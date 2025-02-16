Музыка действительно повышает производительность труда, доказали ученые

Американские ученые из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов доказали, что специально созданная музыка для рабочего процесса действительно улучшает производительность труда. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

© Газета.Ru

В эксперименте приняли участие 196 добровольцев, которые выполняли психологические тесты, слушая различные типы музыки, включая плейлисты для рабочего процесса и фоновый шум офиса.

Ученые обнаружили, что только музыка, созданная для повышения производительности, оказала положительное влияние. Она не только улучшила настроение участников, но и помогла им лучше справляться с задачами, снижая влияние отвлекающих факторов.

Исследователи связывают этот эффект с теорией модального возбуждения, согласно которой люди, чувствующие себя лучше, работают эффективнее. Музыка для рабочего процесса, как правило, имеет сильный ритм, простую тональность, умеренную громкость и широкий спектр звуков, что помогает сосредоточиться на текущих задачах.

Это открытие подтверждает, что создатели таких плейлистов учитывают особенности восприятия звука, что делает их полезным инструментом для повышения продуктивности.