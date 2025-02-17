Что делать, если интимной близости в отношениях стало меньше

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, пожаловавшейся на недостаток секса с новым партнером. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

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Автор письма рассказала, что ей и молодому человеку чуть за 20, больше года назад он стал ее первым партнером. Первое время они занимались сексом ежедневно или даже чаще, чем раз в день, а после бойфренд стал отказывать ей, ссылаясь на усталость. Он стал отказываться даже от оральных ласк.

« Т е п е р ь м ы з а н и м а е м с я с е к с о м п р и м е р н о о д и н и л и д в а р а з а в н е д е л ю , н е т р о г а е м д р у г д р у г а м е ж д у б л и з о с т я м и . Я н е у в е р е н а , н о р м а л ь н о л и э т о » , — з а д а л а с ь д е в у ш к а в о п р о с о м .

В ответ Юзвяк отметил, что многие парни не чрезмерно сексуально активны даже в типичном для этого молодом возрасте. Коуч предположил, что произошел естественный переход от фазы «медового месяца» к менее возбудимому состоянию.

« В о з м о ж н о , о н у з н а л ч т о - т о о с в о е й и л и в а ш е й с е к с у а л ь н о с т и . К а з а л о с ь б ы , с л у ч а й н ы е в е щ и , н е и м е ю щ и е н и ч е г о о б щ е г о с с е к с о м , т а к ж е м о г у т б ы т ь г у б и т е л ь н ы д л я о т н о ш е н и й » , — н а п и с а л о н , д о б а в и в , ч т о н е к о т о р ы е п а р т н е р ы ч у в с т в у ю т о х л а ж д е н и е и з - з а б ы т о в ы х и л и р е ч е в ы х п р и в ы ч е к д р у г о г о .

Однако, как отметил эксперт, секс в отношениях все еще есть, и это неплохо.

« П ы т а л и с ь л и в ы д о б и т ь с я б о л е е ч а с т ы х ф и з и ч е с к и х к о н т а к т о в , о б н и м а я с ь с н и м и л и д е р ж а е г о з а р у к у ? В ы с н и м у ж е б о л ь ш е г о д а , о б а м о л о д ы — е с т ь б о л ь ш а я в е р о я т н о с т ь , ч т о э т о н е п о с л е д н и е в а ш и о т н о ш е н и я . Е с л и о н и н е п р и н о с и т в а м у д о в о л ь с т в и я , п р и ш л о в р е м я п о д у м а т ь о т о м , с м о ж е т е л и в ы о с т а в а т ь с я в о т н о ш е н и я х , н е с о о т в е т с т в у ю щ и х в а ш и м с т а н д а р т а м » , — Р и ч Ю з в я к , с е к с - к о у ч .

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены. По словам автора письма, теперь во время интимных игр он представляет, как его женщина развлекается с другими.