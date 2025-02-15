Ученые назвали простой способ повысить уровень счастья

Международная команда ученых доказала, что экологически осознанное поведение, такое как уборка мусора, сокращение отходов или использование экологичного транспорта, способствует ощущению счастья и осмысленности жизни. Удивительно, но положительный эффект от таких действий оказался столь же сильным, как и от занятий, специально направленных на улучшение самочувствия, например, хобби или ухода за собой. Работа опубликована в журнале Psychological Science.

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Хотя экологичный образ жизни часто ассоциируется с жертвами — отказом от удобства, дополнительными затратами и дискомфортом — психологические теории утверждают, что экологичные поступки повышают уровень счастья. Ранее исследователи находили связь между экологическим поведением и субъективным благополучием, но прямых доказательств причинно-следственной связи не было. Чтобы восполнить этот пробел, ученые решили выяснить, действительно ли участие в экологичных инициативах повышает чувство удовлетворенности жизнью.

Исследование состояло из двух частей. В первой приняли участие 181 взрослый из 14 стран. В течение десяти дней участники фиксировали свои действия и настроение несколько раз в день. Результаты показали, что люди чувствовали себя счастливее в те дни, когда совершали экологичные поступки. Особенно выраженным этот эффект был у тех, кто изначально разделял ценности охраны окружающей среды, хотя и у участников с низкой экологической мотивацией отмечалось улучшение самочувствия.

Вторая часть исследования была проведена среди 545 студентов колледжа в США. Их случайным образом разделили на три группы: первая выполняла экологически полезные действия, вторая — приятные занятия для удовольствия, а третья просто отслеживала свою активность. Уже через два дня участники из первых двух групп отметили значительное повышение счастья и удовлетворённости жизнью по сравнению с контрольной группой. При этом политические взгляды или отношение к экологическим проблемам не повлияли на результаты.

Исследователи подчеркнули, что результаты опровергают популярное заблуждение о том, что экологичный образ жизни — это лишь лишения. Напротив, они подтверждают давнюю философскую и научную традицию: люди процветают, когда стремятся к добродетели и совершают добрые поступки.

Исследователи отмечают, что несмотря на обнадеживающие результаты, есть и ограничения. Эксперимент длился всего несколько дней, поэтому пока неясно, сохраняется ли эффект на более длительный срок. Кроме того, некоторые участники могли догадаться о цели исследования, что могло повлиять на их ответы. В будущем ученые планируют изучить, как постоянные экологичные привычки влияют на уровень счастья в течение месяцев или даже лет.