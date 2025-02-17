Ученые попытались выяснить, за какое время влюбляется человек

У некоторых животных формируется привязанность к партнёру на всю жизнь за всего один день. Но что насчёт людей?

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Учёные из разных областей сходятся во мнении: не существует определённого количества дней, лет или сезонов, чтобы влюбиться. Время, за которое мы влюбляемся в другого человека, может зависеть от нашей личности, контекста, способа знакомства с партнёром. Об этом говорит профессор Саиде Хешмати, эксперт по позитивному развитию психологии.

Доктор Сандра Лангеслаг, поведенческий нейробиолог из Университета Миссури, добавляет: трудно точно определить, когда впервые формируются разные уровни любви в парах. Известно только, что влюблённость довольно быстро проходит. На смену ей может прийти привязанность — и некоторые данные показывают, что в супружеских парах она с десятилетиями ослабевает.

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При этом в животном мире между некоторыми особями романтические отношения формируются довольно быстро. Степные полёвки могут образовывать «парные связи» (похожие на человеческие отношения), которые длятся всю жизнь, в течение всего одних суток. Начинается это, по словам нейробиолога-поведенца профессора Стивена Фелпса, с их постоянного спаривания в течение шести часов. Это значит, что полёвки занимаются сексом тоже не только для размножения.