Психолог объяснил, зачем россияне все чаще придумывают себе диагнозы

С развитием интернета все больше врачей вынуждены спасать запущенные случаи у пациентов, которые нашли свои изначальные симптомы в соцсетях и там же искали лечение. Увлечение постановкой себе диагнозов добралось и до психологических расстройств, рассказал «Газете.Ru» Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

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« К а к п с и х о л о г а , м е н я р а д у е т , ч т о л ю д и п е р е с т а ю т с т и г м а т и з и р о в а т ь п с и х и ч е с к и е р а с с т р о й с т в а , н о ч р е з в ы ч а й н о т р е в о ж и т , ч т о о н и н а ч и н а ю т с а м и с е б е с т а в и т ь д и а г н о з ы . С и м п т о м ы э м о ц и о н а л ь н о г о в ы г о р а н и я и д е б ю т а д е п р е с с и и с х о ж и , и т о л ь к о с п е ц и а л и с т м о ж е т п о с т а в и т ь в е р н ы й д и а г н о з , о т т о л к н у в ш и с ь о т к о т о р о г о м о ж н о п р о в о д и т ь п р а в и л ь н у ю т е р а п и ю » , — о б ъ я с н и л о н .

По словам психолога, многие «звезды» в соцсетях ярко и красочно отыгрывают на публику расстройства, которые сами себе диагностировали: СДВГ, депрессию, тревожные расстройства, биполярное расстройство и другие.

« Е с л и р а н ь ш е м о ж н о б ы л о х в а с т а т ь с я а й ф о н о м и б ы т ь у н и к а л ь н ы м , т о т е п е р ь а й ф о н е с т ь у в с е х , и п р и х о д и т с я и с к а т ь д р у г и е в а р и а н т ы , ч т о б ы с т а т ь н е т а к и м , к а к в с е . Н а п р и м е р , м о д а н а б р е к е т ы п о я в и л а с ь б л а г о д а р я т о м у , ч т о о н и с т о я т к а к д в а а й ф о н а . П о с т а в и т ь с к о б к и н а з у б ы т е п е р ь — э т о н е ч т о - т о , ч е г о л ю д и с т ы д я т с я , а о т л и ч и т е л ь н а я о с о б е н н о с т ь , в е д ь п о з в о л и т ь с е б е б р е к е т ы м о ж е т д а л е к о н е к а ж д ы й . В п р о ч е м , т а к б ы л о д о н е д а в н е г о в р е м е н и . А т е п е р ь т а к м н о г о з в е з д н о с я т б р е к е т ы , ч т о э т о у ж е п е р е с т а л о б ы т ь ф и ш к о й . И л ю д и , ж а ж д у щ и е в н и м а н и я , н а ч и н а ю т и с к а т ь н о в ы е с п о с о б ы в ы д е л и т ь с я . Т у т н а в ы р у ч к у п р и х о д и т п с и х о л о г и ч е с к и й д и а г н о з . Л ю д и с а м и с т а в я т с е б е д и а г н о з ы и в п л е т а ю т и х в с в о ю л и ч н у ю и д е н т и ч н о с т ь » , — о т м е т и л п с и х о л о г .

Но одними блогерами жизнь не ограничивается. Мы живем в достаточно стрессовое время, которое наполнено неопределенностью и одновременно высокими требованиями к каждому человеку. В такой ситуации чувствовать усталость, а временами опустошенность — нормально. И то, и другое лечится отдыхом и тайм-менеджментом.

« О д н а к о д а ж е п о н и м а я , ч т о з а г о н я е ш ь с е б я , ч е л о в е к н е м о ж е т б ы с т р о и з м е н и т ь с в о ю ж и з н ь . Е с л и т ы п р и в ы к р а б о т а т ь о т р а с с в е т а д о з а к а т а , с л о ж н о в з я т ь и у й т и д о м о й в о в р е м я . Д а ж е е с л и т ы н е п р о д у к т и в е н , п о т о м у ч т о у т р о м е щ е н е п р о с н у л с я , а в е ч е р о м у ж е в а л и ш ь с я с н о г , и з м е н и т ь э т у р у т и н у с л о ж н о . В т а к о й с и т у а ц и и д и а г н о з с т а н о в и т с я п а л о ч к о й - в ы р у ч а л о ч к о й . Ч е л о в е к г о в о р и т : « Т а к в о т п о ч е м у м н е т а к т я ж е л о » — и о с т а в л я е т з а с о б о й м о р а л ь н о е п р а в о н и ч е г о н е м е н я т ь » , — о б ъ я с н и л С а м б у р с к и й .

Кроме однократного облегчения, самостоятельная постановка диагноза приводит к ощущению, что ты не одинок. Что-то вроде клуба по интересам. Только если музыканты собираются вместе, чтобы поиграть, то «СДВГшники» и «биполярщики» собираются, чтобы почувствовать себя частью группы, получить поддержку и понимание.

« В н а ш и д н и л ю д и в з р о с л ы е р а з у ч и л и с ь з н а к о м и т ь с я и в ы с т р а и в а т ь о т н о ш е н и я п р о с т о п о т о м у , ч т о н р а в и т с я п а р е н ь и л и д е в у ш к а . А т у т п о я в л я е т с я п о в о д и в о з м о ж н о с т ь о б с у д и т ь с в о и п е р е ж и в а н и я . В н а ш е й к у л ь т у р е « ж а л е е т — з н а ч и т л ю б и т » . П о э т о м у ж а л о с т л и в ы й р а с с к а з о с в о и х п р о б л е м а х с т а н о в и т с я м о с т и к о м . Е с л и п о ж а л е л и в о т в е т , т о м о ж н о д в и г а т ь с я д а л ь ш е — э т о с ч и т ы в а е т с я к а к з е л е н ы й с в е т : « Т ы м н е т о ж е н р а в и ш ь с я » , — д о б а в и л о н .

Среди подростков самодиагностика — это скорее не желание выделиться, а искренняя потребность в понимании и помощи. Быть подростком — дело тяжелое: гормональный фон штормит, тело меняется, окружение меняется, и много неопределенности в будущем. Мысли о ЕГЭ, о том, куда поступать, новые люди в колледже или вузе — все это давит.

« Я в с е г д а г о в о р ю , ч т о ч е л о в е к , у к о т о р о г о р е а л ь н а я , а н е н а п о к а з д е п р е с с и я , к с о ж а л е н и ю , с а м н е о б р а т и т с я к п с и х о л о г у . П с и х и ч е с к и е р а с с т р о й с т в а — э т о н е м о д н ы е а к с е с с у а р ы , а с л о ж н о с т и , с к о т о р ы м и л ю д и б о р ю т с я . Е с л и ж е в а ш р е б е н о к и л и б л и з к и й г о в о р и т о п с и х о л о г и ч е с к о м д и а г н о з е , э т о з н а к , ч т о о н ч у в с т в у е т с е б я н е д о о ц е н е н н ы м в д р у г и х с ф е р а х д е я т е л ь н о с т и и е м у н е х в а т а е т в а ш е г о в н и м а н и я . В э т о й с и т у а ц и и с т о и т о б р а т и т ь с я з а с е м е й н о й к о н с у л ь т а ц и е й » , — п о д ч е р к н у л п с и х о л о г .

Самодиагностика опасна в большинстве случаев. Симптомы многих расстройств схожи с нормальными реакциями организма на стресс, переутомление или тревогу. Ставя себе определенный диагноз, человек упускает глубинные проблемы. Невозможно самостоятельно определить гормональный дисбаланс или хроническое заболевание. К тому же, поставив себе диагноз, человек начинает воспринимать себя через призму расстройства и, не получая психологической помощи, ограничивает себя в профессиональном и личном развитии.