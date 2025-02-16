Почему важно активно выбирать музыку под свое настроение

Музыка сопровождает нас в повседневной жизни, помогает справляться с трудностями, выражает эмоции и формирует нашу идентичность. Однако ее влияние зависит не столько от самих композиций, сколько от нашего осознанного выбора. Именно это утверждает исследовательница Катрина Макферран в статье для Conversation.

© Naukatv.ru

Музыка и эффект плацебо

Мы часто воспринимаем музыку как «волшебную палочку», способную моментально изменить настроение. Согласноу исследованию, опубликованному в Contemporary Sociology, ее воздействие во многом напоминает эффект плацебо: важны не только характеристики песни, но и наши ожидания, ассоциации и контекст прослушивания.

Исследование, опубликованное в журнале Arts in Psychotherapy, показывает, что многие люди слушают музыку на «автопилоте», надеясь, что привычные треки вызовут те же эмоции, что и раньше, даже в других обстоятельствах. Однако осознанный выбор позволяет не просто надеяться на эффект, а уверенно управлять своим эмоциональным состоянием.

Почему «счастливая» песня не всегда делает вас счастливым?

Характеристики музыки действительно могут влиять на настроение. Например, «Happy» Фаррелла Уильямса звучит бодро благодаря простому мотиву, энергичному ритму и оптимистичным текстам. Схожий эффект могут оказывать «Waterloo» ABBA или Walking on Sunshine Катрин и The Waves.

Но делает ли это их универсальными песнями, которые дарят позитив? Нет. То, как мы воспринимаем музыку, сугубо индивидуально. Ваш друг может чувствовать прилив счастья, услышав «Happy», а у вас она может вызывать раздражение. Искусственный интеллект не сможет подобрать идеальный плейлист для вашего настроения, если не знает личных ассоциаций с песнями.

Лучший способ понять, какие треки работают именно для вас, — переслушивать свои плейлисты и осознавать, какие песни действительно приносят вам удовольствие

Разница между «приятной» и «значимой» музыкой

Не вся эмоционально заряженная музыка приносит удовольствие. Есть песни, которые связаны с глубокими чувствами, например, потерей близкого, ностальгией или важными жизненными событиями. Они могут быть ценными, но не всегда радостными.

« В ы б о р п е с е н , в ы з ы в а ю щ и х у д о в о л ь с т в и е , д е й с т в у е т к а к э с т е т и ч е с к о е р а с с л а б л е н и е , п о м о г а я о т в л е ч ь с я о т б о л и » , — о б ъ я с н я е т а в т о р и с с л е д о в а н и я М а к ф е р р а н .

Но иногда музыка, связанная с печальными моментами, лишь усиливает негативные эмоции. Например, любимая песня, ставшая «гимном расставания», или трек кумира, который после его смерти звучит иначе.

Важно осознавать, помогает ли музыка проживать эмоции или, наоборот, зацикливает на них. Макферран советует после прослушивания оценивать свое состояние: стала ли песня инструментом рефлексии или лишь усилила негатив?

Наслаждение музыкой: осознанный выбор

Несмотря на все вышесказанное, не стоит перегружать себя анализом. Музыка — это, в первую очередь, удовольствие. У каждого есть «любимые» песни, которые не обязательно наполнены смыслом, но неизменно радуют.

« Н е с м о т р я н а т о , ч т о д у м а ю т м н о г и е , с л о ж н о п р и й т и к е д и н о м у м н е н и ю , ч т о д е л а е т п е с н ю х о р о ш е й . Н о л е г к о о п р е д е л и т ь , к а к и е п е с н и х о р о ш и л и ч н о д л я в а с » , — п и ш е т М а к ф е р р а н .

Главное — осознавать, что музыка работает не сама по себе, а в зависимости от нашего выбора и состояния. Если подходить к этому осмысленно, можно научиться использовать музыку как мощный инструмент для управления эмоциями.