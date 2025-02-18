Как восстановить доверие после измены

Даже после измены можно сохранить отношения, уверена семейный психолог Яна Катаева. Способ восстановить доверие она назвала в беседе с Пятым каналом.

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Самой сложной задачей на первом этапе она назвала готовность разделить тяжелые чувства партнера и его негативные эмоции. Она отметила, что из-за стыда изменивший может захотеть отстраниться, но нужно держаться рядом с партнером, выслушивать его и сочувствовать ему.

Затем специалистка посоветовала выстроить абсолютную прозрачность: задача изменника — быть абсолютно открытым, отвечать на уточняющие вопросы и не обижаться на демонстрацию недоверия.

После должен наступить этап налаживания контакта, уточнила Катаева. Она предложила представить, что прежние отношения с человеком закончились и начались другие, честные и зрелые, в которых нужно открыто говорить о своих чувствах, выслушивать партнера и вместе искать решение проблем.

« В а ж н о о р г а н и з о в а т ь в с т р е ч и и с в и д а н и я , н а ч и н а т ь р а з г о в о р ы . П р я м о с п р о с и т ь : " Д л я т о г о ч т о б ы т ы н а ч а л м н е д о в е р я т ь , к а к и е д е й с т в и я н у ж н ы с м о е й с т о р о н ы ? " П о ш а г о в о о б с у д и т ь и с т а р а т ь с я и х в ы п о л н я т ь » , — Я н а К а т а е в а , с е м е й н ы й п с и х о л о г .

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