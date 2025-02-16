Как защитить свои личные границы
Психолог Надежда Лисай рассказала, как защитить свои личные границы, если близкие используют вас вместо психотерапевта, сообщает издание Marie Claire.
По ее словам, здесь подойдет провокативная психология, которая содержит элементы неожиданности и прямоты. Иными словами, она показывает другому человеку, что он нарушает ваше личное пространство.
Например, следует спросить, как он планирует решить вопрос, чтобы в следующий раз с ним к вам не обращаться.
Кроме того, специалист советует прямо и откровенно поговорить с собеседником и объяснить, что он не может использовать вас как собеседника круглые сутки. Если ему необходимо обсудить свои проблемы, то это можно сделать лишь в определенное время.
Не нужно бояться сказать «нет», объяснив, что у вас тоже есть свои дела и планы.
Поможет с расставлением личных границ и юмор, легкость в общении и просьба проявить самостоятельность. Например, вместо того, чтобы давать готовый вариант решения вопроса, предложите подумать над несколькими вариантами самостоятельно.
Очень важно не забывать заботиться о себе и о своем психологическом благополучии. Если вы чувствуете, что столкнулись с выгоранием, установите рамки и отстаивайте свои интересы.