Как правильно попросить у партнера справку об отсутствии ЗППП

Специалисты рассказали, как лучше попросить справку о ЗППП у партнера, чтобы его не обидеть, сообщает издание «Горящая изба».

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Для начала нужно справиться со стеснением, которое может быть связано с тем, что слова будут поняты неправильно. Однако, о сексуальном здоровье важно говорить прямо.

Необходимо объяснить партнеру, что вы не занимаетесь сексом без наличия справки, и предложите пройти обследование вместе. Кроме того, напомните ему, что половыми инфекциями можно заразиться не только от других людей, но и в общественном месте.

Если партнер обижается, важно помнить, что вы не несете ответственность за чувства других людей, которые имеют право на эмоции.

Хорошим аргументом станет статистика о ЗППП, и слова о том, что вы заботитесь как о своем, так и о его здоровье.

Следует избегать таких триггерных слов, как «зараза», «подцепить» или «грязный», поскольку они имеют крайне негативную окраску. Вместо того, чтобы применять манипуляции, расскажите о своих переживаниях и о том, почему для вас это важно.

Иногда ваша просьба может быть воспринята в штыки из-за негативного опыта в прошлом или стереотипов. В обществе нередко считают, что ЗППП заболевают лишь неблагополучные категории людей, а доверие якобы исключает необходимость предоставления справки.

В любом случае, подход в этом вопросе должен включать в себя прямой диалог и честность.