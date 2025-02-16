Наставница невест рассказала о настоящем еврейском сексе. Оказалось, что запретов не так много
Для того, чтобы брак имел больше шансов стать счастливым, любой еврейской девушке важно встретиться с наставницей невест. Именно она посвящает будущих жен в тонкости, в том числе и интимной жизни.
Израильская мадриха или наставница невест Эстер в беседе с «Мослентой» рассказала о иудейском взгляде на отношения между мужем и женой. По ее словам, строгие религиозные запреты в эротической сфере — это миф.
«Да, в иудаизме интимный контакт между мужем и женой дозволен не всегда, — рассказала Эстер. — Для невесты важно знать, когда он возможен, а когда — нет, а также как перейти из одного ритуального состояния в другое. Например, близость не дозволена во время месячных, сразу после родов или при маточных кровотечениях».
В эти периоды мужу и жене не дозволяется прикасаться друг к другу. Но, по словам Эстер, этот запрет — только дополнение к первому. Просто паре не стоит делать ничего, что может потенциально привести к сексу.
«При этом, если говорить о видах и позах, разные раввины об этом говорят разное, — объясняет Эстер. — Так, у меня есть пособие, где ряд очень авторитетных раввинов говорят: если женщина хочет оральных ласк — можно».
При этом наставница подчеркивает: удовлетворять жену в постели для еврея — такая же заповедь, как есть мацу в Песах или пить в Пурим. Ее обязательно соблюдать. Но даже если у пары появляются проблемы, их пытаются деликатно решить или обращаются к иудейскому сексологу.