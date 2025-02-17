Психолог объяснил, что означает привычка держать руки в карманах

Привычка держать руки в карманах может говорить не только о неуверенности человека, но и о стремлении доминировать в общении, заявил с NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его словам, такой жест может сигнализировать о разных психологических состояниях.

Эксперт рассказал, что означает привычка держать руки в карманах
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С одной стороны, жест говорит о том, что человек не знает, что делать с руками, а также о его неуверенности. С другой, можно вспомнить маленьких детей, которые засовывают руки в карманы, высоко поднимают голову, задирают подбородок, всем своим видом демонстрируя превосходство. А вот разновидность данного жеста, когда большие пальцы рук остаются поверх кармана это жест превосходства и стремления к доминированию над окружающими или собеседником, пояснил психолог.

Он уточнил, что этот жест также может указывать на скуку или желание скрыть человеком истинные намерения. Кроме того, Кононов отметил, что открытые ладони традиционно ассоциируются с доверием, тогда как спрятанные руки могут свидетельствовать о внутреннем напряжении и стремлении контролировать эмоции.

Руки в карманах, тем более если в них есть ключи, брелок, зажигалка, дают человеку возможность занять себя, то есть косвенно указывают, что ему скучно и неинтересно происходящее вокруг него. А могут указывать на желание человека что-то скрыть. Ведь известно, что любое приветствие связано с демонстрацией открытой ладони или даже двух рук, резюмировал специалист.

Ранее врач-хирург Алексей Безрукавый заявил, что случайный хруст суставов может быть безопасным, если он вызван образованием пузырьков газа в синовиальной жидкости. По его словам, частый хруст может привести к повреждению связок или суставной капсулы.

Психология
Александр Кононов