Психолог поделилась секретом доверительных отношений

Психолог раскрыла секрет доверительных отношений
Уважение личной свободы партнера создает доверие в отношениях, заявила в беседе с NEWS.ru руководитель Центра развития психологической культуры гештальт-терапевт Светлана Ершова. По ее словам, использование ключевых практик помогает укрепить эмоциональную связь между партнерами.
Для создания и сохранения доверительных отношений полезны несколько практик. Первое — выражение признательности и благодарности друг другу, которое укрепляет эмоциональную связь. Важно не зацикливаться на негативе и ценить позитивные моменты. Когда возникает недовольство, важно обсуждать это с намерением совместно найти решение, а не обвинять. Партнеры должны активно создавать общее будущее, формулировать совместные цели и уважать личную свободу, — пояснила Ершова.
Кроме того, психолог подчеркнула, что в отношениях важно уважать не только личную свободу партнера, но и его индивидуальные интересы. По ее мнению, углубить духовную связь может помочь умение открыто делиться чувствами и быть эмоционально прозрачными.
Поддержка индивидуальных интересов друг друга, умение давать пространство для самовыражения и практика осознанного присутствия, например отсутствие гаджетов на свиданиях, укрепляют доверие. Наконец, конфликты следует рассматривать как возможность для роста, а регулярные совместные ритуалы дарят отношениям стабильность и значимость. Взаимное уважение, эмоциональная прозрачность и умение открыто делиться чувствами создают атмосферу доверия. Уязвимость также играет ключевую роль: способность переносить боль и открыться своему партнеру углубляет связь, — резюмировал Ершова.
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