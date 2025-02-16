Наставница невест рассказала о настоящем еврейском сексе

Для того, чтобы брак имел больше шансов стать счастливым, любой еврейской девушке важно встретиться с наставницей невест. Именно она посвящает будущих жен в тонкости, в том числе и интимной жизни.

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Израильская мадриха или наставница невест Эстер в беседе с «Мослентой» рассказала о иудейском взгляде на отношения между мужем и женой. По ее словам, строгие религиозные запреты в эротической сфере — это миф.

« Д а , в и у д а и з м е и н т и м н ы й к о н т а к т м е ж д у м у ж е м и ж е н о й д о з в о л е н н е в с е г д а , — р а с с к а з а л а Э с т е р . — Д л я н е в е с т ы в а ж н о з н а т ь , к о г д а о н в о з м о ж е н , а к о г д а — н е т , а т а к ж е к а к п е р е й т и и з о д н о г о р и т у а л ь н о г о с о с т о я н и я в д р у г о е . Н а п р и м е р , б л и з о с т ь н е д о з в о л е н а в о в р е м я м е с я ч н ы х , с р а з у п о с л е р о д о в и л и п р и м а т о ч н ы х к р о в о т е ч е н и я х » .

В эти периоды мужу и жене не дозволяется прикасаться друг к другу. Но, по словам Эстер, этот запрет — только дополнение к первому. Просто паре не стоит делать ничего, что может потенциально привести к сексу.

« П р и э т о м , е с л и г о в о р и т ь о в и д а х и п о з а х , р а з н ы е р а в в и н ы о б э т о м г о в о р я т р а з н о е , — о б ъ я с н я е т Э с т е р . — Т а к , у м е н я е с т ь п о с о б и е , г д е р я д о ч е н ь а в т о р и т е т н ы х р а в в и н о в г о в о р я т : е с л и ж е н щ и н а х о ч е т о р а л ь н ы х л а с к — м о ж н о » .

При этом наставница подчеркивает: удовлетворять жену в постели для еврея — такая же заповедь, как есть мацу в Песах или пить в Пурим. Ее обязательно соблюдать. Но даже если у пары появляются проблемы, их пытаются деликатно решить или обращаются к иудейскому сексологу.