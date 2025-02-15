Психолог: мы должны учить себя жить с удовольствием
Не стоит отказываться от посещения бани или массажного кабинета, если это приносит положительные эмоции.
«В идеале» нужно уметь осчастливить себя без внешних стимулов.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.
«Уже с раннего возраста у человека пропадает естественное природное ощущение, что на самом деле он должен испытывать в жизни. Часто родители не учат этому навыку, даже порицают за то, что ребёнок пытается получать радость от всего. Он их раздражает. Потому что ребёнок, когда выражает радость, становится шумным, активным, не слушается. Поэтому они по этой радости ударяют таким эмоциональным веслом. Поэтому к сознательному возрасту этот навык исчезает. Поэтому его нужно в себе снова создавать. Мы должны учить себя жить с удовольствием. Хорошо, если вы знаете внешний стимул, который доставляет вам удовольствие. Например, баня, хамам, массаж. Но в идеале, когда человек обладает крепкой психикой, он умеет получать счастье без внешних стимулов. Потому что это чувство. Он может войти в это состояние и начать это чувствовать в моменте. Это навык, который лежит в области чувств и эмоций».
Ранее невролог дала совет обращаться к врачу, если «всё бесит». В ряде случаев повышенная раздражительность, утомляемость, снижение настроения сигнализируют о начале депрессии. Опасаться назначения медикаментов не стоит, важно прислушиваться к рекомендациям доктора. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила завотделением специализированной помощи КДЦ РНЦХ им. Петровского Мария Бехер.