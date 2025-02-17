Психолог объяснила причины ревности и назвала способ от нее избавиться

Главная причина ревности кроется в недоверии партнеру и страхе его потерять, а если это патологическое чувство, то оно связано с повышенной тревожностью, считает психолог-консультант и семейный психолог Наталья Панфилова. Чаще всего ревнующий человек сам собирается изменить партнеру либо допускает такой сценарий, откуда и берет начало его недоверие, объяснила она 360.ru.

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« М ы т а к у с т р о е н ы , ч т о , е с л и ч е л о в е к с о б и р а е т с я и з м е н я т ь и л и д у м а е т п р о э т о , т о , н а с а м о м д е л е , п р е д п о л а г а е т , ч т о т а к ж е м о ж е т п о с т у п и т ь е г о б л и з к и й ч е л о в е к » , — о т м е т и л а п с и х о л о г .

Повышенная тревожность за партнера чаще связана с предрасположенностью к этому и может доходить до патологических проявлений, требующих вмешательства специалиста. По ее словам, в целом ревнуют чаще люди, склонные к зависимостям – они способны на многое, в том числе часто начинают угрожать партнеру.

Перевоспитать себя ревнивый человек не сможет – ему нужно сначала разобраться о причинах этого чувства. Если он начнет с того, что честно себе признается в предпосылках ревности и ее безосновательности в данном конкретном случае, то это поможет ему начать себя контролировать, считает психолог.

Панфилова также призвала быть осторожными с ревнивцами, подчеркнув, что это чувство вызывает стресс и «долбит по организму». Это приводит к различным последствиям, в том числе физическим недугам – нарушению сердечной деятельности, работы мочеполовой системы и так далее.

Напомним, на минувшей неделе в Москве произошел случай отравления пирожками с ртутью. Как оказалось позднее, причиной стала ревность. Один из поступивших в больницу пациентов признался, что хотел устранить соперника, накормив его выпечкой с ртутью из градусника. Подробнее об инциденте – в материале «Газеты.Ru».