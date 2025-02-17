Игры разума: почему нашему мозгу нравится обманываться

Наш мозг — настоящий мастер иллюзий. Он заставляет нас верить в то, чего никогда не было, оправдывает ошибки и подменяет реальность удобными интерпретациями. Мы сами себе рассказываем сказки, переиначиваем факты, верим в удобную ложь, и самое главное — даже не замечаем этого.

© AndreyPopov/iStock.com

Почему мы охотно верим в иллюзии? Почему склонны оправдывать свои поступки, даже если объективные факты говорят об обратном? На эти вопросы в беседе с «‎Рамблером» ответил Константин Сибитев, клинический психолог, коуч ICF, EMDR и NLP специалист.

Представьте, что мозг — режиссер вашей жизни. Он не просто фиксирует происходящее, а интерпретирует события, добавляет спецэффекты, убирает неудачные сцены и выстраивает удобный сюжет. Иногда он приукрашивает реальность, а иногда — намеренно вводит нас в заблуждение.

Мозг склонен адаптировать воспоминания и восприятие реальности так, чтобы они соответствовали нашим убеждениям и ожиданиям. Это не баг, а эволюционный механизм, который позволяет сохранять психическую стабильность Константин Сибитев Клинический психолог

Простой пример. Человек уверен, что всегда был успешен в учебе. Он вспоминает школьные победы, похвалу учителей, но совершенно забывает о случаях, когда не выучил урок или провалил контрольную. Все потому, что мозгу удобнее оставить только приятные воспоминания, которые поддерживают позитивный образ себя.

Почему мы верим в свою же ложь?

Главная причина — это удобно. Сознание стремится к стабильности и внутреннему комфорту, а правда не всегда этому способствует. Самообман помогает нам сохранять уверенность в себе, избегать стресса и поддерживать целостность личности. Поэтому мозг создает защитные механизмы, которые помогают сгладить неприятные моменты и избежать когнитивного диссонанса.

1. Оправдание ошибок

Вы опоздали на важную встречу. Вместо того чтобы признать, что просто не рассчитали время, ваш мозг тут же находит объяснение: «Пробки были ужасные». И что удивительно, он тут же подтверждает свою версию: «Я точно слышал по радио про аварию на трассе».

2. Рационализация вредных привычек

Вы съели целую пиццу, хотя планировали придерживаться здорового питания. Но мозг мгновенно придумывает оправдание: «Мне нужно было восстановить силы после тяжелого дня!»

Смягчение неприятных воспоминаний

Вы уверены, что в детстве выиграли школьный конкурс, хотя на самом деле заняли четвертое место. Наше сознание любит редактировать воспоминания, убирая моменты, которые могут пошатнуть самооценку.

Мы легко принимаем удобную ложь, потому что так проще справляться с реальностью. Признать, что мы сами несем ответственность за свои поступки, сложнее, чем найти внешнюю причину для оправдания Константин Сибитев Клинический психолог

Когнитивные искажения: когда мозг играет в прятки

Наш разум стремится упрощать обработку информации. В этом стремлении он порой идет на хитрости и создает когнитивные искажения — систематические ошибки в мышлении, которые влияют на наши решения.

1. Эффект подтверждения

Мы склонны замечать только ту информацию, которая подтверждает наши убеждения, и игнорировать все, что им противоречит. Если человек уверен, что мир несправедлив, он будет замечать только ситуации, подтверждающие это, и игнорировать случаи доброты и честности.

2. Иллюзия правды

Чем чаще мы слышим информацию, тем больше мы в нее верим, даже если она ложная. Миф о том, что люди используют только десять процентов мозга, давно опровергнут наукой, но многие продолжают верить в него, потому что слышали его десятки раз.

3. Самообман

Мы убеждаем себя в том, что «завтра точно начнем бегать» или «обязательно закончим задачу в срок», хотя каждый раз откладываем на потом. Чем больше усилий мы вложили в ошибочное решение, тем сложнее нам признать свою неправоту. Это причина, по которой люди продолжают оставаться в токсичных отношениях или инвестируют в заведомо провальные проекты.

Когнитивные искажения помогают нам сохранять внутреннюю целостность, но если они выходят из-под контроля, человек начинает жить в мире иллюзий, где он всегда прав, а окружающие неправы Константин Сибитев Клинический психолог

Когда самообман становится проблемой?

Хотя некоторые когнитивные искажения помогают сохранять психическое равновесие, избыточное искажение реальности может быть опасным.

Как злость уберегает нас от боли

Потеря связи с реальностью. Если человек постоянно оправдывает свои ошибки внешними обстоятельствами, он перестает видеть причины проблем.

Если человек постоянно оправдывает свои ошибки внешними обстоятельствами, он перестает видеть причины проблем. Отказ от роста и развития. Если мозг каждый раз находит оправдания, зачем что-то менять? Мы остаемся на месте, избегая сложных, но важных решений.

Если мозг каждый раз находит оправдания, зачем что-то менять? Мы остаемся на месте, избегая сложных, но важных решений. Разрушение отношений. Самообман приводит к тому, что человек винит других, не признавая своей роли в конфликте.

Если человек не может посмотреть на себя объективно, он рискует застрять в замкнутом круге повторяющихся ошибок. Самообман — это ловушка, из которой сложно выбраться без осознания проблемы Константин Сибитев Клинический психолог

Как выйти из игры?

1. Техника «Стоп-ложь»

Чтобы не позволить разуму уводить вас в мир иллюзий, попробуйте следовать этим шагам:

Ловите момент, когда мозг выдает удобное оправдание. Как только вы начинаете оправдываться: «Я не виноват, это они сами виноваты!» — скажите себе: «Стоп-ложь!» Задайте себе честный вопрос: «Что на самом деле произошло?» Например: «Я опоздал, потому что не рассчитал время, а не из-за пробок». Признайте свою роль в ситуации. Да, это может быть неприятно, но честность с самим собой важнее кратковременного комфорта.

Если вы заметили, что откладываете что-то важное, вместо того чтобы придумывать оправдания, сделайте первый шаг прямо сейчас. Главное — не бояться признавать ошибки. Самообман может давать временный комфорт, но осознанность и честность с самим собой позволяют по-настоящему развиваться Константин Сибитев Клинический психолог

Наш мозг — гениальный манипулятор, который умеет подменять реальность, искажать факты и создавать удобные объяснения. Эти механизмы помогают нам сохранять психологическое равновесие, но если мы слишком увлекаемся самообманом, то рискуем потерять связь с реальностью.

Осознание когнитивных искажений и умение работать с ложными установками позволяют выйти из игры и начать видеть мир таким, какой он есть. Честность с собой — это не только ключ к объективному восприятию реальности, но и важный шаг к личностному росту.

И помните: осознавая трюки своего разума, можно научиться обманывать его в свою пользу. Главное — делать это осознанно.

Ранее мы рассказывали, почему одни видят цветные сны, а другие — черно-белые.