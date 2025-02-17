Партнерша мужчины со слишком большим пенисом нашла способ доставлять ему удовольствие

Жительница США по имени Анна призналась, что нашла способ доставлять удовольствие себе и своему партнеру, наделенному слишком большим пенисом. Ее историю опубликовало издание Metro.

Как жить, если у вашего мужчины слишком большой пенис
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38-летняя писательница Анна находится в счастливых отношениях уже три года и занимается сексом со своим парнем Хантером четыре раза в неделю. Однако когда она и ее партнер впервые встретились, в спальне они столкнулись с неожиданной проблемой.

«У него очень большой член чуть больше 20 сантиметров, что поначалу часто делало половой акт болезненным для меня», объяснила женщина.

По словам американки, со временем они нашли ритм, который идеально подходит им обоим. Влюбленные переключились на оральный секс и доставляют друг другу удовольствие по очереди: сегодня она ему, в следующий раз он ей.

«Оральный секс никого из нас заставляет ждать пенетрации это все, что нам обоим нужно, чтобы чувствовать себя удовлетворенными», заверила она.

Проникающий секс в паре случается раз в месяц.

«Если у нас действительно есть проникающий секс, обычно это происходит после того, как Хантер сделал мне куннилингус. Мы делаем это медленно и осторожно в миссионерской позиции, чтобы мне не было некомфортно», заключила она.

Ранее мужчины с большими пенисами рассказали о главных комплексах и страхах. Например, некоторые вспомнили, что их бросали из-за этого возлюбленные.

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