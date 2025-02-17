Психолог поделилась секретом доверительных отношений

Уважение личной свободы партнера создает доверие в отношениях, заявила в беседе с NEWS.ru руководитель Центра развития психологической культуры гештальт-терапевт Светлана Ершова. По ее словам, использование ключевых практик помогает укрепить эмоциональную связь между партнерами.

Д л я с о з д а н и я и с о х р а н е н и я д о в е р и т е л ь н ы х о т н о ш е н и й п о л е з н ы н е с к о л ь к о п р а к т и к . П е р в о е — в ы р а ж е н и е п р и з н а т е л ь н о с т и и б л а г о д а р н о с т и д р у г д р у г у , к о т о р о е у к р е п л я е т э м о ц и о н а л ь н у ю с в я з ь . В а ж н о н е з а ц и к л и в а т ь с я н а н е г а т и в е и ц е н и т ь п о з и т и в н ы е м о м е н т ы . К о г д а в о з н и к а е т н е д о в о л ь с т в о , в а ж н о о б с у ж д а т ь э т о с н а м е р е н и е м с о в м е с т н о н а й т и р е ш е н и е , а н е о б в и н я т ь . П а р т н е р ы д о л ж н ы а к т и в н о с о з д а в а т ь о б щ е е б у д у щ е е , ф о р м у л и р о в а т ь с о в м е с т н ы е ц е л и и у в а ж а т ь л и ч н у ю с в о б о д у , — п о я с н и л а Ершова.

Кроме того, психолог подчеркнула, что в отношениях важно уважать не только личную свободу партнера, но и его индивидуальные интересы. По ее мнению, углубить духовную связь может помочь умение открыто делиться чувствами и быть эмоционально прозрачными.

П о д д е р ж к а и н д и в и д у а л ь н ы х и н т е р е с о в д р у г д р у г а , у м е н и е д а в а т ь п р о с т р а н с т в о д л я с а м о в ы р а ж е н и я и п р а к т и к а о с о з н а н н о г о п р и с у т с т в и я , н а п р и м е р о т с у т с т в и е г а д ж е т о в н а с в и д а н и я х , у к р е п л я ю т д о в е р и е . Н а к о н е ц , к о н ф л и к т ы с л е д у е т р а с с м а т р и в а т ь к а к в о з м о ж н о с т ь д л я р о с т а , а р е г у л я р н ы е с о в м е с т н ы е р и т у а л ы д а р я т о т н о ш е н и я м с т а б и л ь н о с т ь и з н а ч и м о с т ь . В з а и м н о е у в а ж е н и е , э м о ц и о н а л ь н а я п р о з р а ч н о с т ь и у м е н и е о т к р ы т о д е л и т ь с я ч у в с т в а м и с о з д а ю т а т м о с ф е р у д о в е р и я . У я з в и м о с т ь т а к ж е и г р а е т к л ю ч е в у ю р о л ь : с п о с о б н о с т ь п е р е н о с и т ь б о л ь и о т к р ы т ь с я с в о е м у п а р т н е р у у г л у б л я е т с в я з ь , — р е з ю м и р о в а л Ершова.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, необходимо устраивать свидания, радовать любимого человека подарками и комплиментами, чтобы сохранять романтику в отношениях. Эксперт порекомендовала заботиться о своей второй половинке и помнить о хрупкости чувств.