Эксперт рассказал, что означает привычка держать руки в карманах

Привычка держать руки в карманах может говорить не только о неуверенности человека, но и о стремлении доминировать в общении, заявил с NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его словам, такой жест может сигнализировать о разных психологических состояниях.

С о д н о й с т о р о н ы , ж е с т г о в о р и т о т о м , ч т о ч е л о в е к н е з н а е т , ч т о д е л а т ь с р у к а м и , а т а к ж е о е г о н е у в е р е н н о с т и . С д р у г о й , м о ж н о в с п о м н и т ь м а л е н ь к и х д е т е й , к о т о р ы е з а с о в ы в а ю т р у к и в к а р м а н ы , в ы с о к о п о д н и м а ю т г о л о в у , з а д и р а ю т п о д б о р о д о к , в с е м с в о и м в и д о м д е м о н с т р и р у я п р е в о с х о д с т в о . А в о т р а з н о в и д н о с т ь д а н н о г о ж е с т а , к о г д а б о л ь ш и е п а л ь ц ы р у к о с т а ю т с я п о в е р х к а р м а н а — э т о ж е с т п р е в о с х о д с т в а и с т р е м л е н и я к д о м и н и р о в а н и ю н а д о к р у ж а ю щ и м и и л и с о б е с е д н и к о м , — п о я с н и л п с и х о л о г .

Он уточнил, что этот жест также может указывать на скуку или желание скрыть человеком истинные намерения. Кроме того, Кононов отметил, что открытые ладони традиционно ассоциируются с доверием, тогда как спрятанные руки могут свидетельствовать о внутреннем напряжении и стремлении контролировать эмоции.

Р у к и в к а р м а н а х , т е м б о л е е е с л и в н и х е с т ь к л ю ч и , б р е л о к , з а ж и г а л к а , д а ю т ч е л о в е к у в о з м о ж н о с т ь з а н я т ь с е б я , т о е с т ь к о с в е н н о у к а з ы в а ю т , ч т о е м у с к у ч н о и н е и н т е р е с н о п р о и с х о д я щ е е в о к р у г н е г о . А м о г у т у к а з ы в а т ь н а ж е л а н и е ч е л о в е к а ч т о - т о с к р ы т ь . В е д ь и з в е с т н о , ч т о л ю б о е п р и в е т с т в и е с в я з а н о с д е м о н с т р а ц и е й о т к р ы т о й л а д о н и и л и д а ж е д в у х р у к , — р е з ю м и р о в а л с п е ц и а л и с т .

Ранее врач-хирург Алексей Безрукавый заявил, что случайный хруст суставов может быть безопасным, если он вызван образованием пузырьков газа в синовиальной жидкости. По его словам, частый хруст может привести к повреждению связок или суставной капсулы.