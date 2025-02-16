Как поддержать близких, ставших жертвами аферистов

Если близкий человек стал жертвой мошенников, его нельзя осуждать, посоветовала психолог Дарья Яушева. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что важно оставаться рядом с человеком, поддерживать его и не винить. По ее словам, обвинения могут только ухудшить ситуацию.

О ч е н ь в а ж н о о с т а в а т ь с я р я д о м с ч е л о в е к о м , п о д д е р ж и в а т ь е г о , г о в о р и т ь е м у о т о м , ч т о о н н е в и н о в а т в с л у ч и в ш е м с я . К с о ж а л е н и ю , я с т а л к и в а ю с ь с т е м , в т о м ч и с л е и у с в о и х к л и е н т о в , к о т о р ы е б ы л и ж е р т в а м и м о ш е н н и к о в , ч т о б л и з к и е н а ч и н а ю т и х в и н и т ь . И э т о у х у д ш а е т и х с о с т о я н и е , — п о я с н и л а п с и х о л о г .

По словам специалиста, в случае отсутствия поддержки близких есть риск возникновения нарушенной идентичности. Как отметила Яушева, снижается самооценка, уверенность в себе, способности защищать себя. Психолог порекомендовала стабилизировать состояние человека, попавшего в руки мошенников. Так, стоит контролировать его сон и питание, выводить на прогулки, заниматься дыхательными практиками.

О ч е н ь в а ж н о п о м о г а т ь ч е л о в е к у с п р а в л я т ь с я с п о с л е д с т в и я м и и с о б и р а т ь и н ф о р м а ц и ю . Э т о т о ж е п о м о г а е т н е к р и т и к о в а т ь с е б я . Я к а к п с и х о л о г п о н и м а ю , ч т о , д а ж е о б л а д а я з н а н и я м и , а я с п е ц и а л ь н о э т о й т е м о й з а н и м а л а с ь и и с с л е д о в а л а , я м о г у с т а т ь ж е р т в о й . Н а к о н ф е р е н ц и и T E D в ы с т у п а л ч е л о в е к , к о т о р ы й з а н и м а л с я ф и ш и н г о в ы м и а т а к а м и и с т а л ж е р т в о й м о ш е н н и к о в , — з а к л ю ч и л а Я у ш е в а .

Ранее стало известно, что РФ предлагает установить запрет на передачу сим-карт третьим лицам. Это нужно для выявления и борьбы с информацией, распространяемой в целях злоупотребления доверием граждан. Также инициатива подразумевает запрет сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры.