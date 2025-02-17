Как жить, если у вашего мужчины слишком большой пенис

Жительница США по имени Анна призналась, что нашла способ доставлять удовольствие себе и своему партнеру, наделенному слишком большим пенисом. Ее историю опубликовало издание Metro.

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38-летняя писательница Анна находится в счастливых отношениях уже три года и занимается сексом со своим парнем Хантером четыре раза в неделю. Однако когда она и ее партнер впервые встретились, в спальне они столкнулись с неожиданной проблемой.

« У н е г о о ч е н ь б о л ь ш о й ч л е н — ч у т ь б о л ь ш е 2 0 с а н т и м е т р о в , ч т о п о н а ч а л у ч а с т о д е л а л о п о л о в о й а к т б о л е з н е н н ы м д л я м е н я » , — о б ъ я с н и л а ж е н щ и н а .

По словам американки, со временем они нашли ритм, который идеально подходит им обоим. Влюбленные переключились на оральный секс и доставляют друг другу удовольствие по очереди: сегодня она ему, в следующий раз он ей.

« О р а л ь н ы й с е к с н и к о г о и з н а с з а с т а в л я е т ж д а т ь п е н е т р а ц и и — э т о в с е , ч т о н а м о б о и м н у ж н о , ч т о б ы ч у в с т в о в а т ь с е б я у д о в л е т в о р е н н ы м и » , — з а в е р и л а о н а .

Проникающий секс в паре случается раз в месяц.

« Е с л и у н а с д е й с т в и т е л ь н о е с т ь п р о н и к а ю щ и й с е к с , о б ы ч н о э т о п р о и с х о д и т п о с л е т о г о , к а к Х а н т е р с д е л а л м н е к у н н и л и н г у с . М ы д е л а е м э т о м е д л е н н о и о с т о р о ж н о в м и с с и о н е р с к о й п о з и ц и и , ч т о б ы м н е н е б ы л о н е к о м ф о р т н о » , — з а к л ю ч и л а о н а .

Ранее мужчины с большими пенисами рассказали о главных комплексах и страхах. Например, некоторые вспомнили, что их бросали из-за этого возлюбленные.