а д о с т ь , с т а н о в и т с я ш у м н ы м , а к т и в н ы м , н е с л у ш а е т с я . П о э т о м у о н и п о э т о й р а д о с т и у д а р я ю т т а к и м э м о ц и о н а л ь н ы м в е с л о м . П о э т о м у к с о з н а т е л ь н о м у в о з р а с т у э т о т н а в ы к и с ч е з а е т . П о э т о м у е г о н у ж н о в с е б е с н о в а с о з д а в а т ь . М ы д о л ж н ы у ч и т ь с е б я ж и т ь с у д о в о л ь с т в и е м . Х о р о ш о , е с л и в ы з н а е т е в н е ш н и й с т и м у л , к о т о р ы й д о с т а в л я е т в а м у д о в о л ь с т в и е . Н а п р и м е р , б а н я , х а м а м , м а с с а ж . Н о в и д е а л е , к о г д а ч е л о в е к о б л а д а е т к р е п к о й п с и х и к о й , о н у м е е т п о л у ч а т ь с ч а с т ь е б е з в н е ш н и х с т и м у л о в . П о т о м у ч т о э т о ч у в с т в о . О н м о ж е т в о й т и в э т о с о с т о я н и е и н а ч а т ь э т о ч у в с т в о в а т ь в м о м е н т е . Э т о н а в ы к , к о т о р ы й л е ж и т в о б л а с т и ч у в с т в и э м о ц и й » .

Ранее невролог дала совет обращаться к врачу, если «всё бесит». В ряде случаев повышенная раздражительность, утомляемость, снижение настроения сигнализируют о начале депрессии. Опасаться назначения медикаментов не стоит, важно прислушиваться к рекомендациям доктора. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила завотделением специализированной помощи КДЦ РНЦХ им. Петровского Мария Бехер.