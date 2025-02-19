Названа неожиданная польза плача для организма

Слёзы могут быть отличным «лекарством» против стресса. Терапевт Анастасия Тартышная рассказала, что плач — это один из наиболее эффективных способов в моменте побороть тревожность и другие негативные эмоции. Врач объяснила, что он активирует парасимпатическую нервную систему, помогающую расслабиться.

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К тому же, когда человек плачет, в его организме выделяется повышенное количество эндорфинов, благодаря чему значительно растёт болевой порог. Так, слёзы позволяют избавиться от дискомфортных и даже болезненных ощущений. И, наконец, во время плача в организме улучшается кровообращение и стабилизируется эмоциональное состояние за счёт выработки гормона окситоцина.