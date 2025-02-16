Как изменились романтические отношения за последние десять лет

Кажется ли вам, что романтические отношения становится строить все сложнее из-за социальной изоляции, технологий, локдаунов и нереалистичных ожиданий от потенциальных половинок? Ученые выяснили, что представления об отношениях остались практически такими же, хотя траектории их построения слегка изменились.

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По словам психолога Брайана Огольски из Университета Иллинойса, взгляды на отношения сегодня не сильно отличаются от того, какими они были 10 или даже 20 лет назад. Однако молодые взрослые выбирают более разнообразные и многогранные пути в романтических отношениях и рассматривают более широкий спектр всевозможных исходов.

Исследователи опросили студентов колледжей в возрасте от 18 до 29 лет в 2012 году, и повторили опрос в начале 2022 года, всего около 250 человек. Они просили студентов описать свои мысли и опыт по поводу типичного начала и развития романтических отношений.

Основываясь на ответах участников, психологи определили четыре стадии романтических отношений. Первая стадия, «флиртоотношения», может происходить как в интернете, так и лично. Она включает в себя первые искры притяжения, раздуваемые через флирт и общие интересы.

Если притяжение и уровень интереса взаимны, люди проверяют «потенциал отношений». На этой стадии уделяется повышенное внимание коммуникативным активностям, которые подскажут, стоит ли развивать отношения.

« М о л о д ы е в з р о с л ы е ч е т к о р а з л и ч а ю т с в и д а н и я и н а х о ж д е н и е в о т н о ш е н и я х . М ы и с п о л ь з о в а л и т е р м и н " р а з в и т и е о т н о ш е н и й " , ч т о б ы о п и с а т ь и с с л е д у е м ы е н а м и а к т и в н о с т и , н о с т а л о я с н о , ч т о у ч а с т н и к и н е с ч и т а л и р а н н и е п о в е д е н ч е с к и е м о д е л и ч а с т ь ю н а х о ж д е н и я в о т н о ш е н и я х к а к т а к о в о м . В м е с т о э т о г о о н и р а с с м а т р и в а л и ф л и р т и д а ж е с в и д а н и я к а к ч а с т ь б о л е е ш и р о к о й м о д е л и м е ж л и ч н о с т н о г о в з а и м о д е й с т в и я , к о т о р о е м о ж е т и л и н е м о ж е т п р и в е с т и к ф о р м и р о в а н и ю о т н о ш е н и й » , — о т м е ч а е т О г о л ь с к и .

Если романтика действительно расцветает, пара переходит на третий этап — «нахождение в отношениях». Здесь для партнеров становится важным обозначить статус союза — например, как «официальный», и определить значимость другого для себя.

Именно на третьей стадии проявились наибольшие различия в представлениях молодых людей. Те, кто участвовали в исследовании 2012 года, скорее считали, что типичный путь развития отношений после признания их официальными — помолвка. Однако те, кто участвовали в исследовании 2022 года, редко упоминали о помолвке. Они описывали более разнообразные пути, например, совместное проживание без предложения руки и сердца.

На четвертой стадии отношений, которую назвали «обязательства или разрыв», участники описывали приход к окончательному пути. На нем партнеры либо решают пожениться или жить гражданским браком, либо пойти каждый своим путем.

Удивительно, но несмотря на бурный рост социальных сетей, приложений для знакомств и других платформ для встречи с потенциальными партнерами, процветавшими в течение последнего десятилетия, технологии не сыграли значимую роль в сознании молодежи.