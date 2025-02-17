Психолог рассказала, что может стать поводом для расставания

У мужчины и женщины с отличающимися взглядами на жизнь может не быть будущего.

Об этом рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

« У в а с в н у т р и е с т ь к а к и е - т о ц е н н о с т и и у б е ж д е н и я , а в а ш п а р т н ё р — э т о с о в е р ш е н н а я п р о т и в о п о л о ж н о с т ь ц е н н о с т я м и у б е ж д е н и я м . И о н в а м и х н а в я з ы в а е т , и в ы к а к б у д т о б ы с е б я п р е д а ё т е и п р и н и м а е т е е г о ц е н н о с т и . Н а п р и м е р , в ы и з п а т р и а р х а л ь н о й с е м ь и , к о г д а в о т н о ш е н и я х д в о е , а о н с т о р о н н и к с в о б о д н ы х о т н о ш е н и й . И в ы г о в о р и т е : « Н у , х о р о ш о , я т а к т е б я л ю б л ю , д а в а й я т о ж е с е й ч а с п о л ю б л ю с в о б о д н ы е о т н о ш е н и я » . Т о е с т ь в н у т р и в ы х о т и т е з р е л ы х о т н о ш е н и й , г д е д в а — о н и о н а . В ы и с к р е н н е э т о г о х о т и т е . Н о в ы и д ё т е н а т о , ч т о б ы д о п у с к а т ь т р е т ь е г о , ч е т в ё р т о г о , п я т о г о в с в о и о т н о ш е н и я . В ы б у д е т е р а з р у ш а т ь с я . Л и б о о т н о ш е н и я р а з р у ш а т с я , л и б о в ы р а з р у ш и т е с ь . П о э т о м у п р е д а т е л ь с т в о с е б я , п р е д а т е л ь с т в о с в о и х ц е н н о с т е й в с е г д а в е д ё т к р а з р у ш е н и ю » .

Ранее психолог назвала «красные флаги» в отношениях. Насторожить должны грубость, непунктуальность, жадность. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Мария Манина.