43-летняя женщина объяснила, почему она встречается только с молодыми

43-летняя Ширли Розмари Флинн перестала заводить отношения с ровесниками 10 лет назад и переключилась на молодых мужчин. Преимущества романов с ними она раскрыла изданию The Sun.

Флинн заявила, что мужчины ее возраста и старше скучны и не готовы к экспериментам в постели. Кроме того, согласно ее опыту, они чаще курят и играют в азартные игры. По словам женщины, они не подходят ей, поскольку она хочет пробовать новое, пока у нее есть силы.

« Я д о л ж н а и з в л е ч ь м а к с и м а л ь н у ю п о л ь з у » , — п о д ч е р к н у л а о н а .

Молодые же мужчины, как отмечает Флинн, авантюрны. Отношения с женщиной постарше они воспринимают как вызов.

Женщина призналась, что раньше выбирала только 18-летних, но потом стала отдавать предпочтение 20-летним.

« В 1 8 л е т о н и е щ е н е в с е с о з р е л и д л я т а к о й ж е н щ и н ы , к а к я » , — о б ъ я с н и л а Ф л и н н .

Она понимает, что отношения с разницей в возрасте подходят не для всех. По словам женщины, чтобы выдержать общественное осуждение, нужно быть уверенным в себе.

Ранее сообщалось, что 50-летняя женщина по имени Рейчел раскрыла особенности отношений с 27-летним бойфрендом. По словам женщины, они не обращают внимания на разницу в возрасте и считают, что их отношения похожи на самые обычные: они тоже требуют времени и усилий.