Ученые выяснили, как молчание влияет на отношения

До сих пор учёные концентрировались в основном на разговорах в парах. Однако новое исследование показало: молчание может быть мощным инструментом общения.

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В ходе четырёх исследований, опубликованных в журнале Motivation and Emotion в 2024 году, психолог Нетта Вайнштейн из Университета Рединга (Великобритания) вместе с коллегами попросила студентов колледжей и взрослых написать о переживаниях в тишине со своими близкими.

По итогам опроса учёные сделали три важных вывода. Во-первых, причина молчания оказалась основным фактором воздействия его на эмоции и отношения людей. То есть пары, которые считали молчание рядом друг с другом тревожным или враждебным, сообщали о меньшем количестве положительных и большем количестве отрицательных эмоций.

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Во-вторых, внутреннее молчание, которое было комфортно, было связано со многими положительными эмоциями и высокими оценками того, насколько хорошо отношения удовлетворяли потребности людей.

Третий вывод заключался в том, что во время внутреннего молчания положительные эмоции были «слабовозбуждающими». То есть люди ощущали расслабленность и умиротворение, а не счастье или возбуждение.

В целом, по словам специалистов, моменты тишины тоже могут быть мощным инструментом налаживания связи.

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