Ученые выяснили, как долго длится «послевкусие» от секса

Международная группа ученых выяснила, что положительное влияние секса на отношения продолжается гораздо дольше, чем сам половой акт. Они обнаружили, что так называемое «сексуальное послевкусие» может сохраняться как минимум 24 часа, а в некоторых случаях – до нескольких дней. Работа опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).

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Ранее ученые уже выяснили, что сексуальная удовлетворенность не только влияет на повседневное счастье в отношениях, но и способствует их благополучию в долгосрочной перспективе. Однако при этом большинство пар в длительных союзах занимаются сексом относительно редко – примерно раз или два в неделю. Это заставило исследователей задуматься: если секс происходит не ежедневно, почему он оказывает столь длительное воздействие на эмоциональное состояние партнеров?

Ученые проанализировали данные двух исследований, в которых приняли участие 576 человек. Первая группа состояла из женатых людей, вторая – из людей, состоящих в романтических отношениях. В течение 12–14 дней участники вели ежедневные дневники, в которых отмечали: был ли у них секс в этот день, кто выступил инициатором и удовлетворены ли они сексуальной и общей стороной отношений.

На основе этих данных исследователи выявили закономерности, связывающие сексуальную активность с уровнем счастья и удовлетворенности отношениями.

Результаты показали, что положительное влияние секса особенно заметно, если инициатива исходит от партнера или является обоюдным решением. В то же время отказ от интимной близости может иметь обратный эффект: разочарование и снижение удовлетворенности отношениями могут сохраняться до трех дней.

« Э т о т ф е н о м е н п о м о г н а м п о н я т ь в а ж н у ю ф у н к ц и ю с е к с а : п о м и м о р е п р о д у к т и в н о й ц е л и , о н с п о с о б с т в у е т у к р е п л е н и ю с в я з и м е ж д у п а р т н е р а м и , д а ж е е с л и п р о и с х о д и т р е ж е , ч е м д р у г и е п р о я в л е н и я б л и з о с т и , т а к и е к а к в ы р а ж е н и е л ю б в и и л и з а б о т ы » , – о б ъ я с н и л о д и н и з а в т о р о в и с с л е д о в а н и я О л и в и я Б р и д и н и з У н и в е р с и т е т а Ф л о р и д ы .

В дальнейшем ученые планируют изучить, обладают ли другие формы близости таким же долгосрочным эффектом.