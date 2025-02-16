Как поддержать близких, ставших жертвами аферистов

Россиянам дали советы по поддержке близких, ставших жертвами аферистов
Если близкий человек стал жертвой мошенников, его нельзя осуждать, посоветовала психолог Дарья Яушева. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что важно оставаться рядом с человеком, поддерживать его и не винить. По ее словам, обвинения могут только ухудшить ситуацию.
Очень важно оставаться рядом с человеком, поддерживать его, говорить ему о том, что он не виноват в случившемся. К сожалению, я сталкиваюсь с тем, в том числе и у своих клиентов, которые были жертвами мошенников, что близкие начинают их винить. И это ухудшает их состояние, — пояснила психолог.
По словам специалиста, в случае отсутствия поддержки близких есть риск возникновения нарушенной идентичности. Как отметила Яушева, снижается самооценка, уверенность в себе, способности защищать себя. Психолог порекомендовала стабилизировать состояние человека, попавшего в руки мошенников. Так, стоит контролировать его сон и питание, выводить на прогулки, заниматься дыхательными практиками.
Очень важно помогать человеку справляться с последствиями и собирать информацию. Это тоже помогает не критиковать себя. Я как психолог понимаю, что, даже обладая знаниями, а я специально этой темой занималась и исследовала, я могу стать жертвой. На конференции TED выступал человек, который занимался фишинговыми атаками и стал жертвой мошенников, — заключила Яушева.
Ранее стало известно, что РФ предлагает установить запрет на передачу сим-карт третьим лицам. Это нужно для выявления и борьбы с информацией, распространяемой в целях злоупотребления доверием граждан. Также инициатива подразумевает запрет сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры.