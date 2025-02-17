Эксперт рассказал, что означает привычка держать руки в карманах

Психолог объяснил, что означает привычка держать руки в карманах
Привычка держать руки в карманах может говорить не только о неуверенности человека, но и о стремлении доминировать в общении, заявил с NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его словам, такой жест может сигнализировать о разных психологических состояниях.
С одной стороны, жест говорит о том, что человек не знает, что делать с руками, а также о его неуверенности. С другой, можно вспомнить маленьких детей, которые засовывают руки в карманы, высоко поднимают голову, задирают подбородок, всем своим видом демонстрируя превосходство. А вот разновидность данного жеста, когда большие пальцы рук остаются поверх кармана — это жест превосходства и стремления к доминированию над окружающими или собеседником, — пояснил психолог.
Он уточнил, что этот жест также может указывать на скуку или желание скрыть человеком истинные намерения. Кроме того, Кононов отметил, что открытые ладони традиционно ассоциируются с доверием, тогда как спрятанные руки могут свидетельствовать о внутреннем напряжении и стремлении контролировать эмоции.
Руки в карманах, тем более если в них есть ключи, брелок, зажигалка, дают человеку возможность занять себя, то есть косвенно указывают, что ему скучно и неинтересно происходящее вокруг него. А могут указывать на желание человека что-то скрыть. Ведь известно, что любое приветствие связано с демонстрацией открытой ладони или даже двух рук, — резюмировал специалист.
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