Ресторанный этикет: семь ошибок, которые выдают наше невежество

По умению владеть столовыми приборами всегда определяли, из какой среды гость. Помните сцену первого визита Катерины к Родиону в фильме «Москва слезам не верит»? Героиня настолько испугалась выдать себя, прослыв невоспитанной, что отказалась есть рыбу. Эксперт по этикету Ольга Свежакова уверена, что умение правильно вести себя во время приема пищи, тем более в дорогом ресторане, важно для каждого современного человека. Но, увы, большинство из нас не воспитывались в пансионах благородных девиц и понятия не имеет о негласных правилах посещения таких мест.

Попробуем исправить этот пробел в знаниях и перечислим типичные ошибки, свойственные многим гостям ресторанов и кафе. Начнем, как и положено, со входа.

Раздеваемся не в том порядке

Если вы пришли в ресторан в сопровождении спутника (коллеги, мужа, возлюбленного), то не спешите снимать с себя верхнюю одежду и поскорее продемонстрировать наряд, который так тщательно подбирали. К сожалению, многие дамы так и поступают, а надо бы дождаться, пока мужчина проявит участие и поможет вам раздеться.

« „ К а в а л е р в с е г д а о д е т “ . С н а ч а л а к а в а л е р п о м о г а е т р а з д е т ь с я д а м е , з а т е м р а з д е в а е т с я с а м . Д а м а в э т о в р е м я м о ж е т п о п р а в и т ь п р и ч е с к у , н а п р и м е р . И к о г д а п р и д е т в р е м я у х о д и т ь , к а в а л е р с н а ч а л а о д е в а е т с я с а м , з а т е м п о м о г а е т д а м е » , — п о я с н я е т э к с п е р т .

Бежим вперед паровоза

Конечно, всегда есть соблазн продефилировать к столику перед мужчиной, чтоб успел полюбоваться вашим новым платьем и точеной фигурой. Но это не тот случай. В ресторане принято следовать за хостес, которая провожает гостей до нужной локации. Далее идет мужчина, и уж потом его спутница. У столика даме положено не садиться первой, а подождать, пока кавалер отодвинет для нее стул, помогая устроиться поудобнее.

Не знаем, куда девать сумочку

Дамская сумочка всегда должна быть под рукой, потому в гардеробе ее мало кто оставляет. Куда удобнее поставить ее на соседний с собой стул. Но тут есть важный нюанс. Сумку нужно не ставить, а класть на сиденье, чтобы не создавать визуальный барьер. А если решили повесить ее на ремешок за спинку своего стула, то лучше разместить ее слева.

« Р е к о м е н д у е т с я в е ш а т ь с у м к у с л е в а , т а к к а к о ф и ц и а н т ы п о д а ю т б л ю д а с п р а в а , и н е х о т е л о с ь б ы , ч т о б п р и э т о м о ф и ц и а н т з а п н у л с я о с у м о ч к у » , — г о в о р и т О л ь г а .

Путаемся в приборах

« Е с л и в ы о к а з а л и с ь в р е с т о р а н е , г д е н а к р ы в а ю т п о л н ы й к у в е р т ( н а б о р п р и б о р о в н а о д н у п е р с о н у ) , т о н е с т о и т э т о г о п у г а т ь с я . В з а в и с и м о с т и о т т о г о , ч т о в ы з а к а з а л и , л и ш н и е п р и б о р ы у н е с у т , и в а м н у ж н о б у д е т д в и г а т ь с я о т к р а я к ц е н т р у , м е н я я п р и б о р ы п р и п о д а ч е н о в ы х б л ю д » , — с о в е т у е т э к с п е р т п о э т и к е т у .

Само собой, лучше заранее осведомиться у официанта, каким прибором принято есть то или иное блюдо, особенно, если для вас оно новое и вы побаиваетесь предстать в невыгодном свете.

Режем еду сразу на несколько кусков и заливаем соусом

В европейском столовом этикете принято сохранять эстетичный вид блюда на тарелке как можно дольше. Лучше отрезать небольшую порцию и, съев ее, приниматься за новую. То же самое касается соусов, которые подают в отдельной посуде. Зачастую мы стремимся налить его побольше, прямо на еду по всей ее поверхности. Даже если привыкли делать так дома, в ресторане умерьте свои аппетиты.

« К а к п р а в и л о , с о у с н а л и в а ю т в п р а в ы й в е р х н и й у г о л и м а к а ю т в н е г о к у с о ч к и . Л е в ы й н и ж н и й у г о л с л у ж и т „ с к л а д о м “ д л я к о с т о ч е к и п р о ч и х н е с ъ е д о б н ы х с о с т а в л я ю щ и х » , — с о в е т у е т с п е ц и а л и с т .

Держим бокал за чашу и фотографируемся с вином

По правилам этикета держать бокалы правильнее за ножку, хотя этот момент до сих пор вызывает немало разногласий. Считается, что за чашу брать удобнее, особенно если бокал большой, да и содержимого в нем много. Однако в этом случае есть риск оставить на стекле свои отпечатки пальцев, из-за чего бокал начинает выглядеть крайне неэстетично.

Что касается снимков и селфи с фужерами за столом, это тоже не лучшая идея.

« Ф о т о г р а ф и р о в а т ь с я с б о к а л о м д л я д а м с ч и т а е т с я д у р н ы м т о н о м , в е д ь э т о н е а к с е с с у а р и н е д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т ь » , — п р е д у п р е ж д а е т э к с п е р т .

Не оставляем чаевых

Негласно принято оставлять обслужившему вас официанту 10% от суммы чека. Во многих странах это правило заведено давно, и никто и не думает его нарушать. В России же к вопросу чаевых отношение до сих пор сложное. Конечно, обязывать гостя и даже намекать ему на добровольную доплату за обслуживание никто не станет. Но все же отблагодарить официанта за гостеприимство и хороший сервис стоит.