Топ профессий, которые могут поставить крест на личной жизни

Наверняка, прочтя название этой статьи, вы подумали, что речь пойдет о мужчинах-гинекологах, работниках моргов, стриптиз-клубов и других специфичных профессиях. Как бы не так. Сегодня поговорим о неочевидных специальностях, которые способны начисто отбить желание вступать в отношения, и уж тем более заводить семью и детей.

Не все измеряется в деньгах и материальных ценностях, но зачастую при выборе профессии это решающий фактор. Однако на высокооплачиваемой работе без жертв не обходится. Времени на отдых и общение может остаться критически мало. Что уж говорить о браке и супружеских обязанностях. Тут с рабочими делами бы разобраться. Составили список востребованных и «денежных» современных профессий, которые не дадут построить долгосрочные отношения.

Сотрудники бьюти-индустрии

Мастера по маникюру, наращиванию ресниц, парикмахеры-колористы, визажисты — люди, занятые нон-стоп. Волосы и ногти у клиентов отрастают регулярно, только успевай наводить красоту. В предпраздничные дни, сезоны свадеб, школьных выпускных мастера проводят в кабинете по 12—14 часов. Тут только и остается, что ночевать на работе. А какому нормальному человеку понравится вечно уставшая и занятая женщина? Конечно, некоторое время мужчина будет терпеть постоянные отсутствия избранницы дома, еду из доставки и неглаженные рубашки. Но в конце концов поставит ультиматум.

В браки бьюти-мастера, конечно, вступают, да и детей рожают, но, как правило, в такой семье периодически возникают разногласия и недомолвки.

Курьеры-доставщики

Сегодня их приравнивают по уровню заработка к топ-менеджерам крупных корпораций. Принцип простой: чем больше развез заказов, тем больше прибыли. Порой рабочий день курьера начинается в 5 утра, а завершается далеко за полночь. Разбитый, полуголодный он возвращается домой, чтобы замертво упасть на кровать. Одно дело, если это студент колледжа, живущий в одиночестве или с родителями. И совсем другое — если уже семейный человек с детьми. Тут нужен очень понимающий и терпеливый партнер, который накормит, уложит спать и не будет задавать лишних вопросов. Да, и в выходные у доставщиков всегда полно работы. Поэтому никаких семейных вылазок в кино или парк развлечений не состоится.

Сюда же отнесем и таксистов, которые тоже обречены сутками колесить по городу. В отличие от курьеров, им приходится больше общаться с клиентами, которые бывают нервными и раздраженными. Выслушав несколько десятков претензий за смену, едва ли вернешься домой позитивным. Куда логичнее — выговориться перед близкими, «слив» всю негативную энергию.

Сотрудники IT-сферы

Востребованная и престижная профессия, которая, увы, часто мешает строить семью. Самое печальное, что многим айтишникам никакая жена и даром не нужна. Они слишком заняты своими виртуальными делами. Порой даже по ночам сидят у компьютера, колдуя над новыми разработками. Если у какой-то счастливицы и получится «приручить» такого трудоголика, то отношения она, скорее всего, будет тащить на себе. Не у всех современных женщин хватит терпения и сил на такие подвиги.

Банковские служащие

Учитывая непростую ситуацию в экономике, сотрудники финансовой сферы сейчас вынуждены работать в стресс-режиме. Их жизнь и интересы ограничиваются «любимым» офисом. Если и получится найти вторую половинку, то в пределах трудового коллектива. Между тем, служебные романы редко завершаются созданием крепкого союза. Даже в свободное время коллеги будут неизбежно обсуждать работу. Мало того, в голове у финансистов обычно сплошные цифры. Они 24/7 думают о ситуации на бирже, ключевой ставке, курсах валют. Конфетно-букетные периоды и свидания кажутся им пустой тратой времени и денег.

Пилоты и стюардессы

Тут причина неурядиц на личном фронте очевиднее всего. Ненормированный график, постоянные отлучки из дома вряд ли помогут укрепить отношения. Как правило, выбирая такую профессию, работники авиации раз и навсегда признаются в единственной в своей жизни любви — к небу и полетам. Ну а в качестве компенсации за отсутствие нормальной семьи им служат возможность увидеть весь мир, ну и приличные заработки.