Психолог рассказала, что может стать поводом для расставания

Психолог назвала «разные ценности» поводом для расставания
У мужчины и женщины с отличающимися взглядами на жизнь может не быть будущего.
Об этом рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.
«У вас внутри есть какие-то ценности и убеждения, а ваш партнёр — это совершенная противоположность ценностям и убеждениям. И он вам их навязывает, и вы как будто бы себя предаёте и принимаете его ценности. Например, вы из патриархальной семьи, когда в отношениях двое, а он сторонник свободных отношений. И вы говорите: «Ну, хорошо, я так тебя люблю, давай я тоже сейчас полюблю свободные отношения». То есть внутри вы хотите зрелых отношений, где два — он и она. Вы искренне этого хотите. Но вы идёте на то, чтобы допускать третьего, четвёртого, пятого в свои отношения. Вы будете разрушаться. Либо отношения разрушатся, либо вы разрушитесь. Поэтому предательство себя, предательство своих ценностей всегда ведёт к разрушению».
Ранее психолог назвала «красные флаги» в отношениях. Насторожить должны грубость, непунктуальность, жадность. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Мария Манина.