Как распознать мужчину-коллекционера по первым фразам

Шанс повстречать «бабника» случается в жизни каждой женщины. И если вы настроены на легкие отношения, готовы к потенциальным изменам избранника, то вас этот типаж отталкивать не должен. Но в случае, когда в планах долгосрочный красивый роман с перспективой брака — такого мужчину надо гнать от себя подальше. Чтобы не тратить время на встречи с кавалером-коллекционером, лучше сразу протестировать его на пригодность. Психолог Вероника Ахметова перечислила типичные фразы, которыми ловелас пытается охмурить очередную жертву. Не развешиваем уши, чтобы потом не пришлось снимать с них горы лапши.

«Боже, какая шикарная женщина сидит одна!»

Вариации: «И почему такая красавица скучает?», «Такие роскошные дамы просто не имеют права сидеть в одиночестве» и так далее.

« Л о в е л а с ы — о т л и ч н ы е п с и х о л о г и и т о ч н о з н а ю т , ч т о н у ж н о ж е н щ и н е . Н и о д н а н е с м о ж е т у с т о я т ь , к о г д а в о с х и щ а ю т с я е е в н е ш н о с т ь ю . О н а н е п р е м е н н о о д а р и т м у ж ч и н у у л ы б к о й , а т о т н е у п у с т и т ш а н с в о с п о л ь з о в а т ь с я е е р а с п о л о ж е н и е м » , — п р е д у п р е ж д а е т п с и х о л о г .

«Какая ты необыкновенная/уникальная»

Это тоже попытка поймать даму на крючок. Каждая мечтает быть для мужчины особенной, женщиной «с изюминкой», самой-самой, рядом с которой даже безупречные модели с обложки глянца не стояли. Фраза и рассчитана на то, что дама поверит и изъявит желание продолжить знакомство. А вдруг он и правда считает ее сошедшей с небес богиней и готов будет всю жизнь преклоняться и охапками носить цветы?

«Зайка, котик, рыбка моя»

Истинный коллекционер не утруждает себя запоминанием имен всех новых знакомых. Куда проще придумать каждой милое прозвище. Так и вероятность перепутать «невест» и попасть впросак минимальна, и женщина сочтет тебя прирожденным романтиком, который обожает шептать на ушко нежности и комплименты.

«Почему ты так на меня смотришь?»

Тоже типичная для ловеласа фраза-крючок. Возможно, вы и не смотрели на него как-то по-особому, но сразу насторожитесь после подобного вопроса. А вдруг со стороны я и впрямь выгляжу восторженно-влюбленной дурочкой, которая пожирает глазами мужчину? Эксперт советует не воспринимать эти слова всерьез, а понаблюдать, что будет далее. По мере развития знакомства, кавалер будет выдавать себя с головой все сильнее.

«У меня большие связи»

Коллекционеры, как правило, любят притягивать к себе внимание. Они жить не могут без того, чтобы их хвалили. И чтобы добиться желаемого, ставят себя на пьедестал за счет мнимых знакомств с влиятельными людьми, медийными персонами. Расчет на то, что девушка ахнет, услышав громкие фамилии, и сделает выводы, что мужчина действительно стоящий.

«Боже, я тоже обожаю…»

Попытка сыграть на схожести интересов — также признак бабника, считает эксперт. При этом мужчине неважно, чем увлекается избранница. Он, скорее всего, и вникать в детали не станет. Узнав, что женщина любит путешествовать, ловелас тут же заявит, что тоже намерен облететь весь мир. Ну а даме, которая изучает иностранные языки, сознается, что мечтает стать полиглотом и все свободное время читает словари с разговорниками на итальянском и французском.

«Я свободен как ветер»

Этой фразой мужчина дает понять, что ни одна красавица не способна привязать его к себе. Он намекнет, что пытались многие, но пока ни одна не сумела заполучить его в свои сети. Обычно это заявление ловелас выдает уже спустя несколько свиданий, когда дама им явно заинтересована. Конечно, она попытается переубедить его и задействует все свои чары, чтобы охомутать ветреного кавалера.

«У меня много подруг»

Когда мужчина на первых свиданиях признается, что дружит со многими дамами (коллегами, бывшими одноклассницами, продавщицей в соседнем магазине), он заранее пытается обезопасить себя от дальнейших расспросов. Увидев в его телефоне странное сообщение «Привет, милый», женщина не должна беспокоиться и ревновать, ведь это просто подруга, с которой он знаком много лет. Правда, следующей такой «подругой», с почти 100% вероятностью, станет она сама.

«Жизнь так мимолетна, нужно жить сегодняшним днем»

Ну, и под финал, фраза-намек на быстрый секс, которая триггерит почти всех женщин. Она почти синонимична известному «поехали ко мне». Мужчина намекает, что терять время не намерен, он уже в предвкушении интимных удовольствий. И избраннице пытается внушить, что отказываться от близости — глупо и старомодно.