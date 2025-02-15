Сексолог назвал неприятные последствия от секса в машине

Занимаясь сексом в машине, можно получить различные травмы. Как физические, так и психологические. Об этом рассказал Quto рассказал врач-сексолог Александр Муха.

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« С т р е с с о в а я с и т у а ц и я м о ж е т к р а й н е н е г а т и в н о о т р а з и т ь с я н а в п е ч а т л и т е л ь н ы х м о л о д ы х м у ж ч и н а х . В р е з у л ь т а т е в о з м о ж н о р а з в и т и е п с и х о л о г и ч е с к о г о н а р у ш е н и я — с и н д р о м а т р е в о ж н о г о о ж и д а н и я с е к с у а л ь н о й н е у д а ч и ( С Т О С Н ) » , — с к а з а л э к с п е р т .

Самым частым поводом для обращения к врачу остается разрыв белковой оболочки полового члена, что в обиходе называется «перелом члена». Травма требует немедленного хирургического вмешательства.

Кроме того, по словам врача, даже если разложить переднее сидение, то мешать будут органы управления автомобилем. В результате можно удариться о руль и получить сотрясение мозга.

Также врач предостерег от орального секса за рулем движущейся машины. По его словам, об этом нужно забыть, иначе, в лучшем случае, придется ехать в больницу.

До этого в ходе опроса стало известно, что более половины респондентов (55%) готовы заняться сексом в палатке для отдыха во время автопутешествий. Из них около 25% считают это отличной идеей, полной страсти и адреналина. Чаще всего такое мнение выражают россияне, которые выбирают поход с костром и палаткой отличным вариантом романтического уикенда. Еще 30% респондентов отмечают, что секс в палатке возможен при наличии определенных условий, таких как тепло, мягкость и уединенность.

Результаты показали, что 26% опрошенных категорически против интима в палатке, еще 19% — сомневаются. По данным опроса, основным страхом во время романтических ночевок в палатках являются насекомые и дикие животные, при этом на втором месте респонденты отметили опасения по поводу неблагоприятной погоды.