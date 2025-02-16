Психолог Надежда Лисай рассказала, как защитить свои личные границы, если близкие используют вас вместо психотерапевта, сообщает издание Marie Claire.

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По ее словам, здесь подойдет провокативная психология, которая содержит элементы неожиданности и прямоты. Иными словами, она показывает другому человеку, что он нарушает ваше личное пространство.

Например, следует спросить, как он планирует решить вопрос, чтобы в следующий раз с ним к вам не обращаться.

Кроме того, специалист советует прямо и откровенно поговорить с собеседником и объяснить, что он не может использовать вас как собеседника круглые сутки. Если ему необходимо обсудить свои проблемы, то это можно сделать лишь в определенное время.

Не нужно бояться сказать «нет», объяснив, что у вас тоже есть свои дела и планы.

Поможет с расставлением личных границ и юмор, легкость в общении и просьба проявить самостоятельность. Например, вместо того, чтобы давать готовый вариант решения вопроса, предложите подумать над несколькими вариантами самостоятельно.

Очень важно не забывать заботиться о себе и о своем психологическом благополучии. Если вы чувствуете, что столкнулись с выгоранием, установите рамки и отстаивайте свои интересы.